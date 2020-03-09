Tom Holland diz que Disney o proibiu de assistir ao próprio filme para evitar spoilers

Tom Holland como Homem-Aranha Crédito: Divulgação/Disney

O ator Tom Holland, 23, famoso por seu papel como Homem-Aranha, revelou que a Disney não o deixou assistir ao filme "Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica", no qual ele dubla um dos personagens.

O motivo, segundo o ator, seria por seu histórico em revelar spoilers das produções em que já atuou -ele antecipou o título de "Homem-Aranha: Longe de Casa" e a morte de seu personagem em "Vingadores: Guerra Infinita".

Na nova animação da Pixar, que estreou no Brasil na última quinta-feira (5), Holland e Chris Pratt estrelam como os dois irmãos elfos que partem em busca de um feitiço para reviver o pai deles.