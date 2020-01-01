Elsa de 'Frozen 2' não é lésbica, mas poderia ser assexual

Frozen 2 Crédito: Divulgação

A Disney começou a modernizar seu panteão de princesas em 1989: Ariel, a protagonista de "A Pequena Sereia" ostentava um garboso rabo de peixe.

Mesmo assim, é sintomático que a primeira princesa não-totalmente humana tenha surgido antes de Jasmine, a primeira árabe (em "Aladdin", de 1992), de Mulan, a primeira oriental (no filme de mesmo nome, de 1998) e de Tiana, a primeira negra (em "A Princesa e o Sapo", de 2009).

Ao longo das últimas três décadas, as princesas Disney ainda se livraram de um acessório outrora indispensável: o príncipe encantado. Mulan, Mérida (de "Valente", 2012) e Moana (de "Moana: Um Mar de Aventuras", 2016) terminam seus respectivos filmes sozinhas, e não menos felizes por causa disso.

Por que, no entanto, uma parte do público cismou que Elsa, de "Frozen: Uma Aventura Congelante" (2013), seria lésbica? Não foi só por ela não ter namorado.

Os pais de Elsa a mantiveram reclusa por anos (ou seja, "no armário"), por causa de seus poderes secretos. Quando ela os revela, é prontamente rejeitada pela população do reino de Arendelle. E parte para o exílio cantando "Livre Estou", um hino à descoberta de si mesma.

Dezenas de teorias sobre a suposta homossexualidade de Elsa floresceram na internet. Também circularam rumores de que esta orientação sexual seria confirmada em "Frozen 2". Até a ministra Damares Alves acreditou.

"Frozen 2" acaba de entrar em cartaz no Brasil, mas quem leu as críticas publicadas antes da estreia já sabe: não há absolutamente nada na nova aventura que sugira que Elsa é lésbica.

Na verdade, se alguém for garimpar o longa em busca de indícios das preferências da moça, só encontrará um --e mesmo assim, com uma certa dose de boa vontade.

Pela segunda vez, Elsa não demonstra o menor interesse romântico ou erótico por ninguém. Sendo assim, podemos suspeitar que ela é a primeira princesa Disney assexual?

A assexualidade é um fenômeno complexo e ainda pouco compreendido. Engloba uma dezena de vertentes: há os que gostam de beijos, mas não do ato sexual em si; há os que sonham com um casamento sem sexo; há os que não querem nenhum tipo de contato físico ou intimidade emocional.

Claro que a Disney jamais vai se pronunciar sobre este assunto, ainda mais em se tratando de uma de suas franquias mais lucrativas.