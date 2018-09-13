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TELEVISÃO

'Orgulho e Paixão' exibe primeiro beijo gay em novela das seis

Beijo protagonizado por Otávio e Luccino gerou muitos comentários nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 16:34

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 16:34

Personagens Otavio e Luccino protagonizaram primeiro beijo gay em novela das 18h na Globo Crédito: Twitter/@RedeGlobo
O capítulo desta quarta-feira, 12, de Orgulho e Paixão marcou o primeiro beijo gay em uma novela das seis da TV Globo. A novela está em sua reta final e termina no dia 17 de setembro.
A cena começa quando Luccino (Juliano Laham) e Otávio (Henrique Muller) discutindo sobre o futuro, já que Luccino terá de retornar ao quartel em breve. Os dois se declaram e Luccino lembra da primeira vez que os dois se tocaram. "Foi rápido, mas eu senti uma eletricidade que foi direto pro coração. Agora me sinto em paz", falou.
E o beijo acontece, como pode ser assistido abaixo:
 
 
O beijo entre Otávio e Luccino gerou muitas comemorações nas redes sociais:
 
 
 
 
 
 

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