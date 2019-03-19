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Às quartas-feiras

Aberta temporada de ensaios de graça da Orquestra da Fames em Vitória

Orquestra, formada em 2010, se prepara para romper a temporada de concertos de 2019; ensaios acontecem toda quarta-feira, no Centro de Vitória
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

19 mar 2019 às 17:44

Publicado em 19 de Março de 2019 às 17:44

Orquestra Sinfônica da Fames (Osfa) Crédito: Secult ES/Reprodução
A partir desta quarta-feira (20), a Orquestra Sinfônica da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) começa a temporada de ensaios abertos ao público no Palácio da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória. As apresentações marcam a série de concertos para este ano e esses ensaios acontecem das 14h às 17h. 
Para o início da temporada 2019, o maestro Sanny Souza prepara a apresentação do "Concerto de Páscoa", que acontece às vésperas da Semana Santa, no dia 17 de abril, no mesmo local dos ensaios.
As obras apresentadas serão "As Sete Últimas Palavras de Cristo na Cruz", do compositor Theodore Dubois e a obra "Aleluia", de Ralph Manuel. Este será o repertório que o público vai conferir nos ensaios abertos durante os dois primeiros meses de trabalho da orquestra neste ano.
A primeira obra retrata o martírio de Cristo durante a crucificação, composta por uma introdução e mais sete partes, inspiradas nas frases proferidas por Jesus na cruz, segundo a Bíblia: "Ó pai, perdoa, pois não sabem o que fazem"; "Em verdade, eu te digo: hoje estarás comigo no paraíso"; "Ó mulher, eis aí o teu filho amado"; "Deus, meu Deus, por que me abandonaste"; "Tenho sede"; "Pai, em tuas mãos, eu lhe entrego meu espírito"; e "Consumado está". O concerto destaca-se pela riqueza, tanto do texto cantado, quanto da harmonia e o texto musical.
A segunda obra, "Aleluia", também de forte apelo dramático, promete emocionar o público, já que se trata de uma composição que dá grande ênfase aos grupos de cantores reunidos no palco, que evoluem em polifonia – mesma melodia cantada em momentos diferentes – criando grande impacto sonoro.
SERVIÇO
Ensaios abertos da Orquestra Sinfônica da Fames (Osfa)
Onde: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, Centro de Vitória)
Quando: toda quarta-feira, das 14h às 17h

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