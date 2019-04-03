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NOVELA

'Malhação' terá, pela primeira vez na história, protagonista gay

Com o título Toda Forma de Amar, novela mostrará conflito em relação à sexualidade de personagem principal

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 17:28

Publicado em 

03 abr 2019 às 17:28
03/04/2019 - Elenco de 'Malhação - Toda Forma de Amar' Crédito: Estevam Avellar/Globo
A nova temporada de Malhação terá protagonista homossexual pela primeira vez na história. O ator Pedro Alves interpretará Guga, um jovem que entra em conflito com a própria sexualidade após terminar o namoro com Meg, papel de Giullia Bertolli. A atração é exibida desde 1993 pela TV Globo.
O adolescente descobre que gosta da namorada apenas como amiga. Ele passa a ter dificuldades para encontrar apoio em sua escolha pelo fato de a família ser rica e preocupada com a imagem do garoto. A próxima Malhação - Toda Forma de Amar deve estrear em meados de abril.
A novela já tocou no assunto em outras edições. Em Malhação: Vidas Brasileiras, os personagens de Pedro Vinícius e Giovanni Dopico protagonizaram o primeiro beijo gay da trama em outubro do ano passado. "Tão importante mostrar isso e eu só tenho a agradecer. Obrigada a todos os envolvidos", comemorou Pedro na ocasião.
"O processo de construção do personagem foi um grande desafio pra mim, ainda mais sendo meu primeiro trabalho na TV! Polêmicas e opiniões à parte, acredito que a arte supera qualquer desafio que o artista precisa vencer!", escreveu Giovanni na época.
Em 2017, Malhação já havia exibido a primeira cena com um beijo gay entre duas mulheres.

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