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MÚSICA

1999: o ano repleto de hits. Confira 20 canções que completam 20 anos

1999 foi o ano que os holofotes se voltaram para o pop, que rendeu uma fábrica de hits

Publicado em 09 de Janeiro de 2019 às 22:05

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

09 jan 2019 às 22:05
Crédito: Montagem Gazeta Online
O último ano da década de 90 não deixou mesmo a desejar de grandes hits nas paradas. 1999 foi o ano em que o pop começou a dominar de vez as paradas musicais. Foram tantas ótimas músicas que é difícil fazer um recorte de apenas 20 músicas para mostrar o que foi o ano para a música.
Britney Spears, Christina Aguilera, Jennifer Lopez e outras cantoras pop da atualidade estavam lançando seus primeiros singles. As boybands estavam arrasando corações de muitas adolescentes e cantoras conceituadas, como Whitney Houston, Mariah Carey e Celine Dion estavam bombando ainda mais suas carreiras, algumas até experimentando novos sons.
O rock também não ficou de fora. Em 1999, o Red Hot Chilli Peppers lançou "Californication" com uma leva de hits incríveis, como "Scar Tissue", e o Foo Fighters trouxe o seu som com muito humor em "Learn to Fly".
Independente do gênero, o ano de 1999 foi contagem regressiva para o novo milênio e fechou com chave de ouro a década de 1990. Confira a nossa lista de canções inesquecíveis do ano.
Se você quiser ouvir e curtir estes e outros hits do ano, pode acompanhar a playlist abaixo.

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