Confira os filmes em cartaz nos cinemas do ES de 11 a 17 de fevereiro

ESTREIA
- BERLIN ALEXANDERPLATZ
- 3h 03min / Drama
- Direção: Burhan Qurbani / Elenco: Welket Bungué, Jella Haase, Albrecht Schuch
- Sinopse: Ao Francis sobreviver à sua fuga da África Ocidental, Francis acorda em uma praia no sul da Europa, determinado a viver uma vida decente e regular a partir de agora. Mas ele acaba na atual Berlim, inicialmente resistindo a uma oferta de traficar drogas no parque Hasenheide, porém acaba sob a influência de Reinhold, seu amigo neurótico e viciado em sexo que o abriga. Entretanto, ao conhecer a dona do clube Eva, a acompanhante Mieze, Francis sente que encontrou algo bom pela primeira vez, que pode trazer coisas boas e ruins para sua nova jornada em Berlim. Confira a classificação indicativa no Portal Online da Cultura Digital.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 19h40
- EMMA E AS CORES DA VIDA
- 1h 57min / Drama, Romance
- Direção: Silvio Soldini / Elenco: Adriano Giannini, Valeria Golino, Arianna Scommegna
- Sinopse: Teo (Adriano Giannini) é um mulherengo publicitário que divide seu tempo entre a amante, a namorada e a elaboração de mentiras. Um dia seu caminho cruza com o de Emma (Valeria Golino), uma osteopata cega, e o que começa como mais um mero jogo de sedução se transforma numa relação inesperadamente íntima.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 17h30
- SEM SAÍDA
- 1h 32min / Suspense, Terror
- Direção: Will Wernick / Elenco: Keegan Allen, Holland Roden, Denzel Whitaker
- Sinopse: Uma personalidade das mídias sociais viaja com seus amigos para Moscou para conseguir novos conteúdos para o seu bem-sucedido vlog. Sempre ultrapassando os limites e atendendo a um público crescente, eles entram em um mundo de mistério e perigo. Quando as linhas entre a vida real e as mídias sociais são borradas, o grupo deve lutar para escapar e sobreviver.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 7 (dub): 19h; 21h30
- Multiplex Serra Araújo, sala 1 (dub): 19h; 21h
- Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub): 17h05; 19h05; 21h05
- Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 16h30; 18h30; 20h30. Sala 3: 21h10
- TOM & JERRY - O FILME
- Animação, Comédia, Aventura
- Direção: Tim Story
- Sinopse: Adaptação do clássico desenho animado da Hanna-Barbera, retornando às origens da história e mostrando como Tom e Jerry se conheceram. Depois de anos vivendo na casa de um casal de idosos que o trata como um animal de estimação, Jerry precisa se virar para sobreviver quando descobre que existem novos locatários no local. E pior do que isso: eles trouxeram consigo um gato.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 13h10; 15h40; 18h10; 20h40. Sala 7 (dub): 14h; 16h30. Sala 8 (dub): 14h40; 17h10; 19h40
- Cinemark Shopping Vitória, sala 2 (dub): 14h40; 17h10. Sala 3 (dub): 14h; 16h30; 19h. Sala 7 (dub): 13h15; 15h45
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 15h30 (sábado e terça); 17h30
- Cine Via Sul (dub): 16h45
- Multiplex Serra Araújo, sala 1 (dub): 16h30. Sala 4 (dub): 15h30 (sábado e domingo); 17h45; 20h
- Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub): 15h05; 17h20; 19h40. Sala 3 (dub): 16h; 18h20; 20h40
- Cine Jardins, sala 2 (dub): 15h
- Cinesercla Linhares, sala 3 (dub): 15h45; 17h45; 19h45
- Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 15h45; 17h45; 19h45
- Cine Gama, sala 1 (dub): 17h (apenas domingo); 19h (de quinta a sábado)
- Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 15h50; 18h; 20h10. Sala 3 (dub): 14h50; 17h; 19h
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 15h; 17h15; 19h30. Sala 6 (dub): 16h; 18h15; 20h30
EM CARTAZ
- ADAM
- 90 min / Drama
- Direção: Maryam Touzani / Elenco: Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda
- Sinopse: Abla é uma mulher viúva e mãe de uma menina de dez anos de idade. Batalhando para sobreviver e conseguir um bom futuro para sua filha, ela começa um negócio vendendo pães e doces marroquinos. Quando uma jovem grávida aparece em sua porta buscando refúgio, ela se vê obrigada a repensar seu estilo pragmático de maternidade e tem sua vida mudada completamente.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 15h15
- AMIZADE MALDITA
- 83 min / Suspense, Terror
- Direção: Brandon Christensen / Elenco: Keegan Connor Tracy, Sean Rogerson, Jett Klyne
- Sinopse: Em "Amizade Maldita", Beth (Keegan Connor Tracy) e Kevin (Sean Rogerson) percebem que seu filho de oito anos tem passado grande tempo com um novo amigo imaginário, chamado Z. O que inicialmente parece normal para a idade, logo se transforma em algo sombrio, levando o casal a desconfiar que Z pode ser alguma coisa que não esteja apenas na cabeça do filho.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 8 (dub): 22h10
- Cinemark Shopping Vitória, sala 2 (dub): 22h10
- CHAPLIN
- 143 min / Comédia dramática
- Direção: Richard Attenborough / Elenco: Robert Downey Jr., Geraldine Chaplin, Dan Aykroyd
- Sinopse: A vida de um dos maiores gênios do cinemaé retratada desde a sua infância pobre até o recebimento de um Oscar Especial. O filme foca também suas várias ligações amorosas e os problemas de ordem política, que o levaram a ser expulso dos Estados Unidos.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 20h20
- DESTRUIÇÃO FINAL: O ÚLTIMO REFÚGIO
- 120 min / Ação, Drama
- Direção: Ric Roman Waugh / Elenco: Gerard Butler, Morena Baccarin, David Denman
- Sinopse: Uma família luta para sobreviver enquanto um cometa segue em direção à Terra. John Garrity (Gerard Butler), sua esposa Allison (Morena Baccarin) e seu jovem filho Nathan (Roger Dale Floyd) fazem uma perigosa jornada à procura de um local seguro para se estabelecerem. Nessa jornada, eles enfrentarão o pior da humanidade em um momento de crescimento do pânico, desbravando um cenário onde a lei não existe mais.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4 (dub): 21h
- Cinemark Shopping Vitória, sala 7 (dub): 18h30. Sala 8: 20h05
- ESTRANHO PASSAGEIRO
- 113 min / Terror
- Direção: Egor Abramenko/ Elenco: Pyotr Fyodorov, Oxana Alexandrowna, Fyodor Bondarchuk
- Sinopse: O único sobrevivente de um incidente no espaço não retornou para casa sozinho – escondida dentro do seu corpo há uma criatura perigosa. Sua única esperança é uma médica determinada a fazer o que for preciso para salvar seu paciente.
- HORÁRIOS
- Cine Via Sul (dub): 18h30
- FREAKY - NO CORPO DE UM ASSASSINO
- 1h 42min / Suspense, Terror, Comédia
- Direção: Christopher Landon / Elenco: Kathryn Newton, Vince Vaughn, Celeste O’Connor
- Sinopse: Quando um punhal místico faz com que Millie (Kathryn Newton) e um serial killer (Vince Vaughn) troquem de corpo, a jovem descobre que possui apenas 24 horas para ter seu corpo de volta antes que a troca se torne permanente e ela fique presa na forma de um maníaco de meia-idade para sempre. O grande problema é que, agora, ela parece uma psicopata imponente que é alvo de uma caçada humana por toda a cidade, enquanto o psicopata se parece com ela e planeja libertar seu apetite por carnificina.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4 (dub): 18h30
- Cinemark Shopping Vitória, sala 2: 19h40 (LEGENDADO - quinta, sábado, segunda e quarta); 19h40 (DUBLADO - sexta, domingo e terça)
- LEGADO EXPLOSIVO
- 98 min / Ação, Suspense
- Direção: Mark Williams / Elenco: Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos
- Sinopse: Em "Legado Explosivo", um ladrão de banco resolve mudar de vida e se tornar uma pessoa honesta quando se apaixona por uma mulher que trabalha em uma instalação de armazenamento, um lugar onde ele esconde todo o dinheiro que rouba. Mas fica cada vez mais difícil limpar seu nome quando ele passa a ser investigado por um agente corrupto do FBI.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 20h50
- Multiplex Serra Araújo, sala 2 (dub): 21h
- Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 20h50
- Cinesystem Boulevard Vila Velha; sala 2 (dub): 18h40
- MULHER MARAVILHA 1984
- 2h 31min / Ação, Aventura, Fantasia
- Direção: Patty Jenkins / Elenco: Gal Gadot, Chris Pine e Kristen Wiig
- Sinopse: Durante o período de ouro dos anos 1980, Diana Prince (Gal Gadot) tem algumas surpresas pela frente. Além de conhecer a Dra. Barbara Minerva (Kristen Wiig), uma antropóloga que esconde ser a poderosa e malvada Mulher-Leopardo, Diana entrará em contato ainda com o inescrupuloso Max Lord (Pedro Pascal), um homem capaz de tudo para atingir seus objetivos. Sem saber o que o futuro lhe reserva, a heroína Mulher-Maravilha está prestes a enfrentar seus piores inimigos, com direito a um surpreendente reencontro com seu amor Steve Trevor (Chris Pine).
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 1 (dub): 13h40; 17h20; 20h45
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 2 (dub): 14h15, 17h35, 21h15
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 19h30
- Cine Via Sul (dub): 20h30
- Multiplex Serra Araújo, sala 3 (dub): 16h; 19h
- Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 17h10; 20h20
- Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 17h10; 20h
- Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 17h10; 20h
- Cinemagic Norte Sul, sala 4: 16h30 (dub); 19h30
- Cinesystem Boulevard Vila Velha; sala 1 (dub): 15h; 18h; 21h
- O CASAMENTO DE MURIEL
- 95 min / Comédia , Romance, Drama
- Direção: P.J. Hogan/ Elenco: Toni Collette, Bill Hunter, Rachel Griffiths
- Sinopse: Porpoise Spit, Austrália. Muriel Heslop (Toni Collette) tem 22 anos e nunca teve muitos amigos, já que as roupas que usa são fora de moda e, ainda por cima, vive ouvindo as canções do ABBA. Além disto, está acima do peso e nunca demonstrou muitos talentos. Sua vida muda ao conhecer Rhonda Epinstalk (Rachel Griffiths), que também é excluída do meio social. Sonhando com uma vida livre, elas fogem para Sydney. Apesar das críticas de seu pai, Muriel acredita que possa enfim encontrar a felicidade e coloca como primeira meta se casar. É quando ela conhece e se apaixona por um famoso nadador.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 16h50
- O MENSAGEIRO DO ÚLTIMO DIA
- 137 min / Terror, Suspense
- Direção: David Prior / Elenco: James Badge Dale, Stephen Root, Joel Courtney
- Sinopse: Em "O Mensageiro do Último Dia" (The Empty Man), quando um grupo de adolescentes de uma pequena cidade começa a desaparecer misteriosamente, os moradores acreditam que é obra de uma lenda urbana local. Enquanto um policial aposentado investiga os desaparecimentos, ele descobre um grupo secreto e suas tentativas de evocarem uma entidade sobrenatural, colocando a vida de todos em perigo.
- HORÁRIOS
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 20h
- Cinemark Shopping Vitória, sala 3: 21h30 (LEGENDADO - sexta, domingo e terça); 21h30 (DUBLADO - quinta, sábado, segunda e quarta)
- Cine Gama, sala 1 (dub): 21h
- PINÓQUIO
- 125 min / Fantasia, Drama
- Direção: Matteo Garrone / Elenco: Roberto Benigni, Federico Ielapi, Rocco Papaleo
- Sinopse: No live action de Pinóquio, somos apresentados à verdade sombria por trás de um clássico que marcou gerações. O solitário marceneiro Gepeto (Roberto Benigni) tem o grande desejo de ser pai, e deseja que Pinóquio (Federico Ielapi), o boneco de madeira que acabou de construir, ganhe vida. Seu pedido é atendido, mas a desobediência do jovem brinquedo faz com que ele se perca de casa e embarque em uma jornada repleta de mistérios e seres mágicos, que o levará a conhecer de fato os perigos do mundo.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 14h35; 17h40
- Cinemark Shopping Vitória, sala 8 (dub): 13h30 (quinta, sábado, segunda e quarta); 13h50 (sexta, domingo e terça); 17h
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 15h30 (sábado e terça), 17h45
- Multiplex Serra Araújo, sala 2 (dub): 15h30 (apenas sábado e domingo); 18h15
- Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h10; 18h (dub)
- Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 16h10; 18h45
- Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 16h10; 18h45
- Cinesystem Boulevard Vila Velha; sala 2 (dub): 15h20; 21h10
- PRISCILLA, A RAINHA DO DESERTO
- 1h 44min / Comédia Musical
- Direção: Stephan Elliott / Elenco: Terence Stamp, Hugo Weaving, Guy Pearce
- Sinopse: As drag queens Anthony (Hugo Weaving) e Adam (Guy Pearce) e a transexual Bernadette (Terence Stamp) são contratadas para realizar um show em Alice Springs, uma cidade remota localizada no deserto australiano. Eles partem de Sydney a bordo de Priscilla, um ônibus, tendo a companhia de Bob (Bill Hunter). Só que no caminho eles descobrem que quem os contratou foi a esposa de Anthony.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 18h40
- SCOOBY! O FILME
- 1h 34min / Comédia, Animação, Família
- Direção: Tony Cervone / Elenco: Frank Welker, Will Forte, Zac Efron
- Sinopse: SCOOBY! O Filme é uma história de origem dos famosos personagens da série animada da Hanna Barbera. Salsicha e Scooby tem uma conexão instantânea envolvendo comida em seu primeiro encontro, e logo se unem aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S/A. Só que, após resolver centenas de casos, eles encontram o desafio de impedir o "apocãolipse", que virá quando o fantasma do cão Cerberus for liberado no mundo.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub): 15h
- TROLLS 2
- 94 min / Animação, Comédia, Musical
- Direção: Walt Dohrn / Elenco: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Rachel Bloom
- Sinopse: Em "Trolls 2", a rainha Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) fazem uma descoberta surpreendente: há outros mundos Troll além do seu, e suas diferenças criam grandes confrontos entre essas diversas tribos. Quando uma ameaça misteriosa coloca todos os Trolls do país em perigo, Poppy, Branch e seu grupo de amigos devem embarcar em uma jornada épica para criar harmonia entre os Trolls rivais e uní-los contra um mal maior.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4 (dub): 13h40; 16h