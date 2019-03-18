Abertas inscrições para o 26º Festival de Cinema de Vitória

Sessão do 25º Festival de Cinema de Vitória no Teatro Carlos Gomes, no Centro Crédito: Acervo Galpão Produções - IBCA/Divulgação





Curtas e longas-metragens produzidos a partir de primeiro de janeiro do ano passado podem concorrer na 26ª edição do Festival de Cinema de Vitória, que acontece entre os dias 24 e 29 de setembro. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site www.festivaldevitoria.com.br até 20 de maio.

Podem ser inscritos filmes nos mais diversos gêneros, entre eles ficção, documentário, animação, experimental, videoclipe etc. Serão exibidas apenas as produções que possuam cópia formato DCP aberto, MP4 ou MOV H264. A lista com as obras selecionadas será divulgada no mês de julho.

Neste ano, o festival será realizado entre os dias 24 e 29 de setembro no Centro Cultural Sesc Glória, no Cineclube Metrópolis e no Hotel Senac Ilha do Boi. A programação também traz homenagens, apresentações musicais, debates, cursos e oficinas formativas.

Ao todo, serão 11 mostras competitivas: 23ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas; 9ª Mostra Competitiva de Longas; 8ª Mostra Foco Capixaba; 8ª Mostra Corsária; 9ª Mostra Quatro Estações; 20º Festivalzinho de Cinema de Vitória; 6ª Mostra de Animação; 4ª Mostra Mulheres no Cinema; 4ª Mostra Cinema e Negritude, 3ª Mostra Nacional de Videoclipes e a 2ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental.

Destaque, ainda, para o 20º Festivalzinho de Cinema de Vitória, somente com produções voltadas para o público infantil e já consolidada como uma das mais antigas mostras do gênero no país. Os filmes serão exibidos no Cineclube Metrópolis, em 10 sessões para alunos da Rede Pública de Ensino da Grande Vitória.

“Em 2018, recebemos inscrições de 1084 filmes de todas as regiões do país. Esse é um número bastante expressivo e que representa o papel do festival em ser uma janela para o cinema brasileiro há 26 anos”, comenta Lucia Caus, diretora do festival.

Ao final da programação, as melhores produções serão premiadas com o Troféu Vitória, em todas as mostras competitivas. Ao todo serão distribuídos mais de 20 troféus, além de menções honrosas. A escolha dos premiados será feita por juris formados por profissionais com reconhecidas inserção e carreira na área audiovisual. A estimativa de público é de 30 mil pessoas ao longo dos seis dias de evento.

26º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA

Quando: 24 a 29 de setembro de 2019

Onde: Centro Cultural Sesc Glória, Cineclube Metrópolis e Hotel Senac Ilha do Boi

Inscrições: de 20 de março a 20 de maio no site de 20 de março a 20 de maio no site www.festivaldevitoria.com.br.