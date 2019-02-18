'Dou um jeito de acontecer', diz Anitta sobre carreira internacional

A cantora Anitta, 25, marcou presença neste domingo (17) no programa Domingão do Faustão. Na ocasião, a artista falou sobre sua carreira e as etapas que a levaram ao sucesso no mercado internacional.
"Eu não fico esperando as coisas acontecerem. Coloco a meta na minha cabeça e vou atrás, dou um jeito de fazer acontecer. Graças a Deus, minha família, equipe e minha força de vontade, tudo o que quis até hoje, consegui chegar lá", disse Anitta no programa.
Segundo ela, o mais difícil da carreira internacional é começar. "Uma coisa é sair, ficar só investindo em seu trabalho em outros mercados. Outra é fazer aqui", diz.
A cantora ainda comparou o público consumidor no Brasil e fora dele. "O Brasil é um público que não consome tanto o mercado lá de fora. Tem gente que é super conhecida lá fora e aqui o povo nem sabe quem é."
"A gente é muito patriota na nossa cultura, gosta de ver o que é nosso, principalmente na música. O top das mais ouvidas é mais em português", finalizou.
Nos últimos anos, Anitta tem investido em músicas em inglês e espanhol, fazendo parcerias com grandes artistas mundialmente conhecidos.
Sua mais recente parceria foi com o brasileiro MC Kevinho, em "Terremoto", mas antes disso ela fez músicas com Major Lazer, Poo Bear, DJ Alesso e J Balvin - este último, com quem fez a famosa "Downtown".
Mais recentemente, ela lançou as músicas "Goals" (em inglês) e "Veneno" (em espanhol), ambas sozinha.