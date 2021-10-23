Trailer de 'King Richard', filme com Will Smith, traz música inédita de Beyoncé

Will Smith em cena do filme 'King Richard' Crédito: Reprodução de 'King Richard' (2021) / Warner Bros. Pictures

O novo trailer de King Richard: Criando Campeãs releva um trecho de Be Alive, a canção original de Beyoncé para o filme. A cinebiografia de Richard Williams mostra a trajetória do pai das estrelas do tênis norte-americanas Serena e Venus Williams.

A produção vai acompanhar a vida de Richard Williams, interpretado por Will Smith, que superou as dificuldades e planejou a carreira das filhas desde pequenas.

Segundo Smith disse em entrevista à EW, Beyoncé se inspirou após uma exibição do filme e surgiu a colaboração com a cantora. "O casamento de um filme e uma música é um tipo de mágica incomparável no entretenimento. Fiquei muito feliz quando Beyoncé ligou", disse o ator.

Serena Williams compartilhou o trailer em suas redes sociais, demonstrando grande entusiasmo: "Estou muito animada para vocês assistirem ao novo trailer de King Richard: Criando Campeãs, estrelado por Will Smith e apresentando a música Be Alive de Beyoncé", escreveu a atleta.

I’m SO excited for you to watch the new trailer for #KingRichard starring Will Smith and featuring the song “Be Alive” by @Beyonce. It’s in theaters and streaming exclusively on @HBOMax November 19. pic.twitter.com/pILYvbJsbw — Serena Williams (@serenawilliams) October 21, 2021

No elenco também estão Saniyya Sidney e Demi Singleton como as tenistas e Aunjanue Ellis é a mãe das protagonistas. Jon Bernthal e e Liev Schreiber são o treinador e o técnico, respectivamente.

O filme é produzido por Will Smith, Tim White e Trevor Write, com roteiro de Zach Baylin e direção de Reinaldo Marcus Green (Monsters and Men).