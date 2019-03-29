Agnès Varda, influente cineasta francesa, morre em Paris aos 90 anos

A influente diretora francesa Agnès Varda morreu na manhã desta sexta-feira, 29, aos 90 anos, em Paris. Associada ao movimento da Nouvelle Vague, a cineasta morreu por conta de um câncer de mama.
Em fevereiro deste ano, Agnès Varda foi ao Festival de Berlim receber seu prêmio homenagem e apresentar um novo filme, Varda par Agnès, tido pela crítica como seu testamento poético. Cansada de ministrar master classes, ela fez um filme que não deixa de seguir o formato.
Sua rica filmografia inclui obras como Cleo das 5 às 7, Os Renegados (pelo qual ela levou o Leão de Ouro de Berlim em 1985), Jacquot de Nantes e Os Catadores e Eu.
Por anos, ela foi presença garantida no Festival de Cannes, onde apresentou mais de uma dúzia de filmes entre 1958 e 2018. Agnès participou de dois júris do festival e recebeu a Palma de Ouro honorária, em 2015, por sua obra completa.