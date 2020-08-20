Confira os filmes em cartaz nos cinemas drive-in do ES de 20 a 26 de agosto

CYNESYSTEM DRIVE-IN
- Local: Espaço Patrick Ribeiro, Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N- Goiabeiras, Vitória
- Ingressos: Vendas por meio do site Ingresso.com
- Valor: R$ 15, de segunda a quinta; R$ 20, de sexta a domingo (preço promocional de estreia, por pessoa, em vigor por tempo indeterminado). Serão permitidas 4 pessoas por veículo
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- LIGA DA JUSTIÇA
- 133 min, Ação, Aventura
- Sinopse: Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) convoca sua nova aliada Diana Prince (Gal Gadot) para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos.
- Quando: 22h30
- COMO TREINAR O SEU DRAGÃO 3
- 128 min, Animação, Aventura, Oscar 2020
- Sinopse: De DreamWorks Animation, está chegando um capítulo surpreendente sobre crescimento, sobre encontrar a coragem para enfrentar o desconhecido ... e como nada pode treiná-lo para aceitar as perdas. O que começou como uma improvável amizade entre um adolescente viking e um temível dragão Fúria da Noite se tornou uma aventura épica em suas vidas. Bem-vindo ao capítulo mais surpreendente de uma das franquias de animação mais amadas da história do cinema: Como Treinar o Seu Dragão 3. Agora chefe e governante de Berk ao lado de Astrid, Soluço criou uma gloriosa e caótica utopia de dragões. Quando a súbita aparição da Fúria da Luz coincide com a ameaça mais sombria que sua aldeia já enfrentou, Soluço e Banguela devem deixar seu verdadeiro lar e viajar para um mundo escondido que só existe nas lendas. À medida que seus verdadeiros destinos forem revelados, o dragão e o cavaleiro lutarão juntos - até os confins da Terra - para proteger tudo o que eles construíram até aqui.
- Quando: 18h30
- OS ESPETACULARES
- 87 min, Comédia
- Sinopse: As aventuras de uma trupe de comediantes que precisa ganhar um concurso e se afirmar no mercado dos espetáculos, numa comédia sobre o mundo da comédia, revelando os bastidores do stand-up, onde as melhores piadas nem sempre estão no palco.
- Quando: 20h40
CINE DRIVE-IN SHOPPING VILA VELHA
- Local: Estacionamento do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2.418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha
- Ingressos: À venda nos sites do evento e da plataforma LeBillet
- Valor: R$ 80 (setor premium - primeiras fileiras) e R$ 60 (setor standard - a partir da quinta fileira) por veículo
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- A Z CIDADE PERDIDA
- 2h21 min, Aventura, Drama
- Sinopse: A incrível história real do explorador britânico Percy Fawcett (Charlie Hunnam), que viaja para a Amazônia no século XX e descobre evidências de uma civilização avançada desconhecida que pode ter habitado a região. Depois de ter sido ridicularizado pelo corpo científico que considera as populações indígenas como"selvagens", Fawcett está determinado a retornar à sua amada selva e provar seu caso. 2h21m. 14 anos.
- Quando: 20h (sexta-feira, dia 20)
- GATO DE BOTAS
- 1h36 min, Animação, Aventura
- Sinopse: Muito antes de conhecer o ogro Shrek e sua turma, Gato de Botas (Antonio Banderas) vai viver uma grande aventura ao lado de Humpty Dumpty (Zach Galifianakis) e Kitty Pata Mansa (Salma Hayek). Dipostos a roubar os feijões mágicos do casal fora da lei Jack (Billy Bob Thornton) e Jill (Amy Sedaris), o trio quer mesmo é botar as mãos na famosa gansa que bota ovos de ouro. Mas algumas coisas não estavam nos planos e Gato vai descobrir, meio atrasado, que tem um grande problema pela frente para conseguir limpar o que ficou para trás: a sua honra. 1h30min. 6 anos.
- Quando: SESSÕES CANCELADAS
- O PASSAGEIRO
- 1h45 min, Thriller, Ação
- Sinopse: Durante o seu trajeto usual de volta para casa, um vendedor de seguros (Liam Neeson) é forçado por uma estranha misteriosa (Vera Farmiga) a descobrir a identidade de um dos passageiros do trem em que se encontra antes da última parada. Com a rotina quebrada, o homem se encontra no meio de uma conspiração criminosa. 1h44min. 14 anos.
- Quando: 19h (sábado, dia 22, e domingo, dia 23)
CINE DRIVE-IN PARQUE BOTÂNICO DA VALE
- Local: Parque Botânico da Vale - Av. dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória
- Ingressos: entrada franca mediante cadastro pela internet (clique aqui)
- Valor: entrada franca
- AS SUFRAGISTAS
- 1h46 min, Drama, Obra de Época
- Sinopse: No início do século XX, após décadas de manifestações pacíficas, as mulheres ainda não possuem o direito de voto no Reino Unido. Um grupo militante decide coordenar atos de insubordinação, quebrando vidraças e explodindo caixas de correio, para chamar a atenção dos políticos locais à causa. Maud Watts (Carey Mulligan), sem formação política, descobre o movimento e passa a cooperar com as novas feministas. Ela enfrenta grande pressão da polícia e dos familiares para voltar ao lar e se sujeitar à opressão masculina, mas decide que o combate pela igualdade de direitos merece alguns sacrifícios.
- Quando: 20h30 (quinta-feira, dia 20)
- BUMBLEBEE
- 1h54 min, Ação, Ficção científica
- Sinopse: Refugiado num ferro-velho numa pequena cidade praiana da Califórnia, Bumblebee, um fusca amarelo aos pedaços, machucado e sem condição de uso, é encontrado e consertado pela jovem Charlie (Hailee Steinfeld), às vésperas de completar 18 anos. Só quando Bee ganha vida ela enfim nota que seu novo amigo é bem mais do que um simples automóvel.
- Quando: 17h30 (sexta, dai 21)
- VELOZES E FURIOSOS 5
- 2h12 min, Ação, Thriller
- Sinopse: Dominic Toretto (Vin Diesel) foi resgatado da prisão por sua irmã Mia (Jordana Brewster) e Brian O'Conner (Paul Walker), que realizam um ousado resgate sobre rodas. Logo em seguida, ele desaparece. Brian e Mia vão até o Rio de Janeiro, onde encontram Vince (Matt Schulze). Ele propõe ao casal o roubo de carros que estão sendo levados em um trem, algo que, segundo ele, será uma operação simples que renderá um bom lucro. Durante a operação, Dominic reaparece e diz à irmã que os planos mudaram. Ela então leva um dos carros a um esconderijo em plena favela carioca, deixando Dominic e Brian enfrentando policiais e bandidos. Ao desmontar o carro, o trio descobre que ele contém um chip com todas as operações ilegais de Hernan Reis (Joaquim de Almeida), incluindo onde guarda o dinheiro arrecadado. É o suficiente para que eles elaborem um plano para roubar a fortuna de Reis, contando com a ajuda de vários amigos.
- Quando: 20h30 (sexta, dia 21)
- OS BOXTROLLS
- 1h40 min, Animação, Infantil
- Sinopse: Ovo (Isaac Hempstead-Wright) é um garoto órfão, que desde bebê foi criado nos esgotos da cidade de Ponte Queijo pelos boxtrolls, amáveis criaturas que vivem do lixo deixado por humanos. Como os boxtrolls são caçados impiedosamente por Archibald Snatcher (Ben Kingsley) e sua gangue, eles apenas deixam o subterrâneo à noite e, ainda assim, de vez em quando um deles é capturado. Quando Peixe, o boxtrolls que criou Ovo, é pego, o garoto decide se aventurar pela cidade para resgatá-lo. É quando conhece Winnie (Elle Fanning), uma garota mimada que faz com que perceba que ele é, na verdade, um humano.
- Quando: 17h30 (sábado, dia 22)
- AS TARTARUGAS NINJA
- 1h41 min, Ação, Aventura
- Sinopse: Afetados por uma substância radioativa, um grupo de tartarugas cresce anormalmente, ganha força e conhecimento. Vivendo nos esgotos de Manhattan, quatro jovens tartarugas, treinadas na arte de kung-fu, Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello, junto com seu sensei, Mestre Splinter, tem que enfrentar o mal que habita cidade.
- Quando: 20h30 (sábado, dia 22)