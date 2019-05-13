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Amazon exibirá nova série de 'Star Trek' com Patrick Stewart

Brasileiros poderão ver episódios um dia depois dos americanos

Publicado em 

13 mai 2019 às 19:04

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 19:04

13/05/2019 - Patrick Stewart estrela nova temporada da série 'Star Trek' Crédito: Divulgação
A Amazon Prime Video anunciou que exibirá a próxima temporada da série "Star Trek" fora dos Estados Unidos e Canadá -países em que a produção é transmitida pela CBS. Com o acordo, o serviço de streaming da Amazon levará a nova temporada de "Jornada nas Estrelas" a mais de 200 países. 
O ator britânico Patrick Stewart, que interpretou o capitão Picard em sete temporadas da série e no cinema nos anos 1980 e 1990, retomará o papel. Ele fez o anúncio sobre a série em agosto do ano passado e surpreendeu os fãs. 
"É uma surpresa inesperada, mas maravilhosa, me encontrar estimulado e revigorado para voltar ao papel de Jean-Luc Picard e explorar novas dimensões com ele. Ele terá uma nova vida, quando pensei que ela havia terminado", disse.
Cada episódio estará disponível 24 horas após a transmissão nos Estados Unidos. A nova série vai se concentrar em um novo capítulo na vida de Jean-Luc Picard, personagem do ator Patrick Stewart, 78, um dos mais famosos do universo de Star Trek e protagonista do primeiro spin-off da série, "A Nova Geração".
A série original "Star Trek", transmitida de 1966 a 1969 e exibida até os dias de hoje, é um marco na história da ficção científica e um fenômeno cultural que já movimentou bilhões de dólares. A franquia completou 50 anos em 2016.
Stewart estreou no papel do capitão Jean-Luc Picard em 1987, na estreia da temporada "The Next Generation", que ficou no ar até 1994. Nela, foi apresentada a nova estelar USS Enterprise-D, que tinha também na tripulação o comandante William T. Riker (Jonathan Frakes), o engenheiro-chefe Geordi La Forge (Levar Burton), o oficial de segurança Tasha Yar (Denise Crosby), entre outros.

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