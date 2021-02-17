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Cinema

No primeiro trailer de 'Cruella', Emma Stone surge como uma vilã estilosa

Programado para estrear em maio, filme tem sua história ambientada Londres dos anos 1970
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 fev 2021 às 18:09

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 18:09

Disney divulga trailer de
Disney divulga trailer de "Cruella", com Emma Stone Crédito: Disney/Reprodução YouTube
A vilã dos pequenos dálmatas está de volta e ganhou um filme para chamar de seu. Cruella é a nova live action da Disney, que acaba de divulgar imagens e o trailer da produção e traz Emma Stone no papel da empresária gananciosa.
Programado para estrear em maio, filme tem sua história ambientada Londres dos anos 1970, em meio à revolução do punk rock, com uma jovem e rebelde Estella, que ainda não assumiu a identidade de Cruella, disposta a tudo para alcançar seus objetivos. Até mesmo se unir a uma dupla de ladrões, que ficam fascinados por sua forma de agir.
O talento de Estella para a moda chama a atenção da Baronesa von Hellman (Emma Thompson). Mas esse relacionamento desencadeia eventos estranhos que farão com que Estella abrace seu lado perverso e se torne a Cruella. A direção é de Craig Gillespie.

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