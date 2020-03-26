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10 contas de Instagram para entreter e stalkear na quarentena

Selecionamos alguns arrobas de diferentes categorias que podem te ajudar a passar o tempo e te inspirar

Publicado em 26 de Março de 2020 às 11:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 11:02
Arte montagem Instagram
As redes sociais são uma das opções de distração em tempos de coronavírus Crédito: Sarah Bichara
Na internet, diversas formas de entretenimento estão sendo disponibilizadas para driblarem o marasmo da quarentena. Já listamos lives de artistas e festas, filmes e até livros gratuitos, mas com o tempo deitado no sofá aumentado pela pandemia, feeds interessantes são mais que bem-vindos.
Foi pensando em enriquecer a sua lista de contas a serem exploradas que escolhemos seis opções que podem levar diversão até você. Confira os arrobas selecionados:

@hubuluck_illustration

O ilustrador sul coreano compartilha artes e gifs cômicos em sua conta. Retrata o cotidiano de uma forma divertida e com traços simples. 

@marleymalin

Marley, um felino popular nas redes, faz caras e bocas e mia como se conversasse com sua dona. Seu Instagram é atualizado todos os dias com suas brincadeiras, peripécias e expressões. Uma opção de conta para os amantes dos bichanos. 

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@prosadecora

A artista digital Malena Flores é dona do instablog Prosa de Cora, onde posta suas artes ao lado de versos de músicas, poesias, dizeres e até mesmo dica do que fazer durante a semana. A moça fez recentemente uma publicação com diversas dicas de como se ocupar nessa quarentena. Com tons pasteis e itens vintages, suas ilustrações são também gifs para os stories. 

@collorpallete.cinema

Esta conta é para os que adoram estética e cinema. Nela são compartilhadas cenas de filmes com sua respectiva paleta de cores. De lá se pode tirar ideias do que assistir nesses dias de confinamento. 

@objetolivro

O conceito dessa conta é a junção a cada post de um livro, um objeto e impressões sobre a história. Usando de papeis coloridos, Radrigo Valente faz belas fotografias e leva nas legendas seus pareceres aos leitores vorazes. Um feed que tem beleza e conteúdo na mesma medida.
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{OBJETO} O boneco de pano, do sorriso de botões vermelhos, que serviu como filho ao homem que chegou aos quarenta anos, e como irmão à cria da Rosinha. {LIVRO} O filho de mil homens. {AUTOR} Valter Hugo Mãe. {DENTRO} A história do pescador Crisóstomo, que aos 40 anos não teve filho, não teve um casamento, sente-se pela metade, e que decide-se pela felicidade ao buscar formar uma família. Entre personagens cheios de particularidades, VHM costura uma história cheia de lirismo, como é de seu estilo. {IMPRESSÃO} A cada página virada, a cada história costurada, encontramos um pequeno tratado sobre as diferenças, as minorias, a tolerância, a libertação e sobre a força transformadora do amor. Um livro que traz esperança no que é humano (mesmo em tempos sombrios). Da tristeza ao sorriso, há um caminho possível. {GRIFO} Farto como estava de ser sozinho, aprendera que a família também se inventava. {DADOS} 224 páginas, editora Biblioteca Azul (@GloboLivros). {EXTRA} Este boneco de pano, de sorriso de bolas vermelhas e cabeça de madeira, é chamado aqui na vida real de Bino. Ele mora na minha estante e é uma criação da incrível dupla @tocooco, de quem sou fã há tempos.

Uma publicação compartilhada por Objeto Livro (@objetolivro) em

@cartoon_box_animation

As animações do Cartoon-box são rápidas e de um humor normalmente para maiores de 18 anos. Trazendo temas do dia a dia, os desenhos animados dessa conta fazem graça ao terem inclusos elementos imprevisíveis. 

@harlso_the_balancing_hound Verificado

O salsicha Halso equilibra de tudo um pouco em sua cabeça. O cachorrinho tem gravatas borboleta como sua marca registrada. Seu feed cheio de fofura tem muito o que ser explorado. 
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'What do you call a dinosaur who sat on a cactus? A megalo-sore-ass!' ?? ~ Harlso ?

Uma publicação compartilhada por Harlso the Balancing Hound (@harlso_the_balancing_hound) em

@ dinarakasko

Se você gosta mesmo é de ver sobremesas no Instagram, essa conta pode ser uma opção fora do comum. A confeiteira Dinara Kasko junta arquitetura e doces, formando obras de arte comestíveis. 

@humansofny

Um perfil repleto de histórias reais e humanas. O @humansofny começou contando histórias de pessoas encontradas nas ruas de Nova Iorque, mas o sucesso foi tanto que a página viajou o mundo, incluindo o Brasil, e até virou livro. O perfil se vale de uma foto e desta pessoa contando sua história. Porém, os textos são todos em inglês.
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My mother came to New York from Alabama at the age of nineteen. She had nothing but a high school diploma. She almost didnt make it. There was so much pressure because she was all alone. Later in life she came clean. She told me that shed gotten so depressed that she turned on the gas one night. But my brother and I started crying in the crib. And she was so touched that she decided to keep going. She became a nurse at Lenox Hill hospital. She was married three times. Three sets of children. Each time her husband claimed she wouldnt make it without him. Each time she said Go on ahead. She taught us all the proverbs. She taught us to love ourselves. The punishments could be harsh. Sometimes shed go at us with the extension cord. But I always knew there was a steak dinner waiting for me at the end. She was only hard on me because she wanted me to succeed, which I never did. Thirty years on the street. Twenty years addicted to crack. But she never gave up on me. Even during the darkest times, whenever I showed up, shed open the door. Shed cook me a meal. Shed let me get warm. Shed let me shower. But shed never give me a dime. And I always had to leave. But on the way out, shed always say: I love you Freddy, no matter what you do. We had ten good years together after I got clean. Shed come to some of my programs. Shed tell me how proud she was that I turned my life around. The last time I saw her, when she was lying in the hospital, with one hundred percent cancer, I kissed her forehead and told her I loved her. And she said: I love you Freddy. Those were her last words. Two days later she passed. She didnt wheeze, or sigh, or scream, or grunt. She just went to sleep.

Uma publicação compartilhada por Humans of New York (@humansofny) em

@awesome.photographers

Gosta de fotografias incríveis? Então este perfil vai te deixar extasiado. São fotos de diversos lugares do mundo que podem deixar a sua timeline mais bonita e até ajudar a amenizar aquele dia ruim.
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by @simonsnopek | Blue hole in Dalmatia, Cetina River Spring, Croatia with @eyeofshe

Uma publicação compartilhada por Awesome Photographers? (@awesome.photographers) em

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