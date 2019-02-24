400 pessoas aproveitam a folia no Espaço Zig Zag, no Sambão do Povo

O Espaço Zig Zag está fervendo no desfile das escolas do grupo especial. Cerca de 400 pessoas estão espaço exclusivo da Rede Gazeta, no Sambão do Povo.

As convidadas capricharam nas produções, com customização de abadás, make-up, além das famosas cabeças de plumas e paetês. Grupos de samba e DJs animam a galera nos intervalos entre um desfile e outro.