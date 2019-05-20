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Séries de TV

10 séries que, como "Game of Thrones", também decepcionaram no final

Quem não lembra das repercussões de tramas como as de "Lost" e "Dexter"? Confira a lista de decepções televisivas
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

20 mai 2019 às 15:17

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 15:17

Cena da série "Game of Thrones" Crédito: Reprodução/HBO
"Decepcionante!", "uma m@#$%a!", "não poderia acabar desse jeito", "esperei oito anos para isso?"... Não foi difícil encontrar nas redes sociais quem não curtiu o encerramento nada satisfatório (segundo os fãs) da saga de "Game of Thrones".
A série de oito temporadas baseada na coletânea de George R.R. Martin, "As Crônicas de Gelo e Fogo", teve o seu último capítulo exibido na noite de domingo (19), pelo canal HBO, com recorde de audiência e de insatisfeitos, quase que na mesma proporção.
Aos "haters" de spoilers, favor não seguir com o texto...
Muitos fãs não esperavam pela morte de Daenerys (Emilia Clarke), principalmente porque ela foi alvo de Jon Snow (Kit Harington) - que passou a série inteira com a mesma expressão -, seu sobrinho e amante. O corpo da moça levado por Drogon, o dragão que sobrou vivo, chamou a atenção.
Surpresa mesmo foi quem acabou levando o tão cobiçado (e muito especulado nos últimos dias) trono dos Sete Reinos: Bran Stark (Isaac Hempstead Wright). Muitos fãs reclamam que ele não teve participação tão relevante na trama para terminar com o posto. Seu braço-direito acabou sendo Tyrion (o ótimo Peter Dinklage), um personagem de destaque, mas que sempre dividiu opiniões.
A supercarismática Arya Stark (Maisie Williams)- muitos já pedem nas redes sociais um spin-off da personagem - decidiu partir para o oeste de Westeros. Por sua vez, Sansa Stark (Sophie Turner) garantiu a independência do Reino do Norte e acabou no comando.
DECEPÇÃO
Pois é! Achou o desfecho meio sem graça? Saiba que "Game of Thrones" acabou entrando para a insólita lista de séries que tiveram o seu final muito questionado pelos "séquitos". Pensando sobre o assunto, o Gazeta Online resolveu fazer uma lista relembrando algumas séries de TV que também não agradaram os espectadores.

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