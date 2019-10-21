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Cinema

Tom Cavalcante dá uma de João Canabrava em 'Os Parças 2'

Sequência da comédia com Whindersson Nunes e Tirulipa estreia dia 28/11

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 19:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 out 2019 às 19:19
Cena do filme "Os Parças" com Tirulipa, Bruno de Luca, Tom Cavalcante e Whindersson Nunes Crédito: Jarrod Bryant/Divulgação
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e comediante Tom Cavalcante tem um momento de João Canabrava no filme "Os Parças 2", que estreia dia 28 de novembro nos cinemas. Nela, o humorista contracena com a atriz Mariana Santos, a Carla de "Malhação - Toda Forma de Amar". 
A sequência do longa com Whindersson Nunes e Tirulipa conta a história de Romeu (Bruno de Luca), que  precisa conseguir dinheiro para deixar o país o quanto antes ao saber que China deixou a cadeia e procura vingança. Para tanto, Toin (Tom Cavalcante), Ray Van (Whindersson Nunes) e Pilôra (Tirulipa) juntam forças para reformar uma colônia de férias, de forma a atrair jovens de todo tipo.
Quando o empreendimento enfim começa a funcionar, eles logo passam a competir com uma colônia vizinha, bem mais requintada.
Em 2017, com "Os Parças", Calvalcante fez sua estreia no cinema. "Na verdade, por várias vezes fui convidado para fazer cinema, mas a vida ligada à TV e aos meus programas semanais, [tudo isso] atrelado a shows, não permitiram. Agora chegou a hora. É um momento de maturidade artística em progresso", afirma.

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Toin, personagem de Cavalcante em "Os Parças", é um malandro metido a sabido, conciliador, que tem voz de locutor e que dá vida a vários tipos para se dar bem.
Mesmo tendo no currículo uma série de personagens do humor, Cavalcante não se inspirou em nenhum deles para seu papel no filme que vai estrelar. "O personagem ganhou forma com o encaminhamento que o texto pedia."

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