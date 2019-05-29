'Aladdin' desbanca 'Vingadores' e lidera bilheteria no Brasil

Filme da Disney,está tirando o sono de qualquer. É que a nova aposta deultrapassou os números deno Brasil e já é líder de bilheteria no País. Só no último fim de semana, o longa arrecadou R$ 19,2 milhões. A produção dabateu R$ 7,5 milhões no mesmo período e em terceiro lugar está, com R$ 3,1 milhões.