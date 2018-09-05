Amanita Flying Machine é atração do 'Divirta-se Live Sessions'

Amanita Flying Machine posa ao lado da equipe do programa Crédito: Vitor Vasconcelos

Depois de curtirem o rap do Solveris no episódio de estreia do Divirta-se Live Sessions, na última quarta-feira, hoje é dia de muito rocknroll com Amanita Flying Machine. O programa vai ao ar às 20h, no perfil do Gazeta Online no Facebook.

O power trio formado por Henrique (guitarra e voz), Pedro (baixo) e Leandro (bateria e voz) aposta numa sonoridade setentista com pitadas de psicodelia.

A gente bebe não é nem na música daquela época (anos 1960 e 70), mas no espírito, daquela vivência que criou uma geração, conta Henrique.

A banda tem quatro anos de formação e uma história curiosa que envolve a (trágica) Copa do Mundo de 2014. O trio lançou o EP de estreia em julho, o que marcou o começo da trajetória 100% autoral da banda.

Para o diretor do Divirta-se Live Sessions, Antonio Cezar Martins, o episódio de hoje é um dos mais interessantes. Acho a banda muito boa e as músicas ficaram bem legais, mostrando muita influência de rock 70 e do jazz, revela. O posicionamento da banda, na questão de escolher o autoral, também chamou a atenção. Estão focados nisso e com um trabalho muito maduro, completa.