15 espaços no ES participam da 17ª Semana Nacional de Museus

Exposição "Cidades Abstratas", do artista João César de Melo Crédito: Marcelo Prest

A 17ª Semana Nacional de Museus já está movimentando a cena cultural capixaba. Sete cidades do Estado contam com atividades culturais relacionadas aos festejos, que, neste ano, tem como tema “Núcleos Culturais: o Futuro das Tradições”. Ao todo, 15 espaços do Espírito Santo participam do projeto, entre museus, galerias e centros culturais. Parte da programação vai até o dia 19 de maio. Porém, alguns eventos seguem durante o ano. Veja as informações no serviço abaixo.

Vitória, por exemplo, recebe uma série de atrações que contam com shows musicais, palestras, oficinas, lançamentos de livros, exposições fotográficas e de obras de arte.

Há programas imperdíveis, como a homenagem que o Museu Capixaba do Negro, em Vitória, presta a Maria Verônica da Pas na exposição de fotografias sobre a sua vida e obra coordenada por Jaiara Dias. O evento acontece no próximo sábado (18).

Primeira coordenadora da instituição, Maria Verônica é considerada por muitos a principal responsável pela existência do Mucane. Mulher, negra, médica psiquiatra, militante do movimento negro e propulsora do movimento de mulheres negras no Espírito Santo, Verônica foi precursora em várias frentes da luta feminina, além de ter sido coordenadora do museu até sua morte, em 1996.

João César de Melo. O artista tem como referência o Centro de Vitória. Outra dica é curtir o lançamento do catálogo de exposição “Trabalho do Chão”, de Cláudia França. O evento acontece na sexta (17), a partir das 19h, no Museu Homero Massena, também em Vitória. A programação da 17ª Semana Nacional de Museus tem entrada franca. No Centro Cultural Sesc Glória rola a exposição “Cidades Abstratas” , que conta com pinturas e desenhos de. O artista tem como referência o Centro de Vitória. Outra dica é curtir o lançamento do catálogo de exposição, de. O evento acontece na sexta (17), a partir das 19h, no, também em Vitória. A programação da 17ª Semana Nacional de Museus tem

SERVIÇO

VITÓRIA

CASA PORTO DAS ARTES PLÁSTICAS

Dias 16 a 18/05. A partir das 19h. ENCONTRO - Três dias de encontros para debater assuntos como: alimentação e cura práticas tradicionais, tecnologias de povos tradicionais e sonoridades. Artistas e agentes culturais do território mobilizados. - EVENTO CANCELADO

CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA

Até 30/05, das 18h30 às 21h. ENCONTRO - Grupo de Estudos em Memória, Patrimônio e Cultura: “Patrimônio Cultural e Arquitetônico no Espírito Santo”. Palestrantes: Maria Cecília Nascif, Pedro Canal e Renata Hermanny. bit.ly/memoriasescgloria

Até 14/07, das 11h às 19h. EXPOSIÇÃO - “Cidades Abstratas”. Individual de João César de Melo, com pinturas e desenhos feitos em mais de 20 anos produção. Com formação em arquitetura, o artista tem como referência o Centro de Vitória.

Até 29/05, das 16h20 às 21h. EXIBIÇÃO DE FILME - Mostra de Cinema Terror Giallo - A Câmera Assassina: o terror giallo italiano. A mostra contempla os 4 maiores diretores do subgênero giallo: Mário Bava, Dario Argento, Lucio Fulci e Sergio Martino.

Até 30/09, das 10h às 16h. VISITA MEDIADA - Visitas gratuitas ao edifício histórico do Centro Cultural Sesc Glória para grupos de estudantes e turistas (a partir de 16 anos). De terças a sábados, mediante agendamento: bit.ly/visitasescgloria.

Até 25/05, das 10h às 21h. 11ª Aldeia Sesc Ilha do Mel - Mostra de Artes Cênicas que apresenta um panorama da produção cênica e artística do Espírito Santo. Espetáculos de teatro, dança e circo, oficinas e reflexões críticas.

GALERIA HOMERO MASSENA

Dia 15/05, das 19h às 21h. PALESTRA - A pesquisadora Júlia Rocha fala sobre a Invisibilidade e universalidade da mediação cultural como os museus se apropriam de objetos e desenvolvem narrativas a respeito das tradições.

Dias 17h05, a partir das 19h. LANÇAMENTO - A artista Cláudia França lançará o catálogo da exposição “Trabalho do Chão”. Cláudia ainda fala sobre as questões norteadoras do seu processo criativo.

MUSEU ABERTO DAS TARTARUGAS MARINHAS

Até 19/05, a partir das 10h. VISITA MEDIADA - visita ao museu, destacando seu histórico e a valorização cultural realizada pelo Projeto Tamar nas comunidades.

15 a 19/05/2019, das 9h às 17h. EXPOSIÇÃO - Mostra fotográfica. “Histórico da Área do Parque Municipal Ilha do Papagaio hoje - Museu Aberto das Tartarugas Marinhas”.

Dia 18/05, a partir das 14h. OFICINA - curso de resgate de brinquedos típicos da região com reaproveitamento de material.

Dia 19/05, a partir de 14h. APRESENTAÇÃO - Atividades culturais, congo e sarau.

MUSEU CAPIXABA DO NEGRO

Até 18/05, a partir das 18h. Aniversário do Museu Capixaba do Negro. Manifesto histórico-cultural.

15/05, a partir das 19h. OFICINA - Aula aberta de dança afro com Jordan Fernandes.

16/05, a partir das 18h. MESA REDONDA - “Mulheres Negras - Potências de Ontem e Hoje”, com o Conselho Gestor do Museu Capixaba do Negro.

18/05, a partir das 15h. AÇÃO EDUCATIVA - Apresentação da exposição de fotografias sobre vida e obra de Veronica da Pas, coordenada por Jaiara Dias, acadêmica do Curso de Ciências Sociais na Universidade Federal do Espírito Santo.

18/05, a partir das 15h. A partir das 15h. AÇÃO EDUCATIVA - Apresentação da construção arquitetura do Museu Capixaba do Negro - coordenada por Daniel Amazonas dos Santos Valadares, acadêmico do curso de Arquitetura na Universidade Federal do Espírito Santo.

18/05, a partir das 15h. AÇÃO EDUCATIVA - Apresentação do Acervo do Museu Capixaba do Negro coordenada por Karenn de Amorim e Souza, Jaiara Dias Soares, Daniel Amazonas Dos Santos e Nadine Luiza da Silva Vieira-equipe do educativo do Museu.

18/05, a partir das 18h. SHOW MUSICAL - Encerramento da Semana de Aniversário do Museu Capixaba do Negro e 17ª Semana Nacional dos Museus.

MUSEU DE CIÊNCIAS DA VIDA - UFES

Até 18/05, das 08h30 às 17h30. EXPOSIÇÃO - mostra na prática que biologia e matemática tem mais em comum do que podemos imaginar. Discute a interdisciplinaridade da Vida com as ciências exatas, numa visão única do mundo.

MUSEU SOLAR MONJARDIM

15/05, a partir das 14h. PALESTRA - “O Cotidiano na Fazenda Jucutuquara a Partir da Visão de Auguste de Saint-Hilaire”. Palestrante: Andreia Dutra Albert, Historiadora e Educadora do MSM. Local: Instituto Federal de Educação - IFES, Campus Vitória.

17/05, das 15h às 17h. EXPOSIÇÃO - Incorporação do quadro que retrata o Capitão-Mór Francisco P. Homem de Azevedo ao acervo. Doação da Secretaria de Estado da Cultura do ES ao MSM.

17/05, das 15h às 17h. VISITA MEDIADA - “A vida na Fazenda Jucutuquara no tempo do Capitão-Mór Francisco Pinto Homem de Azevedo”.

VILA VELHA

MUSEU GAROTO

Até 19/05, das 09h às 17h. AÇÃO EDUCATIVA. Ação com os monitores explicando sobre a história da Garoto e um quiz interativo.

MUSEU VALE

Até 19/05, das 10h às 16h. VISITAÇÃO - O Museu Vale realizará ações educativas, exposição de vídeos, roda de conversa sobre a diversidade cultural e tradições que existem no território local, bem como no Espirito Santo e no Brasil.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

MUSEU FERROVIÁRIO DOMINGOS LAGE

Até 19/05, das 9h às 18h. VISITA MEDIADA. Trabalho em conjunto CIT/SEDU. Visitas mediadas com os professores, desenvolvendo a necessidade de levarem a história de nossa cidade para sala de aula, despertando o interesse dos alunos pela cultura local.

SALA DE EXPOSIÇÕES LEVINO FANZERES

Até 24/05, das 9h às 18h. AÇÃO EDUCATIVA - Faremos encontros com alunos de escolas particulares e públicas no museu fazendo um bate-papo sobre a necessidade da preservação da cultura e a valorização do artista da cidade.

JERÔNIMO MONTEIRO

MUSES-MUSEUS DE HISTÓRIA NATURAL DO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Até 18/05, das 9h às 16h. VISITA MEDIADA - Para espiar o mundo das Ciências Naturais e se encantar com as múltiplas diversidades do Estado e do Brasil através das coleções de Geologia, Paleontologia, Botânica e Zoologia. Entrada gratuita.

14 a 16/05. Das 9h às 16h. OFICINA - Serão ofertadas múltiplas oficinas temáticas voltadas para o publico infantil e estudantes da Educação Infantil e 1º ciclo da Educação Fundamental.

16 e 17/05. Das 9h às 16h. OFICINA - Serão ofertadas múltiplas oficinas temáticas voltadas para 2º ciclo da Educação Fundamental e Ensino Médio.

LINHARES

CENTRO ECOLÓGICO DE REGÊNCIA

Até 19/05, das 9h às 17h. EXPOSIÇÃO - Exposição sobre as tartarugas marinhas e a cultura local.

MUSEU HISTÓRICO DE REGÊNCIA

Dia 16/05, das 08h às 18:00. OFICINA - Oficina de máscaras (a tradição dos Máscarados de Regência com as turmas da manhã do CEIM).

Dia 17/05, a partir das 08h. PALESTRA - História e Futuro desta Tradição. Local: Centro Ecológico. EXPOSIÇÃO - “Pesca Tradicional de Regência” e “Relações Tradicionais da Comunidade com as Tartarugas”.

Dia 18/05, das 16h às 22h, Brincadeiras Tradicionais, apresentação do Bloco dos Mascarados, comidas típicas, roda de congo e brincadeiras de roda.

SANTA LEOPOLDINA

MUSEU DO COLONO