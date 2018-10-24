16 festas para curtir o Halloween no Espírito Santo

Medo e diversão andam juntos no Dia das Bruxas, celebrado no dia 31 de outubro. Na Grande Vitória, as casas de show preparam festas que vão mesclar o suspense com um toque de humor e, claro, muita música e agito. Na Capital, é possível já curtir os festejos sombrios a partir desta sexta-feira (26). E para mergulhar na noite, a ordem é clara: escolha uma fantasia, arrase na maquiagem e produção, entre no clima e curta bastante.

Para algumas celebrações, a fantasia, inclusive, vai contar até premiação em dinheiro, que pode também ser convertida em consumação no próprio estabelecimento. No Fluente, boate de Jardim da Penha, em Vitória, o primeiro colocado eleito pelo júri popular com melhor produção vai levar R$ 200 para casa. O Gazeta Online preparou um guia com as festas de halloween que acontecem neste mês na Grande Vitória. Confira:

HALLOWEEN FEST

Local: Let's Steak & Beer (Av. Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lúcia, Vitória)

Data: sexta-feira (26), a partir das 22h

Ingressos: R$ 20 (1º lote)

Mais informações: (27) 2123-7850

HALLOWEEN CEBRAC

Local: Centro Brasileiro de Cursos (Rua Aurora, 65, Glória, Vila Velha)

Data: sexta-feira (26), a partir das 16h

Mais informações: (27) 3063-0009

SCREAM BOLT

Local: Bolt (Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória)

Data: sexta-feira (26), a partir das 23h

Ingressos: R$ 15 - Vendas na bilheteria do local

Mais informações: (27) 3311-5216

HALLOWOOD'S

Local: Woods Vitória (Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória)

Data: sexta-feira (26), a partir da 0h

Ingressos: R$ 40 (preço único) - Vendas na bilheteria do local

Mais informações: (27) 3019-6060

HALLOWEEN ELITE 2018

Local: Parada Pedroni (Rodovia Armando Martineli, quilômetro 8, Nossa Senhora da Saúde, São Roque do Canaã)

Data: sexta-feira (26), a partir das 19h

Ingressos: R$ 30

Mais informações: (27) 99786-3062

HALLOWEEN NO TORO

Local: Toro Black (Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória)

Data: sexta-feira (26), a partir das 23h

Mais informações: (27) 3376-6744

PRANDO DE HALLOWEEN

Local: BarGanha (Rua João Pessoa de Mattos, 116, Praia da Costa, Vila Velha)

Data: sábado (27), a partir das 19h

Ingressos: entrada franca

Mais informações: (27) 98845-5344

HALLOWOOD'S

Local: Woods Vitória (Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória)

Data: sábado (27), a partir das 23h

Ingressos: R$ 40 (preço único) - Vendas na bilheteria do local

Mais informações: (27) 3019-6060

2º HALLOWEEN CNC

Local: Reserva 27 (Av. Presidente Kennedy, 247, Vila Nova, Colatina)

Data: sábado (27), a partir das 21h

Ingressos: R$ 20 (antecipado); R$ 30 (na hora)

FESTA DE HALLOWEEN

Local: Rendez-Vous Bar (Avenida Jerusalém, Vila Palestina, Cariacica)

Data: sábado (27), a partir das 20h

Ingressos: R$ 5 - Vendas na bilheteria do local

Mais informações: (27) 3091-4046

CASA DA BRUXA

Local: Casa da Bruxa (Av. Nossa Senhora da Penha, 787, loja 5, Santa Lúcia, Vitória)

Data: quarta-feira (31); o local ficará aberto das 11h às 21h com personagens animados e bebidas a preços especiais e a loja incentiva que os clientes se juntem fantasiados no espaço

Ingressos: entrada franca (não inclui consumação)

Mais informações: (27) 3029 3413 / (27) 99915-6486

HALLOWEEN WANTED PUB

Local: Wanted Pub (R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória)

Data: quarta-feira (31), a partir das 21h

Ingressos: R$ 20 (1º lote) - Vendas na bilheteria do local

Mais informações: (27) 3207-6561

HALLOWEEN FORRÓZANDO

Local: Bar 40 Graus (Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória)

Data: quinta-feira (1º), a partir das 22h

Ingressos: R$ 15 - Vendas na bilheteria do local

FORRÓ DO PORTO EDIÇÃO HALLOWEEN

Local: Porto do Rio (Av. Ana Penha Barcelos, Barra do Jucu, Vila Velha)

Data: sexta-feira (2), a partir das 22h

Ingressos: R$ 5 (até 00h com nome na lista); R$ 10 (até 00h sem nome na lista); R$ 15 (após 00h) - Vendas na bilheteria do local

Mais informações: (27) 3201-9563

FIESTA LATINA DE LOS MUERTOS

Local: Stone Pub (R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória)

Data: sexta-feira (2), a partir das 22h

Ingressos: R$ 10 (para os 50 primeiros fantasiados); R$ 15 (até às 23h); R$ 20 (após 23h) - Vendas na bilheteria do local

Mais informações: (27) 3019-8178

MONSTER PARTY FLUENTE | STONE PUB

Locais: Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória) e Stone Pub (R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória) - Quem pagar a entrada poderá circular nas duas boates

Data: sábado (3), a partir das 21h

Ingressos: R$ 30 (antecipado); R$ 35 (na portaria) - Vendas na bilheteria do local