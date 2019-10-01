26º Festival de Cinema de Vitória divulga vencedores; veja lista

Entre os dias 24 e 29 de setembro deste ano, a Capital capixaba foi sede da 26ª edição do Festival de Cinema de Vitória, que exibiu - de graça - mais de 100h de filmes e curtas que competiram em inúmeras categorias pleiteando prêmio. Na competição nacional de longas, o troféu Vitória de Melhor Filme foi para o documentário "Casa", de Letícia Simões. A produção revela a relação entre mãe e filha e, na construção dos espaços de afeto entre essas mulheres, questiona o que é sanidade, memória, solidão e família.
O cineasta paraibano Bertrand Lira ganhou os prêmios de Melhor Direção e Melhor Roteiro pela ficção "O seu amor de volta" e o cearense "Pacarrete", de Allan Deberton, venceu na categoria Interpretação, pela atuação do núcleo de atrizes Marcélia Cartaxo, Soia Lira e Zezita Matos. O documentário gaúcho Mirante, de Rodrigo John, levou o troféu Vitória na categoria Contribuição Artística.
VENCEDORES DO 26º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA
MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE LONGAS
Melhor Filme - Casa, de Letícia Simões
Direção - Bertrand Lira, de O seu amor de volta (Mesmo que ele não queira)
Interpretacao - Marcelia Cartaxo por suas atuações em Pacarrete e O seu amor de volta (Mesmo que ele nao queira)
Roteiro - Bertrand Lira, por O seu amor de volta (Mesmo que ele não queira)
Contribuição Artística - Mirante, de Rodrigo John
Mencao Honrosa para o ator William Muniz, pelo papel de Laura de Jezebel do filme O seu amor de volta (Mesmo que nao queira)
MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE CURTAS
Melhor Filme - NEGRUM3, de Diego Paulino
Melhor Filme Júri Popular - Sangro, de Tiago Minamisawa, Bruno H Castro e Guto BR
Direção - Diego Paulino, por Negrum3
Interpretação - Kauan Alvarenga, de O Órfão
Roteiro - Willian Alves e Zefel Coff, por A Praga do cinema Brasileiro
Contribuição Artística - Quando elas cantam, de Maria Fanchin
Prêmio Especial do Júri - Guaxuma, de Nara Normande
FESTIVALZINHO DE CINEMA DE VITÓRIA
Melhor Filme Júri Popular - Arani Tempo Furioso, de Robert Chay Domingues da Rocha
MOSTRA DO OUTRO LADO
Melhor Filme - Caranguejo Rei, de Enock Carvalho e Matheus Farias
Menção Honrosa - Carne infinita, de Isadora Cavalcanti
MOSTRA NACIONAL DE CINEMA AMBIENTAL
Melhor Filme - Kaa zar ukyze wà Os Donos da Floresta em Perigo, de Flay Guajajara, Edvan dos Santos Guajajara e Erivan Bone Guajajara
MOSTRA NACIONAL DE VIDEOCLIPES
Melhor Filme - Pedrinho (Tulipa Ruiz), de Fábio Lamounier, Pedro Henrique França e Rodrigo Ladeira
Menção Honrosa - Ok Ok Ok (Gilberto Gil), de Victor Hugo Fiuza
MOSTRA MULHERES NO CINEMA
Melhor Filme - Deus te dê boa sorte, de Jacqueline Farias
Menção Honrosa - Afeto, de Gabriela Gaia Meirelles e Tainá Medina
MOSTRA CINEMA E NEGRITUDE
Melhor Filme - Sem asas, de Renata Martins
Menção Honrosa - Motriz, de Tais Amordivino
MOSTRA OUTROS OLHARES
Melhor Filme - Do outro lado, de Bob Yang e Frederico Evaristo
Menção Honrosa - Kris Bronze, de Larry Machado
MOSTRA CORSÁRIA
Melhores Filmes:
A profundidade da areia, de Hugo Reis
Plano controle, de Juliana Antunes
MOSTRA FOCO CAPIXABA
Melhor Filme - Jardim secreto, de Shay Peled
MOSTRA QUATRO ESTAÇÕES
Melhor Filme - Tea for two, de Julia Katharine