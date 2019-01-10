1999: o ano repleto de hits. Confira 20 canções que completam 20 anos

Crédito: Montagem Gazeta Online

O último ano da década de 90 não deixou mesmo a desejar de grandes hits nas paradas. 1999 foi o ano em que o pop começou a dominar de vez as paradas musicais. Foram tantas ótimas músicas que é difícil fazer um recorte de apenas 20 músicas para mostrar o que foi o ano para a música.

Britney Spears, Christina Aguilera, Jennifer Lopez e outras cantoras pop da atualidade estavam lançando seus primeiros singles. As boybands estavam arrasando corações de muitas adolescentes e cantoras conceituadas, como Whitney Houston, Mariah Carey e Celine Dion estavam bombando ainda mais suas carreiras, algumas até experimentando novos sons.

O rock também não ficou de fora. Em 1999, o Red Hot Chilli Peppers lançou "Californication" com uma leva de hits incríveis, como "Scar Tissue", e o Foo Fighters trouxe o seu som com muito humor em "Learn to Fly".

Independente do gênero, o ano de 1999 foi contagem regressiva para o novo milênio e fechou com chave de ouro a década de 1990. Confira a nossa lista de canções inesquecíveis do ano.