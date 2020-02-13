Confira os filmes em cartaz no ES de 13 a 19 de fevereiro

"Sonic" traz avenuras do porco-espinho azul mais famoso do mundo Crédito: Reprodução/ Sonic O Filme

ESTREIAS

SONIC- O FILME

(Sonic the Hedgehog, Estados Unidos e Japão, 99m) Aventura/ Família Direção: Jeff Fowler. Com Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter

Sinopse: Sonic, o porco-espinho azul mais famoso do mundo, se junta com os seus amigos para derrotar o terrível Doutor Eggman, um cientista louco que planeja dominar o mundo, e o Doutor Robotnik, responsável por aprisionar animais inocentes em robôs. A sinopse oficial ainda não foi divulgada.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 13h30, 15h45, 18h, 20h20 (quinta a quarta). Sala 7 (dub): 12h45, 15h (quinta a quarta). Sala 8 (dub): 12h, 14h20, 16h40, 19h, 21h20 (sábado e domingo); 14h20, 16h40, 19h, 21h20 (exceto sábado e domingo).



13h30, 15h45, 18h, 20h20 (quinta a quarta). 12h45, 15h (quinta a quarta). 12h, 14h20, 16h40, 19h, 21h20 (sábado e domingo); 14h20, 16h40, 19h, 21h20 (exceto sábado e domingo). Cinemark Shopping Vitória, sala 5: 21h20 (quinta a quarta); 12h, 14h20, 16h40, 19h (dub)(sábado e domingo); 14h20, 16h40, 19h (dub)(exceto sábado e domingo). Sala 6: 22h30 (exceto domingo); 22h10 (domingo); 12h55, 15h15, 17h30, 19h55 (dub)(domingo); 13h10, 15h30, 17h50, 20h15 (dub)(exceto domingo).

21h20 (quinta a quarta); 12h, 14h20, 16h40, 19h (dub)(sábado e domingo); 14h20, 16h40, 19h (dub)(exceto sábado e domingo). 22h30 (exceto domingo); 22h10 (domingo); 12h55, 15h15, 17h30, 19h55 (dub)(domingo); 13h10, 15h30, 17h50, 20h15 (dub)(exceto domingo). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 1 (dub): 14h (exceto quinta, sexta e quarta); 16h10, 18h20, 20h30 (quinta a quarta). Sala 6 (dub): 17h, 19h10 (exceto quinta, sexta e quarta).

14h (exceto quinta, sexta e quarta); 16h10, 18h20, 20h30 (quinta a quarta). 17h, 19h10 (exceto quinta, sexta e quarta). Cinépolis Shopping Moxuara, sala 3 (dub): 15h15, 17h30 (quinta a quarta). Sala 5 (dub): 12h (sábado e domingo); 14h15, 16h45, 19h15, 21h45 (quinta a quarta).

15h15, 17h30 (quinta a quarta). 12h (sábado e domingo); 14h15, 16h45, 19h15, 21h45 (quinta a quarta). Cinesercla Shopping Montserrat, sala 2 (dub): 14h30, 16h30, 18h30, 20h30 (quinta a quarta).

14h30, 16h30, 18h30, 20h30 (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 2: 17h, 19h (dub)(quinta a quarta); 19h30 (quinta a quarta).

17h, 19h (dub)(quinta a quarta); 19h30 (quinta a quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 17h, 19h, 21h (quinta a quarta); 15h (sábado e domingo).

17h, 19h, 21h (quinta a quarta); 15h (sábado e domingo). Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub): 19h, 21h (exceto segunda), 17h, 19h, 21h (sábado e domingo).

19h, 21h (exceto segunda), 17h, 19h, 21h (sábado e domingo). Cine Ritz Perim (dub): 16h20, 18h30, 20h40 (sexta a quarta).

16h20, 18h30, 20h40 (sexta a quarta). Multiplex Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 4 (dub): 15h, 17h, 19h, 21h (quinta a quarta). Sala 5 (dub): 14h30, 19h30 (exceto segunda, terça e quarta); 19h30 (segunda, terça e quarta).

O GRITO

(The Grudge, Estados Unidos, 94 m)Terror Direção: Nicolas Pesce. Com Andrea Riseborough, Demian Bichir, John Cho

Sinopse: Em uma casa, uma maldição nasce após uma pessoa morrer em um momento de terrível terror e tristeza. Voraz, a entidade maligna não perdoa ninguém, fazendo vítima atrás de vítima e passando a maldição adiante. Segundo remake do clássico do terror japonês "Ju-On" (2005).

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 6: 22h10 (quinta, sexta e quarta); 22h20 (sábado e domingo); 22h05 (segunda e terça); 13h25, 15h40, 17h50, 20h (dub)(quinta, sexta e quarta); 13h35, 15h45, 18h, 20h10 (dub)(sábado e domingo); 13h25, 15h35, 17h45, 19h55 (dub)(segunda e terça).



22h10 (quinta, sexta e quarta); 22h20 (sábado e domingo); 22h05 (segunda e terça); 13h25, 15h40, 17h50, 20h (dub)(quinta, sexta e quarta); 13h35, 15h45, 18h, 20h10 (dub)(sábado e domingo); 13h25, 15h35, 17h45, 19h55 (dub)(segunda e terça). Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 22h20 (quinta a quarta); 15h50, 18h, 20h10 (dub)(quinta a quarta).



22h20 (quinta a quarta); 15h50, 18h, 20h10 (dub)(quinta a quarta). Cinépolis Shopping Moxuara, sala 1 (dub): 17h20, 19h45, 22h (quinta a quarta).

17h20, 19h45, 22h (quinta a quarta). Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 19h, 21h (exceto segunda).

19h, 21h (exceto segunda). Cine Ritz Unimed: 17h, 19h (dub)(quinta a quarta); 21h (quinta a quarta).

17h, 19h (dub)(quinta a quarta); 21h (quinta a quarta). Multiplex Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 15h, 19h30, 21h30 (quinta a quarta).

JUDY - MUITO ALÉM DO ARCO-ÍRIS

(Judy, Inglaterra, 119m) Biografia/Drama Direção: Rupert Goold. Com Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock

Sinopse: Inverno de 1968. Com a carreira em baixa, Judy Garland (Renée Zellweger, que venceu o Oscar de Melhor Atriz pelo papel) aceita estrelar uma turnê em Londres, por mais que tal trabalho a mantenha afastada dos filhos menores. Ao chegar ela enfrenta a solidão e os conhecidos problemas com álcool e remédios, compensando o que deu errado em sua vida pessoal com a dedicação no palco.

Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 3: 14h40, 17h, 19h20 (quinta a quarta).

14h40, 17h, 19h20 (quinta a quarta). Cinejardins, sala 1: 14h30, 19h (quinta a quarta).

O PREÇO DA VERDADE

(Dark water, Estados Unidos, 127m) Biografia/ Drama Direção: Todd Haynes. Com Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins

Sinopse: Robert Bilott (Mark Ruffalo) é um advogado de defesa corporativo que ganhou prestígio trabalhando em casos de grandes empresas de químicos. Quando fazendeiros chamam sua atenção para mortes que podem estar ligadas a lixo tóxico de uma grande corporação, ele embarca em uma luta pela verdade, em um processo judicial que dura anos e põe em risco sua carreira, sua família e seu futuro em geral.

Cinemark Shopping Vitória, sala 4: 21h40 (quinta a terça); 21h50 (quarta). Sala 7: 20h40 (quinta a quarta).

21h40 (quinta a terça); 21h50 (quarta). Sala 7: 20h40 (quinta a quarta). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 2 (dub): 16h, 18h40, 21h20 (quinta a quarta).

EM CARTAZ

JOJO RABBIT

(Jojo Rabbit, Estados Unidos, 108m) Guerra/Comédia Dramática. Direção: Taika Waititi. Com Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson

Sinopse: Vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, o filme se passa na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Jojo (Roman Griffin Davis) é um menino de 10 anos, que tem Adolf Hitler (Taika Waititi) como amigo imaginário. Seu maior sonho é participar da Juventude Hitlerista. Um dia, Jojo descobre que sua mãe (Scarlett Johansson) está escondendo uma judia (Thomasin McKenzie) no sótão de casa. Depois de várias tentativas frustradas para expulsá-la, o jovem rebelde começa a desenvolver empatia pela nova hóspede.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5: 18h50 (domingo); 19h30 (exceto domingo).

18h50 (domingo); 19h30 (exceto domingo). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 5: 18h30 (quinta a quarta).

18h30 (quinta a quarta). Cinejardins, sala 2: 14h50, 19h15 (quinta a quarta).

AVES DE RAPINA

(Birds Of Prey , Estados Unidos, 109m) Aventura/Ação Direção: Cathy Yan. Com Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell

Sinopse: Arlequina (Margot Robbie), Canário Negro (Jurnee Smollett), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain e a policial Renée Montoya (Rosie Perez) formam um grupo inusitado de heroínas. Quando um perigoso criminoso começa a causar destruição em Gotham, as cinco mulheres precisam se unir para defender a cidade.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 2 (dub) (XD): 14h05, 16h30, 19h10, 21h40 (quinta a quarta). Sala 3: 18h10, 20h40 (quinta a quarta); 13h05 (dub)(quinta a quarta).

14h05, 16h30, 19h10, 21h40 (quinta a quarta). 18h10, 20h40 (quinta a quarta); 13h05 (dub)(quinta a quarta). Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 12h15, 14h40, 17h20, 19h45, 22h15 (sábado e domingo); 14h40, 17h20, 19h45, 22h15 (exceto sábado e domingo). Sala 7 (dub): 13h15, 15h40, 18h10 (quinta a quarta).

12h15, 14h40, 17h20, 19h45, 22h15 (sábado e domingo); 14h40, 17h20, 19h45, 22h15 (exceto sábado e domingo). 13h15, 15h40, 18h10 (quinta a quarta). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 7: 14h (dub)(exceto quinta, sexta e quarta); 16h20, 18h40 (dub)(quinta, sexta e quarta); 21h (quinta a quarta).

14h (dub)(exceto quinta, sexta e quarta); 16h20, 18h40 (dub)(quinta, sexta e quarta); 21h (quinta a quarta). Cinépolis Shopping Moxuara, sala 2 (dub): 14h, 16h30, 18h50, 21h20(quinta a quarta). Sala 3 (dub): 22h20 (quinta a quarta).

14h, 16h30, 18h50, 21h20(quinta a quarta). Sala 3 (dub): 22h20 (quinta a quarta). Cinesercla Shopping Montserrat, sala 1 (dub): 14h35, 16h40, 18h45, 20h50 (quinta a quarta).

14h35, 16h40, 18h45, 20h50 (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1: 17h20, 21h40 (dub)(quinta a quarta); 15h10, 19h30 (quinta a quarta).

17h20, 21h40 (dub)(quinta a quarta); 15h10, 19h30 (quinta a quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 2(dub): 19h, 21h20 (quinta a quarta).

19h, 21h20 (quinta a quarta). Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 17h, 19h (sábado e domingo); 19h (exceto segunda).

17h, 19h (sábado e domingo); 19h (exceto segunda). Cine Ritz Perim (dub): 18h40, 21h (quinta a quarta).

18h40, 21h (quinta a quarta). Cine Ritz Unimed: 16h20, 18h40 (dub)(quinta a quarta); 21h (quinta a quarta).



16h20, 18h40 (dub)(quinta a quarta); 21h (quinta a quarta). Multiplex Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 3 (dub): 14h30, 16h45, 19h, 21h15 (exceto segunda, terça e quarta); 16h45, 19h, 21h15 (segunda, terça e quarta). Sala 5 (dub): 17h15, 21h30 (quinta a quarta).

BAD BOYS PARA SEMPRE

(Bad Boys For Life, Estados Unidos, 124m) Ação/Comédia Direção: Adil El Arbi e Bilall Fallah. Com Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens

Sinopse: Terceiro episódio das histórias dos policiais Burnett (Martin Lawrence) e Lowrey (Will Smith), que devem encontrar e prender os mais perigosos traficantes de drogas da cidade.

&amp;lt;/iProgframe&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div class="nd-element-textable block-0daurdb01hv ND_PAGE_TEXT" order-render="0.037"&amp;gt; &amp;lt;div class="imp-paragraph"&amp;gt; &amp;lt;ul&amp;gt;&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4 (dub):&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/b&amp;gt; 15h50, 21h (quinta a quarta). &amp;lt;b&amp;gt;Sala 5 (dub):&amp;lt;/b&amp;gt; 13h50 (domingo); 14h30 (exceto domingo).&amp;amp;nbsp; &amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Cinemark Shopping Vitória, sala 2:&amp;lt;/b&amp;gt; 12h45, 15h30 (domingo); 13h, 16h (exceto domingo e quarta); 13h, 15h45 (quarta).&amp;amp;nbsp; &amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 5 (dub): &amp;lt;/b&amp;gt;20h50 (quinta a quarta).&amp;amp;nbsp; &amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Cinépolis Shopping Moxuara, sala 1 (dub):&amp;lt;/b&amp;gt; 19h30, 22h10 (quinta a quarta).&amp;amp;nbsp; &amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Cinesrcla Shopping Montserrat, sala 1 (dub):&amp;lt;/b&amp;gt; 16h05, 18h25, 20h45.&amp;amp;nbsp; &amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 3:&amp;lt;/b&amp;gt; 21h40 (quinta a quarta). &amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub):&amp;lt;/b&amp;gt; 16h30 (quinta a quarta).&amp;amp;nbsp; &amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): &amp;lt;/b&amp;gt;21h10 (exceto segunda).&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Cine Ritz Perim (dub): &amp;lt;/b&amp;gt;16h10&amp;amp;nbsp; (quinta a quarta). &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Cine Ritz Unimed (dub):&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;amp;nbsp;18h15 (quinta a quarta). &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Multiplex Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 2 (dub):&amp;lt;/b&amp;gt; 16h, 19h, 21h30 (quinta a quarta). &amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div class="nd-element-textable block-0xjaaettj1vn ND_PAGE_TEXT" order-render="0.038"&amp;gt; &amp;lt;div class="imp-paragraph"&amp;gt; &amp;lt;b&amp;gt;1917&amp;lt;/b&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div class="nd-element-textable block-07z6zidukvou ND_PAGE_TEXT" order-render="0.039"&amp;gt; &amp;lt;div class="imp-paragraph"&amp;gt; &amp;lt;i&amp;gt;(1917, Reino Unido/Estados Unidos, 119m) Drama/Histórico/Guerra. Direção: Sam Mendes. Com: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong.&amp;lt;/i&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div class="nd-element-textable block-05ulubvkj3tw ND_PAGE_TEXT" order-render="0.04"&amp;gt; &amp;lt;div class="imp-paragraph"&amp;gt; &amp;lt;b&amp;gt;Sinopse: &amp;lt;/b&amp;gt;Vencedor de dois prêmios Oscas (Efeitos Visuais e Mixagem de Som), o filme conta a história dos cabos Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman), jovens soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Quando eles são encarregados de uma missão aparentemente impossível, os dois precisam atravessar território inimigo, lutando contra o tempo, para entregar uma mensagem que pode salvar seus colegas de batalhão. &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div class="nd-element-html block-0etady49n8uu ND_PAGE_HTML imp-embed" order-render="0.041"&amp;gt; &amp;lt;iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dglqGGyWbVo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen&amp;gt;

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5 (dub): 21h15 (domingo); 22h (exceto domingo).

21h15 (domingo); 22h (exceto domingo). Cinemark Shopping Vitória, sala 3: 13h30, 16h15, 18h50, 21h30 (quinta a quarta).

13h30, 16h15, 18h50, 21h30 (quinta a quarta). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 3: 21h10 (quinta a quarta). Sala 4: 13h50 (exceto quinta, sexta e quarta); 16h30, 19h (quinta a quarta).

21h10 (quinta a quarta). Sala 4: 13h50 (exceto quinta, sexta e quarta); 16h30, 19h (quinta a quarta). Cinejardins, sala 2: 21h15 (quinta a quarta).

21h15 (quinta a quarta). Cine Ritz Unimed (dub): 20h45 (quinta a quarta).

JUMANJI: PRÓXIMA FASE

(Jumanji : The Next Level, Estados Unidos, 164m) Aventura/Comédia. Direção: Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart.

Sinopse:Tentado em revisitar o mundo de Jumanji, Spencer (Alex Wolff) decide consertar o jogo de videogame que permite que os jogadores sejam transportados ao local. Logo o quarteto formado por Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Moose Finbar (Kevin Hart), Shelly Oberon (Jack Black) e Ruby Roundhouse (Karen Gillan) ressurge, agora comandado por outras pessoas: os avôs de Spencer e Fridge (Danny DeVito e Danny Glover) assumem as personas de Bravestone e Finbar, enquanto o próprio Fridge (Ser'Darius Blain) agora está sob a pele de Oberon.

Cinemark Shopping Vitória, sala 5: 13h05 (quinta a quarta).

13h05 (quinta a quarta). Cine Ritz Perim (dub)(3D): 18h15 (quinta a quarta).

18h15 (quinta a quarta). Cine Ritz Unimed: 16h (quinta a quarta).



ADORÁVEIS MULHERES

(Little Women , Estados Unidos, 134m) Romance/Drama. Direção: Greta Gerwig. Com Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh.

Sinopse: Vencedor do Oscar de Melhor Fugurino. As irmãs Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen), Meg (Emma Watson) e Amy (Florence Pugh) amadurecem na virada da adolescência para a vida adulta enquanto os Estados Unidos atravessam a Guerra Civil. Com personalidades completamente diferentes, elas enfrentam os desafios de crescer unidas pelo amor que nutrem umas pelas outras.

Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 2: 13h20 (exceto quinta, sexta e quarta).

13h20 (exceto quinta, sexta e quarta). Cinejardins, sala 2: 16h50 (quinta a quarta).

MINHA MÃE É UMA PEÇA 3

(Minha mãe é uma peça 3, Brasil, 103m) Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier.

Sinopse: Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca! Para completar as confusões, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado.

Cinemark Shopping Vitória, sala 4: 13h50, 16h30, 19h10 (quinta a quarta).

Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 6: 16h25, 18h50 (quinta, sexta e quarta); 21h10 (quinta a quarta).

16h25, 18h50 (quinta, sexta e quarta); 21h10 (quinta a quarta). Cinépolis Shopping Moxuara, sala 1: 14h30, 16h50(quinta a quarta).

14h30, 16h50(quinta a quarta). Cinesercla Shopping Montserrat, sala 4 (dub): 16h20, 18h30, 20h40 (quinta a quarta).

16h20, 18h30, 20h40 (quinta a quarta). Cine Ritz Perim: 20h45 (quinta a quarta).



20h45 (quinta a quarta). Cine Ritz Unimed: 20h40 (quinta a quarta).

FROZEN 2

(Frozen II, Estados Unidos, 104m) Animação. Direção: Jennifer Lee, Chris Buck. Com Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad.

Sinopse: De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5 (dub): 16h30 (domingo); 17h10 (exceto domingo).

16h30 (domingo); 17h10 (exceto domingo). Cinesercla Shopping Montserrat, sala 4 (dub): 14h20 (quinta a quarta).

14h20 (quinta a quarta). Cinejardins, sala 2 (dub): 13h (sábado e domingo).

13h (sábado e domingo). Cine Ritz Perim (dub)(3D): 16h (quinta a quarta).



16h (quinta a quarta). Cine Ritz Unimed (dub)(3D): 18h30 (quinta a quarta).

PARASITA

(Gisaengchung, Coréia Do Sul, 2019, 132m). Suspense. Direção: Joon-ho Bong. Com Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam.

Sinopse: Grande vencedor do Oscar, com quatro estatuetas (Melhor Filme, Direção, Roteiro Original e Melhor Filme Internacional). Na trama, toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 7: 17h25, 20h20 (quinta a quarta).

17h25, 20h20 (quinta a quarta). Cinemark Shopping Vitória, sala 2: 18h40, 21h35 (exceto quarta e domingo); 18h20, 21h15 (domingo); 18h30, 21h40 (quarta).

18h40, 21h35 (exceto quarta e domingo); 18h20, 21h15 (domingo); 18h30, 21h40 (quarta). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 3: 13h10 (exceto quinta, sexta e quarta); 15h50, 18h30 (quinta a quarta). Sala 4: 21h30 (quinta a quarta).

13h10 (exceto quinta, sexta e quarta); 15h50, 18h30 (quinta a quarta). 21h30 (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4: 14h (dub)(quinta a quarta); 16h30, 19h (quinta a quarta).

14h (dub)(quinta a quarta); 16h30, 19h (quinta a quarta). Cinejardins, sala 1: 16h40, 21h10 (quinta a quarta).

UM ESPIÃO ANIMAL

(Spies In Disguise, Estados Unidos, 2020, 100m). Animação/ Ação. Direção:Nick Bruno, Troy Quane. Com Will Smith, Tom Holland, Rashida Jones.

Sinopse: Quando um evento inesperado acontece, Lance Sterling (voz de Will Smith), o melhor espião do mundo, precisa unir forças com o inventor Walter (voz de Tom Holland) para salvar o dia.