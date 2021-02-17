No primeiro trailer de 'Cruella', Emma Stone surge como uma vilã estilosa

Disney divulga trailer de "Cruella", com Emma Stone Crédito: Disney/Reprodução YouTube

A vilã dos pequenos dálmatas está de volta e ganhou um filme para chamar de seu. Cruella é a nova live action da Disney, que acaba de divulgar imagens e o trailer da produção e traz Emma Stone no papel da empresária gananciosa.

Programado para estrear em maio, filme tem sua história ambientada Londres dos anos 1970, em meio à revolução do punk rock, com uma jovem e rebelde Estella, que ainda não assumiu a identidade de Cruella, disposta a tudo para alcançar seus objetivos. Até mesmo se unir a uma dupla de ladrões, que ficam fascinados por sua forma de agir.