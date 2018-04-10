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TELEVISÃO

'Simpsons' dá resposta a críticas sobre estereótipo de Apu;

Último episódio trouxe recado: 'Vamos lidar com algumas coisas no futuro. (...) Se lidarmos'

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 16:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 16:40
Cena de "No good read goes unpunished" episódio de "Os Simpsons" exibido em 8/4 que aborda controvérsia sobre o personagem indiano Apu Crédito: Reprodução
Uma cena do seriado Os Simpsons que foi ao ar no último domingo, 8, está dando o que falar nas redes sociais. Isso porque os personagens deram uma 'resposta' sobre críticas que o programa vem recebendo por uma suposta representação preconceituosa do personagem Apu, que é indiano.
Após Marge fazer uma pergunta, sua filha Lisa responde: "É difícil de dizer. Algo que começou há décadas e foi aplaudido e inofensivo agora é politicamente incorreto". A garota, então, olha para um retrato de Apu em seu criado mudo, que conta com a inscrição "Não tenha uma vaca" e complementa: "O que você pode fazer?". As duas personagens direcionam o olhar ao espectador em seguida.
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Já há algum tempo, o personagem Apu vinha sendo tema de debates em redes sociais. Apesar de não fazer nenhuma menção direta, a cena está sendo vista também como uma resposta ao documentário The Problem With Apu, lançado no fim de 2017, que traz críticas ao estereótipo dos moradores da Ásia Meridional.
Hari Kondabolu, diretor do documentário, respondeu à cena em seu Twitter: "Em The Problem With Apu, eu usei Apu e Os Simpsons como um ponto de entrada para uma conversa maior sobre a representação de grupos marginalizados e por quê isso é importante. A resposta de Os Simpsons desta noite não é um soco em mim, mas em tudo que muitos de nós consideramos progresso".
Nas redes sociais, as opiniões estão divididas. Enquanto um grupo considera a resposta desnecessária, e reclama do fato de Lisa, a membro mais engajada da família, ter sido a 'porta-voz' da opinião, outros aprovaram a cena.

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