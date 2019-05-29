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Sucesso de público

'Aladdin' desbanca 'Vingadores' e lidera bilheteria no Brasil

O novo filme da Disney arrecadou mais de R$ 19 milhões só no último fim de semana no País
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2019 às 11:20

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 11:20

Crédito: Disney/Divulgação
Filme da Disney, "Aladdin" está tirando o sono de qualquer super-herói. É que a nova aposta de live-action ultrapassou os números de "Vingadores: Ultimato" no Brasil e já é líder de bilheteria no País. Só no último fim de semana, o longa arrecadou R$ 19,2 milhões. A produção da Marvel bateu R$ 7,5 milhões no mesmo período e em terceiro lugar está "John Wick 3 - Parabellum", com R$ 3,1 milhões. 
> Crítica: "John Wick 3: Parabellum" capricha nas cenas de ação
Crédito: PARIS FILMES
Segundo informações da revista Caras, a pré-estreia de "Alladin" aconteceu na última quarta (22), em São Paulo, e a sessão especial contou com a presença até de Larissa Manoela e Gloria Groove, que inclusive é a dubladora de Aladdin na trama. 
> Crítica: cheio de defeitos, filme "Aladdin" é salvo pela nostalgia
A trilha sonora oficial do filme, em português, já está disponível nas plataformas digitais e também faz sucesso entre os fãs na web. 

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