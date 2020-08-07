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Cultura

Representantes do governo federal vão à Cinemateca acompanhados pela PF

Objetivo era reaver as chaves na instituição, que está no centro de uma disputa que se arrasta há meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 12:38

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 12:38

Membros da Advocacia Geral de União (AGU) cumprem determinação do Ministério da Cultura e assumem o controle da Cinemateca Brasileira, na zona sul de São Paulo (SP), nesta sexta-feira (7)
Membros da Advocacia Geral de União (AGU) cumprem determinação do Ministério da Cultura e assumem o controle da Cinemateca Brasileira, na zona sul de São Paulo (SP), nesta sexta-feira (7) Crédito: Suamy Beydoun/Agif/Folhapress
A Polícia Federal acompanhou, na manhã desta sexta-feira (7), o secretário nacional do audiovisual substituto, Helio Ferraz de Oliveira, em uma operação na Cinemateca Brasileira, que há meses se encontra no centro de um imbróglio entre o governo federal e a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto, que a administra.
Segundo funcionários da instituição, eles chegaram por volta das 9h, de forma "ostensiva" -havia duas viaturas da PF e da Guarda Civil Metropolitana no local.
Após reunião na qual participaram também coordernadores da Cinemateca, representantes da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual e Roberto Gervitz, da Associação Paulista de Cineastas, as chaves da instituição foram entregues ao poder público.
Procurado, o Ministério do Turismo disse que não comentaria o caso por telefone. A assessoria de imprensa do órgão também não respondeu aos emails da reportagem.

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O secretário especial da Cultura, Mário Frias, havia enviado, nesta semana, um ofício à Roquette Pinto pedindo a "entrega das chaves" da Cinemateca ao governo até esta sexta. O pedido aumentou as tensões entre o governo e a Roquette Pinto, que há meses estão numa disputa envolvendo a insituição.
O governo federal argumenta que o contrato da associação se encerrou no fim do ano passado. Ela, por sua vez, afirma que o acordo vale até 2021. O impasse se deve a um adendo ao documento, cuja validade jurídica é questionada.
Um dos principais acervos audiovisuais da América Latina, a Cinemateca Brasileira está há meses sem receber repasses financeiros do governo. Seus funcionários estão sem receber salário e a sede da instituição deixou de contar com serviços essenciais para seu funcionamento.
No mês passado, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil contra a União devido aos impasses em torno da gestão da Cinemateca, alegando que o Poder Executivo é responsável pelo "estrangulamento financeiro e abandono administrativo" do órgão.

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