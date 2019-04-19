Ainda dá tempo de visitar a Vila da Páscoa em Domingos Martins

Vila de Páscoa terá Osterbaum, árvore típica alemã decorada com casquinhas de ovos Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins (arquivo)

A Vila da Páscoa, em Domingos Martins, foi aberta no mês passado, mas está bombando todo os dias e fica aberta até o próximo domingo (21). Com programação especial para adultos e crianças, nesta edição, ela será ambientada na área de eventos em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt, no Centro de Campinho.

Como já é tradição, o ambiente temático vai abrigar diversos cenários, personagens alusivos à época, horta, roda d’água, painéis para fotografia, além de projeto paisagístico.

A Osterbaum, árvore típica alemã decorada com casquinhas de ovos, terá lugar de destaque na decoração da Vila da Páscoa. O diferencial deste ano ficará com a reprodução, dentro da vila, de alguns pontos turísticos do município, como a Casa da Cultura e o portal de entrada de Campinho.

Vila da Páscoa, em Domingos Martins, de anos anteriores Crédito: Divulgação / Prefeitura de Domingos Martins

"Queremos trazer essas referências culturais e turísticas para a edição deste ano com a exposição de maquetes de alguns de nossos pontos turísticos, além de informações e curiosidades que envolvem esta parte da história de Domingos Martins, explica a coordenadora da Vila da Páscoa, Aparecida Trarbach.

A Praça Dr. Arthur Gerhardt também foi decorada com coelhos, ovos de Páscoa e outros ornamentos típicos da época. Para a ornamentação dos canteiros, a prefeitura conta com a parceria de empresários, comerciantes e entidades martinenses.

CAÇA AOS OVOS

Um dos momentos mais esperados pelo público infantil, a tradicional Caça aos Ovos será no domingo (21) de Páscoa, a partir das 8h. De acordo com a tradição, o Coelhinho vai esconder ovinhos recheados de bala por toda a Vila da Páscoa, na Praça Dr. Arthur Gerhardt e no canteiro central da BR 262 - onde está localizada a Vila de Pedra Azul -, e caberá à criançada achá-los.

Vila da Páscoa

Domingos Martins

Quando: 29 de março a 21 de abril

Abertura Oficial: 29 de março, às 9h

Local: Área de eventos em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt, em Campinho

Funcionamento: Segunda a quinta, das 9h às 20h. Sextas, sábados e domingos, das 10h às 22h

Presença do Coelhinho: Sábado, 10h às 11h; das 16h às 17h e das 20h às 21h. Domingo, das 10h às 11h e das 16h às 17h

Caça aos Ovos: Domingo de Páscoa, dia 21 de abril, a partir das 8h, na Vila da Páscoa e na Praça Dr. Arthur Gerhardt

Entrada gratuita

Pedra Azul

Quando: 22 de março a 21 de abril

Abertura Oficial: 22 de março, às 15h

Local: no canteiro central de Pedra Azul (entre a BR 262 e a Avenida Principal)

Entrada gratuita

PROGRAMAÇÃO PEDRA AZUL

20 de abril (Sábado de Aleluia)

20h30: Apresentação Musical – Vila da Páscoa

21 de abril (Domingo de Páscoa)

8h: Missa de Páscoa com procissão saindo da Vila da Páscoa até a Igreja Católica