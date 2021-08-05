"O Esquadrão Suicida" e "Blackpink" estreiam no ES; veja os horários

Após a estreia de "Jungle Cruise" na última semana, a aventura continua dando as caras nas estreias dos cinemas do ES. De 5 a 11 de agosto, a bola da vez é "O Esquadrão Suicida", a continuação com cara de reboot da trama dos vilões da DC que encorporam os heróis ao tentar salvar o mundo. Além disso, a semana conta com ótimos dramas e a biografia do fenômeno do K-pop Blackpink.

Com a maioria dos municípios do Espírito Santo com risco baixo para a contaminação da Covid-19, os cinemas funcionam à todo vapor. Assim, a programação das salas exibidoras segue com as salas funcionando com capacidade reduzida e com as demais medidas para evitar a proliferação da doença. Confira abaixo a grade da semana, que ainda traz "Jungle Cruise", "Tempo", "Velozes e Furiosos 9", "Viúva Negra" e muito mais entre os destaques.