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CINEMA

'Legalize Já - O Filme', sobre a origem do Planet Hemp, ganha trailer

Estrelado por Ícaro Silva e Renato Góes, longaá chega aos cinemas em 18 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 20:33

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 20:33

Cena do filme 'Legalize Já - O Filme', sobre a origem do Planet Hemp Crédito: Divulgação
A relação de Skunk (morto em 1994) e Marcelo D2 é tema de Legalize Já - Amizade Nunca Morre, filme que estreia nos cinemas no dia 18 de outubro e que acaba de ganhar o primeiro trailer.
Interpretado por Ícaro Silva, Skunk é um artista que sonha em ganhar a vida com o seu talento, enquanto, Marcelo, vivido por Renato Góes, trabalha como camelô e não reconhece o potencial que tem como compositor e cantor - os dois acabam fundando o Planet Hemp.
A cinebiografia conquistou o prêmio de Melhor Ficção Nacional Segundo o Público na 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e também Melhor Longa-metragem pelo Júri Popular e Melhor Roteiro no 12º Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro, além de ter participado do Festival do Rio de 2017.
Dirigido por Johnny Araújo e Gustavo Bonafé, o filme tem roteiro de Felipe Braga.
Desde o início, Marcelo D2 participou de perto do projeto, que durou nove anos. Ele assina o argumento do filme junto do diretor Johnny Araújo, e é um dos responsáveis pela trilha sonora.

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