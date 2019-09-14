'Avenida Brasil' retorna à televisão em outubro

Carminha (Adriana Esteves) e Nina (Débora Falabella) brigam em cena de 'Avenida Brasil', novela vai ser exibida no Vale a Pena Ver de Novo Crédito: Renato Rocha Miranda/Rede Globo

"Avenida Brasil" está de volta e o enredo das tramas de Carminha, Nina, Tufão, Max e tantos outros personagens retorna às telas da Rede Globo em outubro.

A obra de João Emanuel Carneiro foi exibida entre março e outubro de 2012. Sucesso de público, a novela foi a mais exportada da história da emissora, contando com mais de 150 países na lista. "Avenida Brasil" também foi indicada ao prêmio Emmy Internacional de Melhor Novela em 2013.

A saga fala sobre a sede de vingança de Nina (Débora Falabella), nova identidade de Rita (Mel Maia). Ainda criança, ela foi deixada no lixão por Carminha (Adriana Esteves), viúva do pai da menina, e seu cúmplice e amante Max (Marcello Novaes).

"Avenida Brasil" ainda tem no elenco nomes como Tony Ramos, Juliano Cazarré, Débora Nascimento, Heloísa Périssé, Ailton Graça, José Loreto, Bruno Gissoni, Fabíula Nascimento, Isis Valverde, Vera Holtz, José de Abreu, Alexandre Borges e Debora Bloch.

Alguns episódios da obra marcaram época e são considerados históricos, como aquele em que Nina começa sua vingança e passa a tratar a vilã Carminha como sua empregada, falando o bordão que virou meme: "Me serve, vadia".