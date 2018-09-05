12 filmes em que as joias e pedras preciosas não passaram despercebidas

O cinema sempre foi ditador de moda e costumes. Toda vez que algo aparece lá, as pessoas instantaneamente passam ter aquilo como objeto de desejo. É exatamente assim com as joias nas telonas.

Em muitos clássicos, elas tomam conta e se tornam peça principal da trama ou do visual do filme. Separamos 12 filmes onde as joias chamaram a atenção dos nossos olhos. Confira a lista

O Matador

O primeiro filme da Netflix feito no Brasil conta a história de Cabeleira (Diogo Morgado), que se torna um assassino de aluguel após ser seduzido pelas belas turmalinas paraíba e pelo grande poder de influência das gemas. As pedras preciosas permeiam a história com elementos da vida no cangaço nordestino.

Crédito: Divulgação/Netflix

Snatch - Porcos e Diamantes

Como o nome já diz, o filme gira em torno dos famosos diamantes. Esse filme britânico, escrito e dirigido por Guy Ritchie, é um clássico do cinema. Na trama, o contrabandista Franky Quatro-Dedos, personagem vivido por Benicio Del Toro é um ladrão de diamantes muito valiosos em Amsterdã. Nesse cenário, a trama é armada. Porcos e Diamantes conta com muitas cenas de ação, trapaça e comédia.

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007 - Os Diamantes São Eternos

Lançado em 1971, o longa com o espião mais famoso do cinema é dirigido por Guy Hamilton e pode ser considerado outro clássico com diamantes. Essa frase que dá título ao longa foi eternizada nos dizeres de James Bond, interpretado por Sean Connery, no sétimo filme da série que é cheio de mistério.

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Uma Linda Mulher

Mais um clássico! Aqui, diferente dos anteriores apresentados, a trama não se desenvolve ao redor das joias. Porém, uma em especial, chama atenção no decorre do filme. Estamos falando do colar de rubi usado por Julia Roberts, que fez muita gente desejar um igualzinho.

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Os Homens Preferem as Loiras

Marilyn Monroe é a estrela do filme, que conta a história de uma mulher em busca de um homem rico para casar. As joias aparecem pelo fato de Lorelei Lee, nome da personagem de Marilyn, ser muito apaixonada por diamantes.

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Bonequinha de Luxo

Com um título desses, não tinha como não esperar que uma joia bonita e delicada acompanhasse a famosa personagem de Audrey Hepburn, não é? O colar de pérolas roubou a cena e se tornou um objeto muito desejado e perfeito em qualquer tempo.

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Moulin Rouge

Em Moulin Rouge, assim como em Uma Linda Mulher, a trama não desenrola em torno das joias, porém o filme é exuberante e lindo. A personagem Satine (Nicole Kidman) rouba a cena com seu maxi colar de diamantes, presente do duque, na tentativa de comprar seu amor.

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Tudo Por Uma Esmeralda

Para os fãs de Sessão da Tarde, este filme tinha que estar na lista. Como já sugere o título, Tudo Por Uma Esmeralda é um filme sobre a pedrinha verde graciosa. No filme, uma escritora tenta resgatar sua irmã que foi sequestrada. Para tal, ela tem que encontrar e entregar um mapa que contém a localização de vários tesouros aos sequestradores.

Titanic

Mais um clássico. O filme envolve o famoso "Coração do Oceano", uma gema de um diamante azil com pingente de ouro, formando o colar de Rose, personagem de Kate Winslet. Sabemos que o filme é baseado em fatos reais e esta joia se tornou muito famosa graças ao cinema. Entretanto, ela foi um mero detalhe para compor o enredo. Inclusive, recentemente, foi descoberto um final alternativo para a trama onde o "Coração do Oceano" é o protagonista. Veja abaixo

O Grande Gatsby

O filme é um remake, a 4ª versão mais precisamente. A coleção de joias do filme é exclusiva e inteiramente assinada pela Tiffany & Co, empresa norte-americana famosa no ramo de joias. A coleção, chamada de A Era do Jazz, é marcada principalmente por pérolas e diamantes e passou a ser comercializada após o filme.

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Oito Mulheres e Um Segredo

O filme, da mesma linha de Onze Homens e Um Segredo, que sempre traz a ação dos roubos cinematográficos. A trama gira em torno do roubo do famoso colar de diamantes da joalheria francesa Cartier, avaliado em US$ 150 milhões.

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O Segredo das Joias

Outro filme com Marilyn Monroe no elenco. Nesse drama policial, Riedenschneider é um ladrão famoso que já sai da prisão com um plano: formar uma quadrilha e roubar 500 mil dólares em joias. Tudo vai bem até que pequenos incidentes e a ganância de cada um dos membros da gangue ameaçam arruinar todo o esquema.

30/08/2018 - Cena do filme "O Segredo das Joias" Crédito: Divulgação