"O Esquadrão Suicida" e "Blackpink" estreiam no ES; veja os horários

Após a estreia de "Jungle Cruise" na última semana, a aventura continua dando as caras nas estreias dos cinemas do ES. De 5 a 11 de agosto, a bola da vez é "O Esquadrão Suicida", a continuação com cara de reboot da trama dos vilões da DC que encorporam os heróis ao tentar salvar o mundo. Além disso, a semana conta com ótimos dramas e a biografia do fenômeno do K-pop Blackpink.
Com a maioria dos municípios do Espírito Santo com risco baixo para a contaminação da Covid-19, os cinemas funcionam à todo vapor. Assim, a programação das salas exibidoras segue com as salas funcionando com capacidade reduzida e com as demais medidas para evitar a proliferação da doença. Confira abaixo a grade da semana, que ainda traz "Jungle Cruise", "Tempo", "Velozes e Furiosos 9", "Viúva Negra" e muito mais entre os destaques.
ESTREIA
- O ESQUADRÃO SUICIDA
- 172 min / Aventura, Ação, Fantasia
- Direção: James Gunn / Elenco: Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman e mais
- Sinopse: Pensado para ser uma espécie de leve reboot, a sequência de Esquadrão Suicida, da DC Comics, acompanha um novo time de vilões reunido por uma entidade governamental comandada por Amanda Waller (Viola Davis), com o objetivo de realizar um trabalho sujo que ninguém tem coragem de fazer. O filme de ação e fantasia é baseado nos quadrinhos criados por John Ostrander para a DC Comics.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 14h; 17h; 20h. Sala 2 (dub / exceto sexta e sábado): 14h30; 17h30; 20h30. Sala 2 (dub / sexta e sábado): 15h30; 18h30; 21h30. Sala 3 (dub): 19h50. Sala 6 (dub): 13h40; 16h40; 19h40. Sala 7 (dub): 13h10; 16h20; 19h20
- Cinemark Vitória, sala 1: 21h (leg). Sala 1 (dub): 15h; 18h (seg a qua). Sala 3 (dub): 13h30; 16h30; 19h30. Sala 6 (exceto sexta e sábado): 14h30 (dub); 17h30 (leg); 20h30 (leg). Sala 6 (sexta e sábado): 15h30 (dub); 18h30 (leg); 21h30 (leg)
- Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 13h15 (sábado e domingo); 16h; 18h45; 21h30. Sala 3 (dub): 15h; 17h45; 20h30. Sala 4 (dub): 13h30 (quinta a domingo); 16h15; 19h; 21h45
- Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub): 19h; 21h30
- Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 20h. Sala 2 (dub): 15h30; 18h; 20h30. Sala 4 (dub): 17h30
- Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 19h30. Sala 3 (dub): 15h30; 18h; 20h30
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 14h (sábado e domingo); 16h30; 19h; 21h40
- Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 15h; 18h; 21h. Sala 2 (dub): 15h30; 18h30; 21h30. Sala 3 (dub): 17h45; 20h45
- Cine Ritz Guarapari, sala 3: 16h30 (dub); 19h (dub); 21h30 (leg)
- Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 14h (qui a dom); 16h35; 19h10 (leg); 21h45. Sala 2 (leg): 21h30. Sala 4 (dub): 18h40
- Cine Gama, sala 1 (dub): 18h30; 21h
- Cine Unimed Cachoeiro (dub): 16h (sábado e domingo); 18h30; 21h
- Cine Ritz Perim Center (dub): 16h; 18h30; 21h
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 3 (dub): 15h15; 18h; 20h45. Sala 4 (dub): 18h45; 21h20. Sala 5 (dub): 17h30; 20h15
- O CHARLATÃO
- 118 min / Drama
- Direção: Agnieszka Holland / Elenco: Ivan Trojan, Jaroslava Pokorná, Miroslav Hanus
- Sinopse: O Charlatão conta a história de Jan Mikolasek (Ivan Trojan), um herborista que dedicou a vida aos cuidados de pessoas doentes, apesar dos imensos obstáculos que enfrentou nas esferas pública e privada. Nascido na virada do século 20, Mikolasek ganha fama e fortuna usando métodos de tratamento pouco ortodoxos para curar uma ampla gama de doenças. Renomado na Tchecoslováquia antes da Segunda Guerra Mundial, o curandeiro aumenta a reputação e a riqueza durante a ocupação nazista e sob o regime comunista. Todos esses regimes, um após o outro, se beneficiam das habilidades de Mikolasek e dão proteção a ele em troca. Mas quão altos devem ser os custos para manter esse status quando as coisas mudarem?
- HORÁRIO:
- Cine Jardins, sala 2 (leg): 20h30
- HAVA, MARYAM, AYESHA
- 86 min / Drama
- Direção: Sahraa Karimi / Hasiba Ebrahimi, Fereshta Afshar, Arezoo Ariapoor
- Sinopse: Três mulheres afegãs vivem em Cabul, cada uma vinda de diferentes origens sociais e religiosas: Hava é uma mulher tradicional que vive com a família do marido. Apesar de estar grávida de oito meses, ela tem que fazer todas as tarefas da casa e sua única alegria é conversar com o bebê em sua barriga. Maryam é uma jornalista educada que quer se divorciar de seu marido infiel. Ayesha é uma garota de 18 anos que sempre desejou se casar por amor, porém seus planos são erradicados quando engravida do namorado e ele desaparece depois de ouvir as notícias.
- HORÁRIO:
- Cine Jardins, sala 2 (leg): 18h50
- BLACKPINK THE MOVIE
- 100 min / Musical
- Direção: OH Yoon-dong, JUNG Su-yee / Elenco: JISOO, JENNIE, ROSÉ, LISA
- Sinopse: BLACKPINK, o grupo feminino que conquistou o mundo, celebra o 5º aniversário de sua estreia com o lançamento do filme BLACKPINK THE MOVIE, que também é um presente especial para os “BLINK” (como são chamados os fãs do grupo) revisitarem memórias antigas e curtirem as performances arrebatadoras com um astral festivo. Por mais agitados que tenham sido os últimos cinco anos, todas as memórias, alegrias no palco e seus momentos brilhantes foram compilados e transformados no filme BLACKPINK THE MOVIE, um presente para todos os fãs.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vila Velha, sala 4 (qui a dom): 15h10; 17h45
- Cinemark Vitória, sala 1 (qui a dom): 15h30; 18h
- Cinépolis Moxuara, sala 4 (qui a dom): 19h
EM CARTAZ
- DUPLA EXPLOSIVA 2
- 117 min/ Ação, Comédia
- Direção: Patrick Hughes/ Elenco: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek
- Sinopse: Em "Dupla Explosiva 2 - E a Primeira Dama do Crime", o guarda-costas Michael Bryce (Ryan Reynolds) terá que abandonar sua licença sabática para proteger Darius (Samuel L. Jackson) e Sonia (Salma Hayek), o casal estranho mais letal do mundo. Enquanto Bryce é levado ao limite por seus dois protegidos, o casal Kincaid se mete em uma trama global, onde são perseguidos por Aristotle Papadopolous (Antonio Banderas), um louco vingativo e poderoso.
- HORÁRIOS:
- Cinemark Vitória, sala 2 (dub): 14h20
- Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 15h35
- Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 16h30
- Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 17h15
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 5 (dub): 15h30
- JUNGLE CRUISE
- 128min/ Aventura
- Direção: Jaume Collet-Serra/ Elenco: Emily Blunt, Dwayne Johnson, Jesse Plemons
- Sinopse: Jungle Cruise gira ao redor do malandro e brincalhão Frank Wolff (Dwayne Johnson), capitão do barco La Guilla. Ele é contratado pela Dra. Lily Houghton (Emily Blunt) e seu irmão McGregor (Jack Whitehall) para levá-los em uma missão pelas densas florestas amazônicas com a intenção de encontrar uma misteriosa árvore com poderes de cura que poderá mudar para sempre o futuro da medicina. No caminho, eles viverão inúmeros perigos, enfrentando animais selvagens e até mesmo forças sobrenaturais.
- HORÁRIOS:
- Cinemark Vitória, sala 8 (dub): 12h30 (sábado e domingo); 15h25; 18h20
- Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub): 13h50; 16h50
- Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 13h35 (sábado e domingo); 19h
- Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 17h50
- Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 17h50
- Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 14h; 17h
- Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 14h (qui a dom); 16h30; 19h
- Cine Gama, sala 2 (dub): 18h30
- Cine Unimed Cachoeiro (dub): 15h30 (sábado e domingo); 18h
- Cine Ritz Perim Center (dub): 16h15; 18h45
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 19h, 21h30
- MEU PAI
- 98 min/ Drama
- Direção: Florian Zeller/ Elenco: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss
- Sinopse: Em "Meu Pai", um homem idoso recusa toda a ajuda de sua filha à medida que envelhece. Ela está se mudando para Paris e precisa garantir os cuidados dele enquanto estiver fora, buscando encontrar alguém para cuidar do pai. Ao tentar entender suas mudanças, ele começa a duvidar de seus entes queridos, de sua própria mente e até mesmo da estrutura da realidade.
- HORÁRIO:
- Cine Jardins, sala 1 (leg): 20h50
- MINARI - EM BUSCA DA FELICIDADE
- 116 min / Drama
- Direção: Lee Isaac Chung / Elenco: Steven Yeun, Ye-Ri Han, Alan S. Kim
- Sinopse: Minari se passa nos anos 80. David (Alan S. Kim), um menino coreano-americano de sete anos de idade, que se depara com um novo ambiente e um modo de vida diferente quando seu pai, Jacob (Steven Yeun), muda sua família da costa oeste para a zona rural do Arkansas. Entediado com a nova rotina, David só começa a se adaptar com a chegada de sua vó. Enquanto isso, Jacob, decidido a criar uma fazenda em solo inexplorado, arrisca suas finanças, seu casamento e a estabilidade da família.
- HORÁRIO:
- Cine Jardins, sala 2 (leg): 16h40
- NOMADLAND
- 108 min/ Drama
- Dierção: Chloé Zhao/ Elenco: Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest
- Sinopse: Em "Nomadland", após o colapso econômico de uma cidade na zona rural de Nevada, nos Estados Unidos, Fern (Frances McDormand), uma mulher de 60 anos, entra em sua van e parte para a estrada, vivendo uma vida fora da sociedade convencional como uma nômade moderna.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1 (leg): 16h45
- O REI LEÃO
- 118 min / Aventura
- Direção: Jon Favreau / Elenco: Ícaro Silva, Glauco Marques, Ivan Parente e mais
- Sinopse: Live action do clássico da Disney, em O Rei Leão, Simba (Donald Glover) é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar (Chiwetel Ejiofor) faz com que Mufasa (James Earl Jones), o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.
- HORÁRIOS:
- Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 20h15 (somente quinta)
- Cinemark Vitória, sala 2 (dub): 17h50 (somente quinta)
- OS CROODS 2 : UMA NOVA ERA
- 96 min/ Animação, Aventura, Família, Comédia
- Roteiro: Dan Hageman, Kevin Hageman/ Elenco: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone
- Sinopse: Em "Croods 2: Uma Nova Era", em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas já moram neste lugar: Os Bettermans, uma família que se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força a abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.
- HORÁRIOS:
- Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 13h20
- Multiplex Mestre Álvaro, sala 5 (dub): 14h40
- Cine Via Sul (dub): 16h45
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 17h
- Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 17h
- Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 14h50 (qui a dom); 16h45
- Cine Jardins, sala 2 (dub): 14h50 (sábado, domingo e quarta)
- Cine Unimed Cachoeiro (dub): 17h45
- Cine Ritz Perim Center (dub): 16h
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 15h05; 17h
- SPACE JAM: UM NOVO LEGADO
- 116 min/ Animação, Comédia, Família
- Direção: Malcolm D. Lee/ Elenco: LeBron James, Don Cheadle, Sonequa Martin-Green
- Sinopse: Em "Space Jam: Um Novo Legado", a inteligência artificial Al G (Dom Cheadle) sequestra o filho de Lebron James e envia o lendário jogador dos Los Angeles Lakers para uma realidade paralela, onde vivem apenas os personagens de desenho animado da série "Looney Tunes". Para resgatar seu filho, ele precisará vencer uma partida épica de basquete contra superversões digitais das maiores estrelas da história da NBA e da WNBA. Para essa dura missão, Lebron terá a ajuda de Pernalonga, Patolino e Lola Bunny, dentre outros personagens.
- HORÁRIOS:
- Cinemark Vitória, sala 7 (dub): 13h15; 16h
- Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub): 14h20; 17h20
- Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 18h30
- Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 15h40
- Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 15h40
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 14h40 (sábado e domingo)
- Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 13h45
- Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 17h
- Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 15h
- Cine Jardins, sala 1 (dub): 14h40 (sábado, domingo e quarta)
- Cine Unimed Cachoeiro (dub): 16h40 (sábado e domingo)
- Cine Ritz Perim Center (dub): 18h
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 16h15
- TEMPO
- 108 min / Suspense
- Direção: M. Night Shyamalan / Elenco: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell
- Sinopse: Estrelado por Gael Garcia Bernal, Tempo acompanha uma família durante uma viagem para uma ilha tropical. Quando chegam em uma praia deserta, algo estranho começa a acontecer: todos passam a envelhecer rapidamente, anos inteiros passam em questão de minutos. Eles, então, precisam descobrir o que está acontecendo antes que suas vidas sejam encurtadas drasticamente.
- HORÁRIOS:
- Cinemark Vitória, sala 8 (leg): 21h15
- Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 21h
- Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 20h10
- Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 21h20
- Cine Jardins, sala 1 (leg): 18h45 (exceto quinta)
- Cine Unimed Cachoeiro (dub): 19h
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 6 (dub): 21h30
- UM LUGAR SILENCIOSO 2
- 97 min/ Suspense, Fantasia, Terror
- Direção:John Krasinski/ Elenco: Emily Blunt, John Krasinski, Cillian Murphy
- Sinopse: Em "Um Lugar Silencioso - Parte 2", logo após os acontecimentos mortais do primeiro filme, a família Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe) precisa agora encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que os observam pelo caminho.
- HORÁRIOS:
- Cinemark Vitória, sala 7 (dub): 19h; 21h25
- Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 15h50; 18h30
- Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 21h45
- Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 21h30
- Cine Via Sul (dub): 21h
- Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 15h40
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 21h40
- Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 19h (seg a qua); 21h20
- Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 19h20
- Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 19h20. Sala 4 (dub): 21h15
- Cine Unimed Cachoeiro (dub): 21h15
- Cine Ritz Perim Center (dub): 21h15
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 16h30; 21h15
- VELOZES E FURIOSOS 9
- 143 min/ Ação, Suspense
- Direção: Justin Lin/ Elenco: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster
- Sinopse: Em "Velozes & Furiosos 9", Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto.
- HORÁRIOS:
- Cinemark Vitória, sala 2 (dub): 17h20 (sex a qua)
- Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 16h10 (seg a qua). Sala 8 (dub): 20h20
- Multiplex Mestre Álvaro, sala 5 (dub): 19h; 21h50
- Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 21h
- Cine Via Sul (dub): 18h20
- Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 20h15
- Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 20h15
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 19h
- Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 20h
- Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 21h10
- Cine Gama, sala 2 (dub): 21h
- Cine Unimed Cachoeiro (dub): 19h45
- Cine Ritz Perim Center (dub): 20h30
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 6 (dub): 16h; 18h45
- VIÚVA NEGRA
- 134 min/ Ação, Espionagem, Aventura
- Roteiro: Eric Pearson, Stan Lee/ Elenco: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz
- Sinopse: No novo filme da Marvel Studios, "Viúva Negra", Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) precisa confrontar partes de sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado. Perseguida por uma força que não irá parar até derrotá-la, Natasha terá que lidar com sua antiga vida de espiã, e também reencontrar membros de sua família que deixou para trás antes de se tornar parte de Os Vingadores. Dirigido por Cate Shortland e produzido por Kevin Feige, "Viúva Negra" é o primeiro filme da fase quatro do Universo Cinematográfico Marvel.
- HORÁRIOS:
- Cinemark Vitória, sala 2 (dub): 20h40
- Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 19h20 (seg a qua); 20h15 (sex a dom)
- Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 16h15
- Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 19h
- Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 17h30
- Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 17h
- Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 18h50; 21h20
- Cine Unimed Cachoeiro (dub): 20h30
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 18h35