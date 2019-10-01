26º Festival de Cinema de Vitória divulga vencedores; veja lista

Documentário pernambucano "Casa" é o longa nacional vencedor do 26º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Festival de Cinema de Vitória/Reprodução

Entre os dias 24 e 29 de setembro deste ano, a Capital capixaba foi sede da 26ª edição do Festival de Cinema de Vitória, que exibiu - de graça - mais de 100h de filmes e curtas que competiram em inúmeras categorias pleiteando prêmio. Na competição nacional de longas, o troféu Vitória de Melhor Filme foi para o documentário "Casa", de Letícia Simões. A produção revela a relação entre mãe e filha e, na construção dos espaços de afeto entre essas mulheres, questiona o que é sanidade, memória, solidão e família.

O cineasta paraibano Bertrand Lira ganhou os prêmios de Melhor Direção e Melhor Roteiro pela ficção "O seu amor de volta" e o cearense "Pacarrete", de Allan Deberton, venceu na categoria Interpretação, pela atuação do núcleo de atrizes Marcélia Cartaxo, Soia Lira e Zezita Matos. O documentário gaúcho Mirante, de Rodrigo John, levou o troféu Vitória na categoria Contribuição Artística.

VENCEDORES DO 26º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA

MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE LONGAS

Melhor Filme - Casa, de Letícia Simões

Direção - Bertrand Lira, de O seu amor de volta (Mesmo que ele não queira)

Interpretacao - Marcelia Cartaxo por suas atuações em Pacarrete e O seu amor de volta (Mesmo que ele nao queira)

Roteiro - Bertrand Lira, por O seu amor de volta (Mesmo que ele não queira)

Contribuição Artística - Mirante, de Rodrigo John

Mencao Honrosa para o ator William Muniz, pelo papel de Laura de Jezebel do filme O seu amor de volta (Mesmo que nao queira)

MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE CURTAS

Melhor Filme - NEGRUM3, de Diego Paulino

Melhor Filme Júri Popular - Sangro, de Tiago Minamisawa, Bruno H Castro e Guto BR

Direção - Diego Paulino, por Negrum3

Interpretação - Kauan Alvarenga, de O Órfão

Roteiro - Willian Alves e Zefel Coff, por A Praga do cinema Brasileiro

Contribuição Artística - Quando elas cantam, de Maria Fanchin

Prêmio Especial do Júri - Guaxuma, de Nara Normande

FESTIVALZINHO DE CINEMA DE VITÓRIA

Melhor Filme Júri Popular - Arani Tempo Furioso, de Robert Chay Domingues da Rocha

MOSTRA DO OUTRO LADO

Melhor Filme - Caranguejo Rei, de Enock Carvalho e Matheus Farias

Menção Honrosa - Carne infinita, de Isadora Cavalcanti

MOSTRA NACIONAL DE CINEMA AMBIENTAL

Melhor Filme - Kaa zar ukyze wà  Os Donos da Floresta em Perigo, de Flay Guajajara, Edvan dos Santos Guajajara e Erivan Bone Guajajara

MOSTRA NACIONAL DE VIDEOCLIPES

Melhor Filme - Pedrinho (Tulipa Ruiz), de Fábio Lamounier, Pedro Henrique França e Rodrigo Ladeira

Menção Honrosa - Ok Ok Ok (Gilberto Gil), de Victor Hugo Fiuza

MOSTRA MULHERES NO CINEMA

Melhor Filme - Deus te dê boa sorte, de Jacqueline Farias

Menção Honrosa - Afeto, de Gabriela Gaia Meirelles e Tainá Medina

MOSTRA CINEMA E NEGRITUDE

Melhor Filme - Sem asas, de Renata Martins

Menção Honrosa - Motriz, de Tais Amordivino

MOSTRA OUTROS OLHARES

Melhor Filme - Do outro lado, de Bob Yang e Frederico Evaristo

Menção Honrosa - Kris Bronze, de Larry Machado

MOSTRA CORSÁRIA

Melhores Filmes:

A profundidade da areia, de Hugo Reis

Plano controle, de Juliana Antunes

MOSTRA FOCO CAPIXABA

Melhor Filme - Jardim secreto, de Shay Peled

MOSTRA QUATRO ESTAÇÕES