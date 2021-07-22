"Um Lugar Silencioso - Parte 2" estreia no ES; confira os horários

Filme "Um Lugar Silencioso - Parte 2" Crédito: Paramount Pictures/Divulgação

A saga de sobrevivência da família Abbott contra criaturas guiadas pelo som continua. “Um Lugar Silencioso Parte II” estreia no ES com exibição em 15 cinemas. (Confira a grade de cinema completa - com filmes e horários - no fim da matéria). O suspense aterrorizante tem direção de John Krasinski, que também interpreta Lee Abbott, atuando ao lado de sua esposa, Emily Blunt.

Na sequência do filme, os personagens seguem lutando por suas vidas, agora encarando o terror ao serem perseguidos mundo afora, ultrapassando assim as fronteiras de sua fazenda — ambiente da primeira produção. Entretanto, os monstros não são mais os seus únicos inimigos.

Nessa nova etapa da saga surge ainda um novo personagem que ganha destaque, o misterioso Emmett, interpretado por Cillian Murphy. O rapaz acompanha Regan (Millicent Simmonds) na busca por uma salvação.

O longa promete seguir com seu terror psicológico, em que o silêncio tem papel fundamental. Vale destacar que a obra é acompanhada por expectativa, após o grande sucesso internacional do original. Confira a crítica de Rafael Braz sobre o título

FUNCIONAMENTO DOS CINEMAS

64º Mapa de Risco contra a Covid-19 , mostra um ES que segue com cada vez menos contágio. Sem municípios em risco alto e apenas com 6 deles em risco moderado, enquanto o documento vigorar, o Estado segue sem restrições de abertura de todas as salas de exibição.

Ao todo, são dezessete cinemas abertos: Cinemark Vitória; Cinemark Vila Velha; Cinépolis Moxuara; Cinesystem; Cinesercla Montserrat; Cinesercla Linhares; Cine Jardins; Cine Unimed; Cine Gama; Cinemagic Norte Sul; Cine Via Sul; Multiplex Araújo; Cine Ritz Guarapari; Cine Ritz Aracruz; Cine Ritz Conceição; Cine Ritz Piúma; e Cine Ritz Perim.

Embora possam exercer suas atividades, algumas salas seguem fechadas. Em Vila Velha, o Kinoplex Praia da Costa se mantém fechado, assim como Cine São Mateus, no Norte do Espírito Santo - ambos passam por reformas. Em Vitória, Cine Metrópolis informou que não tem previsão de abertura, afirmando que irão seguir os protocolos da UFES.

PRÉ-ESTREIA

DUPLA EXPLOSIVA 2

117 min/ Ação, Comédia



Direção: Patrick Hughes/ Elenco: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek

Sinopse: Em "Dupla Explosiva 2 - E a Primeira Dama do Crime", o guarda-costas Michael Bryce (Ryan Reynolds) terá que abandonar sua licença sabática para proteger Darius (Samuel L. Jackson) e Sonia (Salma Hayek), o casal estranho mais letal do mundo. Enquanto Bryce é levado ao limite por seus dois protegidos, o casal Kincaid se mete em uma trama global, onde são perseguidos por Aristotle Papadopolous (Antonio Banderas), um louco vingativo e poderoso.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5: 21h; 18h30 (dub).

21h; 18h30 (dub). Cinemark Shopping Vitória, sala 2 (dub): 18h10.

18h10. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 21h.

21h. Cinemagic Norte Sul, sala 3: 19h20 (dub); 21h30.

19h20 (dub); 21h30. Cinesystem Boulevard, sala 1 (dub): 21h45. Sala 6 (dub): 16h25, 21h15.

21h45. 16h25, 21h15. Multiplex Araújo, sala 1 (dub): 21h45.

ESTREIA

MEU PAI

98 min/ Drama



Direção: Florian Zeller/ Elenco: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss

Sinopse: Em "Meu Pai", um homem idoso recusa toda a ajuda de sua filha à medida que envelhece. Ela está se mudando para Paris e precisa garantir os cuidados dele enquanto estiver fora, buscando encontrar alguém para cuidar do pai. Ao tentar entender suas mudanças, ele começa a duvidar de seus entes queridos, de sua própria mente e até mesmo da estrutura da realidade.

HORÁRIOS

Cine Jardins, sala 2: 18h30.

AMOR, CASAMENTO E OUTROS DESASTRES

90min/ Comédia, Romance



Direção: Dennis Dugan/ Elenco: Diane Keaton, Maggie Grace, Jeremy Irons

Sinopse: Com Diane Keaton e Jeremy Irons, "Amor, Casamentos e Outros Desastres" é uma comédia romântica que acompanha um grupo de pessoas envolvidas com a indústria do casamento vivendo situações inusitadas, constrangedoras e emocionantes durante o evento mais especiais da vida dos casais.

HORÁRIOS

Cine Jardins, sala 2: 16h50.

DRUK - Mais Uma Rodada

117 min/ Drama, Comédia



Direção: Thomas Vinterberg/ Elenco: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang

Sinopse: "Druk - Mais uma Rodada" é a história de quatro professores com problemas em suas vidas, testando a teoria de que ao manter um nível constante de álcool em suas correntes sanguíneas, suas vidas irão melhorar. De início, os resultados são animadores, porém, no decorrer da experiência, eles percebem que nem tudo é tão simples assim.

HORÁRIOS

Cine Jardins, sala 2: 20h20 (exceto quarta).

UM LUGAR SILENCIOSO 2

97 min/ Suspense, Fantasia, Terror



Direção:John Krasinski/ Elenco: Emily Blunt, John Krasinski, Cillian Murphy

Sinopse: Em "Um Lugar Silencioso - Parte 2", logo após os acontecimentos mortais do primeiro filme, a família Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe) precisa agora encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que os observam pelo caminho.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 13h, 15h40, 18h10, 20h40. Sala 2: 21h10; 13h40, 16h10, 18h40 (dub).

13h, 15h40, 18h10, 20h40. 21h10; 13h40, 16h10, 18h40 (dub). Cinemark Shopping Vitória, sala 2: 20h40; 15h40 (dub). Sala 6: 18h40, 21h10; 13h40, 16h10 (dub). Sala 7 (dub): 18h20.

20h40; 15h40 (dub). 18h40, 21h10; 13h40, 16h10 (dub). 18h20. Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub): 14h, 16h30, 19h, 21h30.

14h, 16h30, 19h, 21h30. Cinemagic Norte Sul, sala 1: 15h20, 17h20, 19h20 (dub); 21h20.

15h20, 17h20, 19h20 (dub); 21h20. Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 16h20, 18h15, 20h10

16h20, 18h15, 20h10 Cinersercla Linhares, sala 1 (dub): 16h20, 18h15, 20h10.



16h20, 18h15, 20h10. Cinesystem Boulevard, sala 2 (dub): 16h20, 18h25, 20h30. Sala 3 (dub): 14h30 (exceto segunda, terça e quarta); 16h45, 19h, 21h10.

16h20, 18h25, 20h30. 14h30 (exceto segunda, terça e quarta); 16h45, 19h, 21h10. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 15h (sábado e domingo); 17h, 19h. Sala 2 (dub): 21h30.

15h (sábado e domingo); 17h, 19h. 21h30. Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub): 19h15, 21h15.

19h15, 21h15. Cine Ritz Guarapari, sala 1: 17h10, 19h10 (dub); 21h15.

17h10, 19h10 (dub); 21h15. Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 17h15, 19h15, 21h15.

17h15, 19h15, 21h15. Cine Unimed, sala 3 (dub): 17h20, 19h20, 21h20.

17h20, 19h20, 21h20. Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 19h10, 21h (exceto segunda).

19h10, 21h (exceto segunda). Cine Via Sul (dub): 19h15, 21h.

19h15, 21h. Multiplex Araújo, sala 3 (dub): 13h15, 15h20, 17h25, 19h30, 21h35. Sala 4 (dub): 14h40, 16h50, 19h, 21h05.

EM CARTAZ

NOMADLAND

108 min/ Drama



Dierção: Chloé Zhao/ Elenco: Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest

Sinopse: Em "Nomadland", após o colapso econômico de uma cidade na zona rural de Nevada, nos Estados Unidos, Fern (Frances McDormand), uma mulher de 60 anos, entra em sua van e parte para a estrada, vivendo uma vida fora da sociedade convencional como uma nômade moderna.

HORÁRIOS

Cine Jardins, sala 1: 20h30 (exceto quarta); 16h40.

SPACE JAM: UM NOVO LEGADO

116 min/ Animação, Comédia, Família



Direção: Malcolm D. Lee/ Elenco: LeBron James, Don Cheadle, Sonequa Martin-Green

Sinopse: Em "Space Jam: Um Novo Legado", a inteligência artificial Al G (Dom Cheadle) sequestra o filho de Lebron James e envia o lendário jogador dos Los Angeles Lakers para uma realidade paralela, onde vivem apenas os personagens de desenho animado da série "Looney Tunes". Para resgatar seu filho, ele precisará vencer uma partida épica de basquete contra superversões digitais das maiores estrelas da história da NBA e da WNBA. Para essa dura missão, Lebron terá a ajuda de Pernalonga, Patolino e Lola Bunny, dentre outros personagens.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 14h. Sala 7 (dub): 14h30, 17h30, 20h30.

14h. 14h30, 17h30, 20h30. Cinemark Shopping Vitória, sala 7 (dub): 12h45, 15h30, 21h.

12h45, 15h30, 21h. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 15h40, 18h20.

15h40, 18h20. Cinemagic Norte Sul, sala 3(dub): 17h. Sala 4 (dub): 14h20.

17h. 14h20. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 15h40, 17h50, 20h.

15h40, 17h50, 20h. Cinersercla Linhares, sala 3 (dub): 15h50.

15h50. Cinesystem Boulevard, sala 1 (dub): 17h05, 19h25.

17h05, 19h25. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 16h40.

16h40. Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub): 17h (exceto segunda).

17h (exceto segunda). Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 16h, 18h20.

16h, 18h20. Cine Ritz Piúma (dub): 17h.

17h. Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 16h40.

16h40. Cine Jardins, sala 2 (dub): 14h45.

14h45. Cine Unimed, sala 4 (dub): 16h15, 18h40.

16h15, 18h40. Cine Via Sul (dub): 17h15.

17h15. Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 17h (exceto segunda); 15h, 17h (sábado e domingo).

17h (exceto segunda); 15h, 17h (sábado e domingo). Multiplex Araújo, sala 2 (dub): 15h15, 17h35.

UM DIVÃ NA TUNÍSIA

89min/ Drama, Comédia



Direção: Manele Labidi/ Elenco: Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled

Sinopse: Em "Um Divã na Tunísia", após dez anos morando em Paris, Selma (Golshifteh Farahani) volta para Túnis, na Tunísia. Em casa, ela logo se vê envolvida em problemas com seus familiares, decidindo abrir um consultório de psicoterapia. Enquanto Selma tenta se acomodar, se depara com complicações crescentes que não poderia ter previsto. Não se trata apenas de encontrar pacientes interessados ​​em psicoterapia, mas também em navegar em um circo burocrático confuso a fim de conseguir os documentos certos para dirigir sua clínica.

HORÁRIOS

Cine Jardins, sala 1: 18h45 (exceto quarta).

VIÚVA NEGRA

134 min/ Ação, Espionagem, Aventura



Roteiro: Eric Pearson, Stan Lee/ Elenco: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz

Sinopse: No novo filme da Marvel Studios, "Viúva Negra", Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) precisa confrontar partes de sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado. Perseguida por uma força que não irá parar até derrotá-la, Natasha terá que lidar com sua antiga vida de espiã, e também reencontrar membros de sua família que deixou para trás antes de se tornar parte de Os Vingadores. Dirigido por Cate Shortland e produzido por Kevin Feige, "Viúva Negra" é o primeiro filme da fase quatro do Universo Cinematográfico Marvel.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 16h45. Sala 4 (dub): 13h30, 16h40, 19h40. Sala 8 (dub): 14h30, 17h30, 20h30.

16h45. 13h30, 16h40, 19h40. 14h30, 17h30, 20h30. Cinemark Shopping Vitória, sala 3: 14h30, 17h30 (dub); 20h30. Sala 8 (dub): 13h30, 16h40, 19h40.

14h30, 17h30 (dub); 20h30. 13h30, 16h40, 19h40. Cinépolis Moxuara, sala 3 (dub): 14h30, 17h30, 20h40.

14h30, 17h30, 20h40. Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 15h35, 18h15. Sala 4: 21h15.

15h35, 18h15. 21h15. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 15h30, 18h, 20h30.

15h30, 18h, 20h30. Cinersercla Linhares, sala 2 (dub): 20h20. Sala 3 (dub): 18h.

20h20. 18h. Cinesystem Boulevard, sala 4 (dub): 15h30, 18h15, 21h.

15h30, 18h15, 21h. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 19h.

19h. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 19h (exceto segunda).

19h (exceto segunda). Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 20h40.

20h40. Cine Ritz Piúma (dub): 19h, 21h30.

19h, 21h30. Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 19h, 21h40.

19h, 21h40. Cine Unimed, sala 1 (dub): 18h, 20h40.

18h, 20h40. Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 18h (exceto segunda).

18h (exceto segunda). Multiplex Araújo, sala 1 (dub): 13h30, 16h15, 19h.

OS CROODS 2 : UMA NOVA ERA

96 min/ Animação, Aventura, Família, Comédia



Roteiro: Dan Hageman, Kevin Hageman/ Elenco: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone

Sinopse: Em "Croods 2: Uma Nova Era", em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas já moram neste lugar: Os Bettermans, uma família que se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força a abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5 (dub): 13h20, 16h.

13h20, 16h. Cinemark Shopping Vitória, sala 2 (dub): 13h10.

13h10. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 14h15.

14h15. Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 14h50. Sala 4 (dub): 16h35.

14h50. 16h35. Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 15h45.

15h45. Cinesystem Boulevard, sala 1 (dub): 15h05.

15h05. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 14h50 (sábado e domingo).

14h50 (sábado e domingo). Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 16h.

16h. Cine Ritz Piúma (dub): 15h.

15h. Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 17h.

17h. Cine Jardins, sala 1 (dub): 14h50.

14h50. Cine Unimed, sala 1 (dub): 16h.

16h. Multiplex Araújo, sala 2 (dub): 13h15. Sala 5 (dub): 14h05.

VELOZES E FURIOSOS 9

143 min/ Ação, Suspense



Direção: Justin Lin/ Elenco: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster

Sinopse: Em "Velozes & Furiosos 9", Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 19h50. Sala 6 (dub): 14h05, 17h15, 20h25.

19h50. 14h05, 17h15, 20h25. Cinemark Shopping Vitória, sala 1 (dub): 14h, 17h10, 20h20.

14h, 17h10, 20h20. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 16h45, 20h.

16h45, 20h. Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 21h. Sala 4 (dub): 18h30.

21h. 18h30. Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 17h35, 20h20

17h35, 20h20 Cinersercla Linhares, sala 2 (dub): 15h30. Sala 3 (dub): 20h30.

15h30. 20h30. Cinesystem Boulevard, sala 5 (dub): 15h15, 18h, 20h45. Sala 6 (dub): 16h25, 21h15.

15h15, 18h, 20h45. 16h25, 21h15. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 21h.

21h. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 21h30 (exceto segunda).

21h30 (exceto segunda). Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 18h, 21h.

18h, 21h. Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 18h50, 21h30.

18h50, 21h30. Cine Unimed, sala 2 (dub): 17h30, 20h30.

17h30, 20h30. Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 21h (exceto segunda); 15h, 21h (sábado e domingo).

21h (exceto segunda); 15h, 21h (sábado e domingo). Multiplex Araújo, sala 2 (dub): 20h. Sala 5 (dub): 16h05, 19h, 21h50.

INVOCAÇÃO DO MAL 3

112 min/ Terrror



Direção: Michael Chaves/ Elenco: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O'Connor

Sinopse: "Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio" revela uma história assustadora de terror, assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma possessão demoníaca como defesa.