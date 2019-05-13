Amazon exibirá nova série de 'Star Trek' com Patrick Stewart

13/05/2019 - Patrick Stewart estrela nova temporada da série 'Star Trek' Crédito: Divulgação

A Amazon Prime Video anunciou que exibirá a próxima temporada da série "Star Trek" fora dos Estados Unidos e Canadá -países em que a produção é transmitida pela CBS. Com o acordo, o serviço de streaming da Amazon levará a nova temporada de "Jornada nas Estrelas" a mais de 200 países.

O ator britânico Patrick Stewart, que interpretou o capitão Picard em sete temporadas da série e no cinema nos anos 1980 e 1990, retomará o papel. Ele fez o anúncio sobre a série em agosto do ano passado e surpreendeu os fãs.

"É uma surpresa inesperada, mas maravilhosa, me encontrar estimulado e revigorado para voltar ao papel de Jean-Luc Picard e explorar novas dimensões com ele. Ele terá uma nova vida, quando pensei que ela havia terminado", disse.

Cada episódio estará disponível 24 horas após a transmissão nos Estados Unidos. A nova série vai se concentrar em um novo capítulo na vida de Jean-Luc Picard, personagem do ator Patrick Stewart, 78, um dos mais famosos do universo de Star Trek e protagonista do primeiro spin-off da série, "A Nova Geração".

A série original "Star Trek", transmitida de 1966 a 1969 e exibida até os dias de hoje, é um marco na história da ficção científica e um fenômeno cultural que já movimentou bilhões de dólares. A franquia completou 50 anos em 2016.