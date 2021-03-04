Confira os filmes em cartaz nos cinemas do ES de 4 a 10 de março

ESTREIA
- RAYA E O ÚLTIMO DRAGÃO
- 107 min/ Animação, Fantasia, Aventura
- Direção: Don Hall, Carlos López Estrada/ Elenco: Kelly Marie Tran, Awkwafina, Daniel Dae Kim
- Sinopse: Kumandra é um reino habitado por uma vasta e antiga civilização conhecida por ter passado gerações venerado os dragões, seus poderes e sua sabedoria. Porém, com as criaturas desaparecidas, a terra é tomada por uma força obscura. Quando uma guerreira chamada Raya, convencida de que a espécie não foi extinta, decide sair em busca do último dragão, sua aventura pode mudar o curso de todo o mundo.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 3 (dub): 18h25. Sala 4 (dub): 16h40 (sábado e domingo). Sala 7 (dub): 15h30, 18h, 20h30.
- Cinemagic Norte Sul, sala 1: 16h15, 18h30, 20h45. Sala 3: 19h25.
- Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 15h10, 17h20, 19h30.
- Cinesercla Linhares, sala 3 (dub): 15h10, 17h20, 19h30.
- Cinesystem Boulevard Vila Velha , sala 4 (dub): 15h15, 17h45, 20h45. Sala 6 (dub): 15h40, 18h15.
- Cine Araújo Serra, sala 3 (dub): 15h30 (sábado e domingo); 17h45, 20h. Sala 4 (dub): 16h30, 19h.
- Cine Unimed, sala 2 (dub): 17h45, 20h.
- Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 16h40, 19h, 21h10.
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 16h40, 19h, 21h15.
- Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 17h, 19h15.
- Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 19h, 21h.
- LUCICREIDE VAI PARA MARTE
- 90 min/ Comédia
- Direção: Rodrigo César/ Elenco: Fabiana Karla, Adriana Birolli, Leandro da Matta
- Sinopse: A empregada doméstica Lucicreide (Fabiana Karla) é uma dessas pessoas cuja vida é uma batalha inglória: seu marido a abandonou, seus filhos fogem cada vez mais ao seu controle e sua sogra se instalou em sua casa contra sua vontade. Saturada das responsabilidades, ela permite que o filho de seus patrões a inscreva na viagem especial que levará o primeiro homem ao Planeta Vermelho, sem se dar conta de que essa decisão impulsiva a transportará para uma aventura diferente de tudo que ela já vivenciou. CONFIRA MATÉRIA SOBRE O FILME AQUI
- HORÁRIOS
- Cinemark Vitória, sala 7: 14h, 22h10.
- Cinemark Vila Velha, sala 3: 14h20, 16h50, 19h20.
- Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 14h10 (sábado e domingo); 16h50 (exceto sábado e domingo); 19h, 21h.
- Cinemagic Norte Sul, sala 4; 15h30, 19h10.
- MAIS QUE ESPECIAIS
- 119 min/ Comédia
- Direção: Eric Toledano, Olivier Nakache/ Elenco: Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent
- Sinopse: Filme conta a história de dois homens que dedicam suas vidas a crianças e adolescentes com autismo. Sendo responsáveis por duas organizações sem fins lucrativos, eles têm a função de ensinar jovens vindos de locais carentes que foram recusados por outras instituições. A grande parceria entre os dois amigos e sua dedicação mostram uma realidade emocionante, fora dos padrões tradicionais.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 20h45.
- PEQUENA GAROTA
- 75 min/ Documentário
- Direção: Sébastien Lifshitz
- Sinopse: No documentário "Pequena Garota", Sasha começa a duvidar do gênero imposto a ela desde o nascimento, partindo para uma jornada de autoconhecimento e autoafirmação para se tornar quem ela sempre foi: uma menina. Ela e sua família precisam lutar contra preconceitos intrísecos em seu cotidiano.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 16h50.
- A VIÚVA DAS SOMBRAS
- 80 min/ Terror
- Direção: Ivan Minin/ Elenco: Viktoria Potemina, Anastasiia Gribova, Margarita Bychkova
- Sinopse: Baseado em eventos reais, o terror conta a história de um grupo de voluntários que entra em uma densa floresta para resgatar um adolescente desaparecido. Nesse mesmo lugar, diversas pessoas sumiram nas últimas três décadas, e apenas alguns corpos foram encontrados, todos nus. A comunicação com a base fora da mata é interrompida misteriosamente. Sem sucesso na busca pelo jovem, eventos sobrenaturais acontecem e a equipe começa acreditar na lenda local que diz existir espíritos sombrios que levam as pessoas.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vitória, sala 8: 20h (exceto sexta, domingo e terça); 22h20 (todos os dias); 17h45 (dub)(exceto sexta, domingo e terça); 17h40, 20h (dub)(sexta, domingo e terça).
- Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 15h20, 17h40, 20h, 22h20.
- Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 19h10, 21h10.
- Cinemagic Norte Sul, sala 3: 15h45 (dub) (quinta a domingo); 17h35 (dub); 21h40.
- Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 16h50, 20h30.
- Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 16h50, 20h30.
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 4 (dub): 19h, 21h15.
- Cine Araújo Serra, sala 2 (dub): 17h. Sala 4 (dub): 21h15.
- Cine Unimed, sala 4 (dub): 17h, 19h.
- Cine Ritz Guarapari, sala 3: 19h30 (dub); 21h20.
- Cine Via Sul Marataízes (dub): 18h30, 20h30.
EM CARTAZ
- A LIBERDADE É AZUL
- 100 min/ Drama
- Direção: Krzysztof Kieslowski/ Elenco: Juliette Binoche, Hélène Vincent, Emmanuelle Riva
- Sinopse: Após um trágico acidente em que morrem seu marido e sua filha, a famosa modelo Julie (Juliette Binoche) decide renunciar sua própria vida. Ela se afasta de tudo e todos e assume o anonimato em meio a multidão parisiense. Essa existência fantasmagórica é abandonada quando ela decide se envolver com uma importante obra inacabada de seu marido, um músico de fama internacional.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 20h55.
- O FABULOSO DESTINO DE AMÉLIE POULAIN
- 120 min/ Comédia , Romance, Fantasia
- Direção:Jean-Pierre Jeunet/ Elenco: Audrey Tautou, Robert Gendreu, Clotilde Mollet
- Sinopse: Após deixar a vida de subúrbio que levava com a família, a inocente Amélie (Audrey Tautou) muda-se para o bairro parisiense de Montmartre, onde começa a trabalhar como garçonete. Certo dia, ela encontra uma caixa escondida no banheiro de sua casa e, pensando que pertencesse ao antigo morador, decide procurá-lo e é assim que encontra Dominique (Maurice Bénichou). Ao ver que ele chora de alegria ao reaver o seu objeto, a moça fica impressionada e adquire uma nova visão do mundo. Então, a partir de pequenos gestos, ela passa a ajudar as pessoas que a rodeiam, vendo nisto um novo sentido para sua existência. Contudo, ainda sente falta de um grande amor.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 18h40.
- O SONHO DE WADJDA
- 97 min/ Drama
- Direção: Haifaa Al Mansour/ Elenco: Waad Mohammed, Reem Abdullah, Abdullrahman Al Gohani
- Sinopse: Wadjda tem dez anos de idade, e mora no subúrbio de Riade, a capital da Arábia Saudita. Ela é uma garota teimosa e cheia de vida, que gosta de brincar com os garotos. Um dia, após uma disputa com o amigo Abdullah, ela vê uma bela bicicleta verde à venda. Wadjda gostaria de comprar a bicicleta, para superar o colega em uma corrida, mas na sociedade conservadora onde vivem, garotas não podem dirigir carros ou bicicletas. Ela decide então fazer de tudo para conseguir o dinheiro sozinha.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 16h50.
- DEPOIS A LOUCA SOU EU
- 86 min/ Comédia Dramática
- Direção: Julia Rezende / Elenco: Débora Falabella, Débora Lamm, Yara de Novaes
- Sinopse: Desde a infância, Dani (Débora Falabella) lida com todo tipo de crise de ansiedade. Já adulta, ela recorre a terapias e medicações para conviver não só com Sílvia (Yara de Novaes), sua mãe superprotetora, mas todos os demais que a cercam. Baseado no livro de mesmo nome, escrito por Tati Bernardi.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vitória, sala 2: 19h40, 22h (exceto sábado); 19h50, 22h15 (sábado).
- Cinemark Vila Velha, sala 4: 20h40. Sala 8: 21h50.
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 5: 14h10.
- Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 14h40 (sábado e domingo); 17h (exceto sábado e domingo).
- JUDAS E O MESSIAS NEGRO
- 126 min/ Biografia, Drama
- Direção:Shaka King / Elenco: Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Martin Sheen
- Sinopse: A história de ascensão e queda de Fred Hampton (Daniel Kaluuya), o ativista dos direitos dos negros e revolucionário líder do partido dos Panteras Negras. Um jovem proeminente na política, ele atrai a atenção do FBI, que com a ajuda de William O’Neal (LaKeith Stanfield) acaba infiltrando os Panteras Negras e causando o assassinato de Hampton.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 18h30.
- Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 20h50.
- Cinemagic Norte Sul, sala 2: 21h40.
- BILLIE EILISH: THE WORLD'S A LITTLE BLURRY
- 150 min/ Documentário
- Direção: R.J.Cutler
- Sinopse: Este documentário traz um olhar profundamente íntimo sobre a extraordinária adolescente Billie Eilish. O premiado cineasta R.J. Cutler acompanha a artista em turnê, no palco e em casa com sua família durante a gravação do álbum que mudou a sua vida.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vitória, sala 2: 16h20 (sábado).
- MONSTER HUNTER
- 93 min / Ação, Aventura, Fantasia
- Direção: Paul W.S. Anderson / Elenco: Milla Jovovich, Tony Jaa, T.I.
- Sinopse: Baseado no jogo da Capcom chamado Monster Hunter, por trás do mundo que conhecemos, existe um perigoso universo, com bestas gigantes e monstros perigosos que governam com total feracidade. Quando uma tempestade de areia transporta a Tenente Artemis (Milla Jovovich) e sua unidade para esse mundo, os soldados ficam em choque, descobrindo que o novo ambiente é o hostil lar de diversas criaturas perigosas, imunes ao seu poder de fogo. Batalhando por suas vidas, a unidade precisará de um milagre para se salvar da fúria desse inóspito novo local.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vitória, sala 3: 16h50, 21h50 (leg); 14h20, 19h20 (dub).
- Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 16h, 18h30, 21h. Sala 2: 17h (exceto sábado); 22h (sábado); 14h30, 19h30 (dub)(exceto sábado); 17h, 22h (dub)(sábado).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 15h30, 18h, 21h. Sala 6 (dub): 20h40.
- Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 19h.
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 19h, 21h.
- Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 20h20.
- Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 18h30 (dub); 16h10, 20h55.
- Cinemagic Norte Sul, sala 4: 17h20 (dub); 21h10.
- Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 16h, 18h, 20h (quinta-feira); 14h50, 18h30 (exceto quinta).
- Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 16h, 18h, 20h (quinta-feira); 14h50, 18h30 (exceto quinta).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 2 (dub): 15h, 17h30, 20h.
- Cine Araújo Serra, sala 2 (dub): 15h (sábado e domingo); 19h, 21h15.
- Cine Unimed, sala 3 (dub): 20h20.
- PEQUENA MISS SUNSHINE
- 108 min / Comédia, Drama
- Direção: Jonathan Dayton, Valerie Faris/ Elenco: Abigail Breslin, Greg Kinnear, Paul Dano
- Sinopse: Nenhuma família é verdadeiramente normal, mas a família Hoover extrapola. O pai desenvolveu um método de auto-ajuda que é um fracasso, o filho mais velho fez voto de silêncio, o cunhado é um professor suicida e o avô foi expulso de uma casa de repouso por usar heroína. Nada funciona para o clã, até que a filha caçula, a desajeitada Olive (Abigail Breslin), é convidada para participar de um concurso de beleza para meninas pré-adolescentes. Durante três dias eles deixam todas as suas diferenças de lado e se unem para atravessar o país numa kombi amarela enferrujada.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 14h55.
- LEGADO EXPLOSIVO
- 98 min / Ação, Suspense
- Direção: Mark Williams / Elenco: Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos
- Sinopse: Em "Legado Explosivo", um ladrão de banco resolve mudar de vida e se tornar uma pessoa honesta quando se apaixona por uma mulher que trabalha em uma instalação de armazenamento, um lugar onde ele esconde todo o dinheiro que rouba. Mas fica cada vez mais difícil limpar seu nome quando ele passa a ser investigado por um agente corrupto do FBI.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub): 21h50.
- MULHER MARAVILHA 1984
- 151 min / Ação, Aventura, Fantasia
- Direção: Patty Jenkins / Elenco: Gal Gadot, Chris Pine e Kristen Wiig
- Sinopse: Durante o período de ouro dos anos 1980, Diana Prince (Gal Gadot) tem algumas surpresas pela frente. Além de conhecer a Dra. Barbara Minerva (Kristen Wiig), uma antropóloga que esconde ser a poderosa e malvada Mulher-Leopardo, Diana entrará em contato ainda com o inescrupuloso Max Lord (Pedro Pascal), um homem capaz de tudo para atingir seus objetivos. Sem saber o que o futuro lhe reserva, a heroína Mulher-Maravilha está prestes a enfrentar seus piores inimigos, com direito a um surpreendente reencontro com seu amor Steve Trevor (Chris Pine).
- HORÁRIOS
- Cinemark Vitória, sala 8: 14h15 (quinta, segunda e quarta); 14h10 (sábado); 14h (sexta e domingo); 14h10 (dub)(terça).
- Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 21h.
- Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 20h.
- Kinoplex Praia da Costa, sala 3 (dub): 15h20.
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 5 (dub): 19h30.
- Cine Unimed, sala 3 (dub): 17h15.
- PINÓQUIO
- 125 min / Fantasia, Drama
- Direção: Matteo Garrone / Elenco: Roberto Benigni, Federico Ielapi, Rocco Papaleo
- Sinopse: No live action de Pinóquio, somos apresentados à verdade sombria por trás de um clássico que marcou gerações. O solitário marceneiro Gepeto (Roberto Benigni) tem o grande desejo de ser pai, e deseja que Pinóquio (Federico Ielapi), o boneco de madeira que acabou de construir, ganhe vida. Seu pedido é atendido, mas a desobediência do jovem brinquedo faz com que ele se perca de casa e embarque em uma jornada repleta de mistérios e seres mágicos, que o levará a conhecer de fato os perigos do mundo.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub): 16h10 (sábado e domingo).
- SEM SAÍDA
- 92 min / Suspense, Terror
- Direção: Will Wernick / Elenco: Keegan Allen, Holland Roden, Denzel Whitaker
- Sinopse: Uma personalidade das mídias sociais viaja com seus amigos para Moscou para conseguir novos conteúdos para o seu bem-sucedido vlog. Sempre ultrapassando os limites e atendendo a um público crescente, eles entram em um mundo de mistério e perigo. Quando as linhas entre a vida real e as mídias sociais são borradas, o grupo deve lutar para escapar e sobreviver.
- HORÁRIOS
- Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 18h15.
- Cine Unimed, sala 1 (dub): 19h45.
- TOM & JERRY - O FILME
- 91 min/Animação, Comédia, Aventura
- Direção: Tim Story
- Sinopse: Adaptação do clássico desenho animado da Hanna-Barbera, retornando às origens da história e mostrando como Tom e Jerry se conheceram. Depois de anos vivendo na casa de um casal de idosos que o trata como um animal de estimação, Jerry precisa se virar para sobreviver quando descobre que existem novos locatários no local. E pior do que isso: eles trouxeram consigo um gato.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vitória, sala 2 (dub): 13h45 (sábado); 14h30, 17h10 (exceto sábado). Sala 7 (dub): 16h30 (exceto sábado); 16h20 (sábado); 19h. Sala 8 (dub): 17h30 (sábado).
- Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub): 15h40, 18h10. Sala 8 (dub): 14h, 16h40, 19h10.
- Cine Via Sul Marataízes (dub): 16h45 (sexta, sábado e domingo).
- Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 17h.
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 17h.
- Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 17h45.
- Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub): 15h50, 18h05, 20h20.
- Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 15h (quinta a domingo); 17h, 19h, 21h.
- Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 14h50, 18h3 (quinta-feira); 16h, 18h, 20h (exceto quinta).
- Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 14h50, 18h30 (quinta-feira); 16h, 18h, 20h (exceto quinta).
- Cine Jardins, sala 1 (dub): 15h.
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 15h, 187h30, 20h30.
- Cinépolis Moxuara Cariacica sala 4 (dub): 14h, 16h30. Sala 5 (dub): 17h.
- Cine Araújo Serra, sala 1 (dub): 17h45, 20h; 15h30 (sábado e domingo).
- Cine Unimed, sala 1 (dub): 17h30.