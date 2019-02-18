Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MÚSICA

'Dou um jeito de acontecer', diz Anitta sobre carreira internacional

Cantora diz que brasileiro tem cultura patriota, em especial na música

18 fev 2019 às 19:10

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 19:10

A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anittagallery
A cantora Anitta, 25, marcou presença neste domingo (17) no programa Domingão do Faustão. Na ocasião, a artista falou sobre sua carreira e as etapas que a levaram ao sucesso no mercado internacional. 
"Eu não fico esperando as coisas acontecerem. Coloco a meta na minha cabeça e vou atrás, dou um jeito de fazer acontecer. Graças a Deus, minha família, equipe e minha força de vontade, tudo o que quis até hoje, consegui chegar lá", disse Anitta no programa. 
Segundo ela, o mais difícil da carreira internacional é começar. "Uma coisa é sair, ficar só investindo em seu trabalho em outros mercados. Outra é fazer aqui", diz.
A cantora ainda comparou o público consumidor no Brasil e fora dele. "O Brasil é um público que não consome tanto o mercado lá de fora. Tem gente que é super conhecida lá fora e aqui o povo nem sabe quem é."
"A gente é muito patriota na nossa cultura, gosta de ver o que é nosso, principalmente na música. O top das mais ouvidas é mais em português", finalizou.
Nos últimos anos, Anitta tem investido em músicas em inglês e espanhol, fazendo parcerias com grandes artistas mundialmente conhecidos.
Sua mais recente parceria foi com o brasileiro MC Kevinho, em "Terremoto", mas antes disso ela fez músicas com Major Lazer, Poo Bear, DJ Alesso e J Balvin - este último, com quem fez a famosa "Downtown".
Mais recentemente, ela lançou as músicas "Goals" (em inglês) e "Veneno" (em espanhol), ambas sozinha.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados