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Cinema

Com Patrick Wilson, continuação de 'Invocação do Mal' ganha teaser

Filme estreia em setembro de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 12:19

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 12:19

Patrick Wilson estará na continuação de "Invocação do Mal 3: A ordem do demonônio" Crédito: Divulgação
Foi anunciado na Comic Con Experience deste ano, em São Paulo, o título oficial da continuação de uma das principais franquias de terror do mundo. "Invocação do Mal 3 - A Ordem do Demônio" é o mais novo filme do diretor Michael Chaves, e tem estreia prevista para 10 de setembro de 2020.
Quem contou a novidade foi o apresentador brasileiro Marcos Mion, que também liberou um teaser exclusivo do filme, com Patrick Wilson e Vera Farmiga retornando como o casal Warren. O anúncio foi feito no painel da Warner neste domingo (8), que é o último dia da CCXP 2019. 

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O longa contará a história da investigação da possessão de um jovem garoto de Connecticuts (EUA), que levará eles até "casos sinistros", segundo Mion. Os quatro primeiros filmes da série foram "Invocação do Mal" (2013), "Annabelle" (2014), "Invocação do Mal 2" (2016) e "Annabelle 2: A Criação do Mal" (2017).
Durante as filmagens do primeiro longa da franquia, Vera Farmiga garantiu que foi assombrada. Ela registrou em seu celular o momento em que abriu o seu laptop de manhã e viu marcas de garras na tela. Pouco tempo depois, as mesmas marcas apareceram na coxa da atriz. 
Shanley Caswell, que contracenou com Farmiga na época, conta que todo o elenco acordava, misteriosamente entre 3h e 4h na madrugada. No filme, esse seria o primeiro passo para ser possuído. "Comecei a ter certeza de que seria possuída", contou a atriz, que pediu para dormir com a colega Hayley McFarland por se sentir "constantemente vigiada".

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