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Música

Amanita Flying Machine é atração do 'Divirta-se Live Sessions'

Banda de rock setentista é a segunda convidada do programa de música da Rede Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 23:05

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 23:05

Amanita Flying Machine posa ao lado da equipe do programa Crédito: Vitor Vasconcelos
Depois de curtirem o rap do Solveris no episódio de estreia do Divirta-se Live Sessions, na última quarta-feira, hoje é dia de muito rocknroll com Amanita Flying Machine. O programa vai ao ar às 20h, no perfil do Gazeta Online no Facebook.
O power trio formado por Henrique (guitarra e voz), Pedro (baixo) e Leandro (bateria e voz) aposta numa sonoridade setentista com pitadas de psicodelia.
A gente bebe não é nem na música daquela época (anos 1960 e 70), mas no espírito, daquela vivência que criou uma geração, conta Henrique.
A banda tem quatro anos de formação e uma história curiosa que envolve a (trágica) Copa do Mundo de 2014. O trio lançou o EP de estreia em julho, o que marcou o começo da trajetória 100% autoral da banda.
Para o diretor do Divirta-se Live Sessions, Antonio Cezar Martins, o episódio de hoje é um dos mais interessantes. Acho a banda muito boa e as músicas ficaram bem legais, mostrando muita influência de rock 70 e do jazz, revela. O posicionamento da banda, na questão de escolher o autoral, também chamou a atenção. Estão focados nisso e com um trabalho muito maduro, completa.
A gente quis chamar o Amanita porque é eles são parte de uma novíssima geração da música capixaba, estão com um EP novo na mão, conclui Rafael Braz, apresentador do programa e editor do C2.

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