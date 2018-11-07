'Breaking bad' vai virar filme, que começa ser rodado este mês

Aaron Paul e Bryan Cranston em cena de 'Breaking Bad' Crédito: Divulgação

Os fãs de"Breaking Bad" já podem comemorar: cinco anos depois de seu final, o criador da série, Vince Gilligan, está trabalhando em um filme que deve trazer de volta Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul).

Segundo as primeiras informações divulgadas pelo Albuquerque Journal, do estado americano do Novo México, e confirmadas pela Variety, Gilligan está trabalhando em um filme de duas horas, embora não esteja claro se ele ele está sendo produzido para ir ao ar nos cinemas ou na televisão. Segundo o Albuquerque Journal, o roteiro "acompanha a fuga de um homem sequestrado e sua busca pela liberdade".