Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rebordose

11 milhões faltam trabalho após fim de "Game of Thrones", diz pesquisa

Os entrevistados confessaram que, para assistir ao último episódio, seriam menos produtivos, trabalhariam de casa ou nem iriam trabalhar

Publicado em 

20 mai 2019 às 11:23

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 11:23

Segundo uma pesquisa desenvolvida pela The Workforce Institute, da multinacional Kronos Incorporated, cerca de 11 milhões de cidadãos devem faltar no trabalho na segunda-feira (20) por conta da grande final de "Game of Thrones".
Crédito: HBO
O episódio final da série, que finaliza a oitava temporada e todo o ciclo narrativo, vai foi ar pela HBO na noite deste domingo (19).
A pesquisa questionou norte-americanos com mais de 18 anos sobre o que pretendiam fazer após o episódio final, descobrindo que boa parte deles pretende se ausentar de seus trabalhos ou outros compromissos no dia posterior ao final da saga. 
Aproximadamente 27,2 milhões de funcionários que planejam assistir ao final de "Game of Thrones" ao vivo admitem que chegarão atrasados ao trabalho, trabalharão remotamente, serão menos produtivos do que o habitual ou faltarão no expediente por conta da série.
A empresa que fez a pesquisa ainda calculou a consequência disso, chegando ao resultado de perca de US$ 3,3 bilhões (cerca de R$ 13,4 bilhões) para a economia norte-americana, por conta da menor produtividade.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados