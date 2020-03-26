10 contas de Instagram para entreter e stalkear na quarentena

As redes sociais são uma das opções de distração em tempos de coronavírus Crédito: Sarah Bichara

Na internet, diversas formas de entretenimento estão sendo disponibilizadas para driblarem o marasmo da quarentena. Já listamos lives de artistas e festas, filmes e até livros gratuitos, mas com o tempo deitado no sofá aumentado pela pandemia, feeds interessantes são mais que bem-vindos.

Foi pensando em enriquecer a sua lista de contas a serem exploradas que escolhemos seis opções que podem levar diversão até você. Confira os arrobas selecionados:

@hubuluck_illustration

O ilustrador sul coreano compartilha artes e gifs cômicos em sua conta. Retrata o cotidiano de uma forma divertida e com traços simples.

@marleymalin

Marley, um felino popular nas redes, faz caras e bocas e mia como se conversasse com sua dona. Seu Instagram é atualizado todos os dias com suas brincadeiras, peripécias e expressões. Uma opção de conta para os amantes dos bichanos.

@prosadecora

A artista digital Malena Flores é dona do instablog Prosa de Cora, onde posta suas artes ao lado de versos de músicas, poesias, dizeres e até mesmo dica do que fazer durante a semana. A moça fez recentemente uma publicação com diversas dicas de como se ocupar nessa quarentena. Com tons pasteis e itens vintages, suas ilustrações são também gifs para os stories.

@collorpallete.cinema

Esta conta é para os que adoram estética e cinema. Nela são compartilhadas cenas de filmes com sua respectiva paleta de cores. De lá se pode tirar ideias do que assistir nesses dias de confinamento.

@objetolivro

O conceito dessa conta é a junção a cada post de um livro, um objeto e impressões sobre a história. Usando de papeis coloridos, Radrigo Valente faz belas fotografias e leva nas legendas seus pareceres aos leitores vorazes. Um feed que tem beleza e conteúdo na mesma medida.

@cartoon_box_animation

As animações do Cartoon-box são rápidas e de um humor normalmente para maiores de 18 anos. Trazendo temas do dia a dia, os desenhos animados dessa conta fazem graça ao terem inclusos elementos imprevisíveis.

@harlso_the_balancing_hound Verificado

O salsicha Halso equilibra de tudo um pouco em sua cabeça. O cachorrinho tem gravatas borboleta como sua marca registrada. Seu feed cheio de fofura tem muito o que ser explorado.

@ dinarakasko

Se você gosta mesmo é de ver sobremesas no Instagram, essa conta pode ser uma opção fora do comum. A confeiteira Dinara Kasko junta arquitetura e doces, formando obras de arte comestíveis.

@humansofny

Um perfil repleto de histórias reais e humanas. O @humansofny começou contando histórias de pessoas encontradas nas ruas de Nova Iorque, mas o sucesso foi tanto que a página viajou o mundo, incluindo o Brasil, e até virou livro. O perfil se vale de uma foto e desta pessoa contando sua história. Porém, os textos são todos em inglês.

@awesome.photographers