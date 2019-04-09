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SÉRIE

'Game of Thrones' terá música de The Weeknd, SZA e Travis Scott

Última temporada estreia no próximo domingo (14)

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 17:45

Publicado em 

09 abr 2019 às 17:45
Game oh Thrones: Cersei Crédito: HBO
Muito aguardada pelos fãs, a última temporada de 'Game of Thrones' terá uma música especialmente feita para a série pelos músicos The Weeknd, SZA e Travis Scott. A informação foi divulgada pelo site americano Pitchfork.
Segundo uma fonte ouvida pelo site, a produção de Got pediu para The Weeknd gravar uma faixa aos fãs. O cantor chamou, então, SZA e Travis Scott para participarem da proposta. A canção estará na oitava e última temporada da série, que estreia no próximo dia 14 de abril na HBO.
>> Capixabas se reúnem para assistir última temporada de "Game of Thrones"
Na última terça-feira (2) mais um trailer da produção com cenas inéditas, que mostram um reencontro de Arya e Jon Snow, foi divulgado. Nas imagens, Jon Snow (Kit Harrington) aparece em Winterfell, em frente à Árvore-Coração, e Arya (Maisie Williams) observa o irmão.
Também é possível ver a união de Sansa e Tyrion, que foram casados há algumas temporadas. Uma das cenas mais aguardadas e que também é mostrada é a da batalha. "Isso vai além de lealdade. É uma questão de sobrevivência", afirma a voz de Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) no fundo de uma cena de Arya.
Outro teaser revelado nesta terça-feira (2) deu alguns detalhes do cenário da nova temporada, que aparecem vazios e destruídos.
As imagens focam em detalhes como a mão de Jaime Lannister, a cadeira de rodas quebrada de Bran Stark e as espadas de Arya e Jon Snow, dando a entender que ninguém sobreviverá.

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