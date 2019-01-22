Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA

'Sítio do Pica-Pau Amarelo' vai virar filme em 2019

Longa será dirigido por Fabrício Bittar 70 anos após morte de Monteiro Lobato

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 15:18

Publicado em 

22 jan 2019 às 15:18
22/01/2019 - 'Sítio do Pica-Pau Amarelo', obra de Monteiro Lobato, vira filme Crédito: Divulgação/ Clube Filmes
A morte de Monteiro Lobato completou 70 anos em 2018. A história contada por ele em Sítio do Pica-Pau Amarelo caiu em domínio público e podemos esperar algumas adaptações a partir de agora. Maurício de Souza, por exemplo, deve criar uma aventura da Turma da Mônica no Sítio. E, nesta segunda-feira, 21, o diretor Fabrício Bittar anunciou que fará adaptação para as telonas.
"Poder contar essa história fantástica, que faz parte de toda uma geração, para novos espectadores é realmente incrível. Estamos bastante animados e ansiosos para começar a rodar logo", declarou.
As audições para a escolha dos atores que interpretarão Emília, Dona Benta, Tia Nastácia, Pedrinho, Narizinho, Visconde de Sabugosa e outros serão realizadas em fevereiro. As filmagens devem começar ainda neste semestre.
Monteiro Lobato escreveu os 23 volumes da obra entre os anos 1920 e 1947. A história se passa em um sítio, intitulado Pica-Pau Amarelo. Lá, Dona Benta, uma senhora de 70 anos de idade, vive com a netinha Lúcia, apelidada de Narizinho, e a Tia Nastácia, a empregada. Narizinho não se separa da boneca de pano Emília, que toma uma "pílula falante" e ganha vida.
A produtora do longa será a Clube Filmes, com roteiro de André Catarinacho. O diretor Fabrício Bittar já comandou títulos como "Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem querendo fazer xixi
Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta
Imagem de destaque
5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 
Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados