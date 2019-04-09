'Game of Thrones' terá música de The Weeknd, SZA e Travis Scott

Game oh Thrones: Cersei Crédito: HBO

Muito aguardada pelos fãs, a última temporada de 'Game of Thrones' terá uma música especialmente feita para a série pelos músicos The Weeknd, SZA e Travis Scott. A informação foi divulgada pelo site americano Pitchfork.

Segundo uma fonte ouvida pelo site, a produção de Got pediu para The Weeknd gravar uma faixa aos fãs. O cantor chamou, então, SZA e Travis Scott para participarem da proposta. A canção estará na oitava e última temporada da série, que estreia no próximo dia 14 de abril na HBO.

Na última terça-feira (2) mais um trailer da produção com cenas inéditas, que mostram um reencontro de Arya e Jon Snow, foi divulgado. Nas imagens, Jon Snow (Kit Harrington) aparece em Winterfell, em frente à Árvore-Coração, e Arya (Maisie Williams) observa o irmão.

Também é possível ver a união de Sansa e Tyrion, que foram casados há algumas temporadas. Uma das cenas mais aguardadas e que também é mostrada é a da batalha. "Isso vai além de lealdade. É uma questão de sobrevivência", afirma a voz de Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) no fundo de uma cena de Arya.

Outro teaser revelado nesta terça-feira (2) deu alguns detalhes do cenário da nova temporada, que aparecem vazios e destruídos.