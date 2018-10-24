16 festas para curtir o Halloween no Espírito Santo

Medo e diversão andam juntos no Dia das Bruxas, celebrado no dia 31 de outubro. Na Grande Vitória, as casas de show preparam festas que vão mesclar o suspense com um toque de humor e, claro, muita música e agito. Na Capital, é possível já curtir os festejos sombrios a partir desta sexta-feira (26). E para mergulhar na noite, a ordem é clara: escolha uma fantasia, arrase na maquiagem e produção, entre no clima e curta bastante.
Para algumas celebrações, a fantasia, inclusive, vai contar até premiação em dinheiro, que pode também ser convertida em consumação no próprio estabelecimento. No Fluente, boate de Jardim da Penha, em Vitória, o primeiro colocado eleito pelo júri popular com melhor produção vai levar R$ 200 para casa. O Gazeta Online preparou um guia com as festas de halloween que acontecem neste mês na Grande Vitória. Confira:
HALLOWEEN FEST
Local: Let's Steak & Beer (Av. Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lúcia, Vitória)
Data: sexta-feira (26), a partir das 22h
Ingressos: R$ 20 (1º lote)
Mais informações: (27) 2123-7850
HALLOWEEN CEBRAC
Local: Centro Brasileiro de Cursos (Rua Aurora, 65, Glória, Vila Velha)
Data: sexta-feira (26), a partir das 16h
Mais informações: (27) 3063-0009
SCREAM BOLT
Local: Bolt (Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória)
Data: sexta-feira (26), a partir das 23h
Ingressos: R$ 15 - Vendas na bilheteria do local
Mais informações: (27) 3311-5216
HALLOWOOD'S
Local: Woods Vitória (Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória)
Data: sexta-feira (26), a partir da 0h
Ingressos: R$ 40 (preço único) - Vendas na bilheteria do local
Mais informações: (27) 3019-6060
HALLOWEEN ELITE 2018
Local: Parada Pedroni (Rodovia Armando Martineli, quilômetro 8, Nossa Senhora da Saúde, São Roque do Canaã)
Data: sexta-feira (26), a partir das 19h
Ingressos: R$ 30
Mais informações: (27) 99786-3062
HALLOWEEN NO TORO
Local: Toro Black (Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória)
Data: sexta-feira (26), a partir das 23h
Mais informações: (27) 3376-6744
PRANDO DE HALLOWEEN
Local: BarGanha (Rua João Pessoa de Mattos, 116, Praia da Costa, Vila Velha)
Data: sábado (27), a partir das 19h
Ingressos: entrada franca
Mais informações: (27) 98845-5344
HALLOWOOD'S
Local: Woods Vitória (Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória)
Data: sábado (27), a partir das 23h
Ingressos: R$ 40 (preço único) - Vendas na bilheteria do local
Mais informações: (27) 3019-6060
2º HALLOWEEN CNC
Local: Reserva 27 (Av. Presidente Kennedy, 247, Vila Nova, Colatina)
Data: sábado (27), a partir das 21h
Ingressos: R$ 20 (antecipado); R$ 30 (na hora)
FESTA DE HALLOWEEN
Local: Rendez-Vous Bar (Avenida Jerusalém, Vila Palestina, Cariacica)
Data: sábado (27), a partir das 20h
Ingressos: R$ 5 - Vendas na bilheteria do local
Mais informações: (27) 3091-4046
CASA DA BRUXA
Local: Casa da Bruxa (Av. Nossa Senhora da Penha, 787, loja 5, Santa Lúcia, Vitória)
Data: quarta-feira (31); o local ficará aberto das 11h às 21h com personagens animados e bebidas a preços especiais e a loja incentiva que os clientes se juntem fantasiados no espaço
Ingressos: entrada franca (não inclui consumação)
Mais informações: (27) 3029 3413 / (27) 99915-6486
HALLOWEEN WANTED PUB
Local: Wanted Pub (R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória)
Data: quarta-feira (31), a partir das 21h
Ingressos: R$ 20 (1º lote) - Vendas na bilheteria do local
Mais informações: (27) 3207-6561
HALLOWEEN FORRÓZANDO
Local: Bar 40 Graus (Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória)
Data: quinta-feira (1º), a partir das 22h
Ingressos: R$ 15 - Vendas na bilheteria do local
FORRÓ DO PORTO EDIÇÃO HALLOWEEN
Local: Porto do Rio (Av. Ana Penha Barcelos, Barra do Jucu, Vila Velha)
Data: sexta-feira (2), a partir das 22h
Ingressos: R$ 5 (até 00h com nome na lista); R$ 10 (até 00h sem nome na lista); R$ 15 (após 00h) - Vendas na bilheteria do local
Mais informações: (27) 3201-9563
FIESTA LATINA DE LOS MUERTOS
Local: Stone Pub (R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória)
Data: sexta-feira (2), a partir das 22h
Ingressos: R$ 10 (para os 50 primeiros fantasiados); R$ 15 (até às 23h); R$ 20 (após 23h) - Vendas na bilheteria do local
Mais informações: (27) 3019-8178
MONSTER PARTY FLUENTE | STONE PUB
Locais: Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória) e Stone Pub (R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória) - Quem pagar a entrada poderá circular nas duas boates
Data: sábado (3), a partir das 21h
Ingressos: R$ 30 (antecipado); R$ 35 (na portaria) - Vendas na bilheteria do local
Mais informações: (27) 3311-5216