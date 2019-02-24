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CARNAVAL DE VITÓRIA

400 pessoas aproveitam a folia no Espaço Zig Zag, no Sambão do Povo

Estrutura em parceria com o camarote Roda de Boteco está bombando no Carnaval de Vitória

Publicado em 

24 fev 2019 às 02:33

Publicado em 24 de Fevereiro de 2019 às 02:33

24/02/2019 - Camarote Zig Zag, dentro do camarote Roda de Boteco Crédito: Mônica Zorzanelli
O Espaço Zig Zag está fervendo no desfile das escolas do grupo especial. Cerca de 400 pessoas estão espaço exclusivo da Rede Gazeta, no Sambão do Povo.
As convidadas capricharam nas produções, com customização de abadás, make-up, além das famosas cabeças de plumas e paetês. Grupos de samba e DJs animam a galera nos intervalos entre um desfile e outro.
Espaço Zig Zag dentro do camarote Roda de Boteco no sambão do povo Crédito: Mônica Zorzanelli
A cobertura completa do camarote mais bombado do sambão do povo você confere nas edições de domingo e segunda-feira, no Jornal A Gazeta. E também na galeria de fotos no www.gazetaonline.com.br/zznafolia
Espaço Zig Zag dentro do camarote Roda de Boteco no sambão do povo Crédito: Mônica Zorzanelli
*Com informações de Renata Rasseli
 

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