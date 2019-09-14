Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vale a Pena Ver de Novo

'Avenida Brasil' retorna à televisão em outubro

A obra de João Emanuel Carneiro foi exibida entre março e outubro de 2012. Sucesso de público, a novela foi a mais exportada da história da Globo

Publicado em 

14 set 2019 às 18:40

Publicado em 14 de Setembro de 2019 às 18:40

Carminha (Adriana Esteves) e Nina (Débora Falabella) brigam em cena de 'Avenida Brasil', novela vai ser exibida no Vale a Pena Ver de Novo Crédito: Renato Rocha Miranda/Rede Globo
"Avenida Brasil" está de volta e o enredo das tramas de Carminha, Nina, Tufão, Max e tantos outros personagens retorna às telas da Rede Globo em outubro. 
A obra de João Emanuel Carneiro foi exibida entre março e outubro de 2012. Sucesso de público, a novela foi a mais exportada da história da emissora, contando com mais de 150 países na lista. "Avenida Brasil" também foi indicada ao prêmio Emmy Internacional de Melhor Novela em 2013.
A saga fala sobre a sede de vingança de Nina (Débora Falabella), nova identidade de Rita (Mel Maia). Ainda criança, ela foi deixada no lixão por Carminha (Adriana Esteves), viúva do pai da menina, e seu cúmplice e amante Max (Marcello Novaes).
"Avenida Brasil" ainda tem no elenco nomes como Tony Ramos, Juliano Cazarré, Débora Nascimento, Heloísa Périssé, Ailton Graça, José Loreto, Bruno Gissoni, Fabíula Nascimento, Isis Valverde, Vera Holtz, José de Abreu, Alexandre Borges e Debora Bloch. 
Alguns episódios da obra marcaram época e são considerados históricos, como aquele em que Nina começa sua vingança e passa a tratar a vilã Carminha como sua empregada, falando o bordão que virou meme: "Me serve, vadia". 
Episódios como este são transmitidos todo o tempo na padaria Avenida Brasil, mesmo antes da reprise do Vale a Pena Ver de Novo. Uma homenagem à novela, a panificadora da zona leste de São Paulo recebeu o mesmo nome do sucesso da Globo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados