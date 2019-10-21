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Cinema

Novo filme de Woody Allen tem estreia antecipada no Brasil

"Um Dia de Chuva em Nova York" traz no elenco a cantora Selena Gomez e o ator Timothée Chalamet

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 18:58

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

21 out 2019 às 18:58
Cena do filme 'Um Dia de Chuva em Nova York' Crédito: Imagem Filmes
Um Dia de Chuva em Nova York, novo filme do diretor americano Woody Allen, teve estreia adiantada no Brasil e chegará aos cinemas nacionais no dia 21 de novembro. O anúncio foi feito pela distribuidora Imagem Filmes nesta segunda-feira, 21.
A comédia romântica mostra a história de um jovem casal, Gatsby (Timothée Chalamet) e Ashleigh (Elle Fanning), que vai passar um fim de semana em Nova York. Ele é apaixonado pela cidade e está radiante com a visita e com a ideia de poder apresentar a cidade a sua mulher. No entanto, os planos não sairão da forma como pensado.
É que a jovem Ashleigh, que deseja ser jornalista, tem a chance de entrevistar um dos maiores diretores de cinema, Roland Pollard (Liev Schreiber) e não quer deixar passar. O rapaz, por sua vez, encontra Chan (Selena Gomez), irmã de sua ex-namorada, que acaba lhe fazendo companhia durante o restante da viagem. Surgem aí, diversos encontros e desencontros.

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