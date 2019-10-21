Tom Cavalcante dá uma de João Canabrava em 'Os Parças 2'

Cena do filme "Os Parças" com Tirulipa, Bruno de Luca, Tom Cavalcante e Whindersson Nunes Crédito: Jarrod Bryant/Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e comediante Tom Cavalcante tem um momento de João Canabrava no filme "Os Parças 2", que estreia dia 28 de novembro nos cinemas. Nela, o humorista contracena com a atriz Mariana Santos, a Carla de "Malhação - Toda Forma de Amar".

A sequência do longa com Whindersson Nunes e Tirulipa conta a história de Romeu (Bruno de Luca), que precisa conseguir dinheiro para deixar o país o quanto antes ao saber que China deixou a cadeia e procura vingança. Para tanto, Toin (Tom Cavalcante), Ray Van (Whindersson Nunes) e Pilôra (Tirulipa) juntam forças para reformar uma colônia de férias, de forma a atrair jovens de todo tipo.

Quando o empreendimento enfim começa a funcionar, eles logo passam a competir com uma colônia vizinha, bem mais requintada.

Em 2017, com "Os Parças", Calvalcante fez sua estreia no cinema. "Na verdade, por várias vezes fui convidado para fazer cinema, mas a vida ligada à TV e aos meus programas semanais, [tudo isso] atrelado a shows, não permitiram. Agora chegou a hora. É um momento de maturidade artística em progresso", afirma.

Toin, personagem de Cavalcante em "Os Parças", é um malandro metido a sabido, conciliador, que tem voz de locutor e que dá vida a vários tipos para se dar bem.