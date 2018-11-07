Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Greenbriar"

'Breaking bad' vai virar filme, que começa ser rodado este mês

Segundo jornal americano, a produção 'acompanha a fuga de um homem sequestrado e sua busca pela liberdade'

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 11:45

Publicado em 

07 nov 2018 às 11:45
Aaron Paul e Bryan Cranston em cena de 'Breaking Bad' Crédito: Divulgação
Os fãs de"Breaking Bad" já podem comemorar: cinco anos depois de seu final, o criador da série, Vince Gilligan, está trabalhando em um filme que deve trazer de volta Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul).
Segundo as primeiras informações divulgadas pelo Albuquerque Journal, do estado americano do Novo México, e confirmadas pela Variety, Gilligan está trabalhando em um filme de duas horas, embora não esteja claro se ele ele está sendo produzido para ir ao ar nos cinemas ou na televisão. Segundo o Albuquerque Journal, o roteiro "acompanha a fuga de um homem sequestrado e sua busca pela liberdade".
Ainda de acordo com o jornal americano, o título do filme seria "Greenbriar", nome de um condado da Flórida. E a produção, que será rodada na cidade de Duke (Novo México), está programada para acontecer entre meados de novembro e o começo de fevereiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados