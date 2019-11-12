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Cinema

'Scooby! O Filme' divulga primeiro trailer dublado; assista

Animação do Scooby-Doo, com o mesmo diretor de 'Space Jam', chega em 2020; esse é o primeiro longa animado do personagem nos cinemas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 20:41

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 20:41

Cena de 'Scooby! O Filme', que teve primeiro trailer dublado divulgado Crédito: Warner Bros.
Scooby-Doo e seus amigos voltam ao cinema com a animação Scooby! O Filme, com estreia prevista para 14 de maio de 2020, e que ganhou seu primeiro trailer dublado nesta terça-feira, 12. O novo vídeo traz um pouco da origem da equipe de heróis e também cenas dos personagens já adultos.
O elenco de dublagem nacional conta com três netos do ator Orlando Drummond, a voz clássica de Scooby-Doo: Alexandre Drummond, como o Jovem Scooby-Doo; Felipe Drummond, como Fred; e Dudu Drummond, como Jovem Fred. Além deles, completam o elenco: Reginaldo Primo (Scooby), Mckeidy Lisita (Salsicha), Flavia Saddy (Dafne) e Fernanda Barone (Velma), as vozes originais dos desenhos animados recentes, e Victor Hugo (Jovem Salsicha).
O primeiro longa animado de uma aventura do Scooby-Doo para as telonas é uma história inédita da origem do Scooby e o maior mistério na carreira da Mistério S/A. "Scooby! O Filme" revela como os amigos de longa data, Scooby e Salsicha, se encontram pela primeira vez e como se juntaram aos pequenos detetives Fred, Velma e Daphne para formar a famosa Mistério S/A.
Agora, com centenas de casos resolvidos e aventuras compartilhadas, Scooby e seus companheiros encaram o mais desafiador mistério: uma trama que libera o fantasma do cão Cerberus sob o mundo.

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O elenco de dubladores da versão original de Scooby! O Filme é estrelado por Kiersey Clemons, Zac Efron , Will Forte, Jason Isaacs, Ken Jeong, Tracy Morgan, Gina Rodriguez, Amanda Seyfried, o duas vezes nomeado ao Oscar Mark Wahlberg, e Frank Welker.
Scooby! O Filme é dirigido por Tony Cervone, indicado ao prêmio Annie pelo filme Space Jam: O Jogo do Século. O filme será distribuído Warner Bros. Pictures.

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