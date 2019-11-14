Com estreia nos cinemas, relembre as Panteras que brilharam nas telas

Kate Jackson, Farrah Fawcett e Jaclyn Smith: atrizes da série "As Panteras" (1976) Crédito: Sony/Divulgação

Atire o primeiro laquê italiano (!?) quem tem mais de 40 anos e nunca ouviu a tradicional trilha sonora da série As Panteras (1976 - 1981). Assinada por Jack Elliott e Allyn Ferguson, a música instrumental embalava as tardes da Rede Globo nas décadas de 1970 e 1980, em um programa popular e que contava as aventuras policialescas de três beldades: Sabrina (Kate Jackson), Kelly (Jaclyn Smith) e Jill (a eterna Farrah Fawcett).

Ivan Goff e Ben Roberts teve para as telonas e para as telinhas. No novo filme, dirigido por Elizabeth Banks, do sucesso "A Escolha Perfeita" (2012) , as heroínas são interpretadas por Kristen Stewart (da série "Crepúsculo"), Ella Balinska e Naomi Scott. A aventura promete explosivas cenas de ação, mas personagens bem mais comportadas, sem os tradicionais closes no bumbum ou sexualidade mais explícita. A crítica se dividiu. Agora, resta saber a reação do público nas bilheterias. Tem cara de flop! Confira o trailer da nova versão. Aproveitando a estreia da nova versão de "As Panteras" no cinema, o "Divirta-se" fez uma resgate de todas as adaptações que a trama criada porteve para as telonas e para as telinhas. No novo filme, dirigido por, do sucesso "" (2012) , as heroínas são interpretadas por(da série ""),. A aventura promete explosivas cenas de ação, mas personagens bem mais comportadas, sem os tradicionais closes no bumbum ou sexualidade mais explícita. A crítica se dividiu. Agora, resta saber a reação do público nas bilheterias. Tem cara de flop! Confira o trailer da nova versão.

Vamos resgatar a história do início. O ano era 1976 e na TV explodiam séries modernosas, como o O Homem de Seis Milhões de Dólares (1974), "Mulher Maravilha" (1975) e A Mulher Biônica (1976), todas com cenas movimentadas e contando com mulheres em participação de destaque, especialmente a estrela Jaime Sommers, que atuou em ambas. Só que as mulheres ainda não tinham sido protagonistas de uma atração estritamente policial na TV. Portanto, "As Panteras" veio para suprir essa lacuna.

PRIMEIRA FASE

Sabrina, Kelly, Jill e, mais tarde, Kris (Cheryl Ladd, que substituiu Farrah Fawcett a partir da segunda temporada) eram as Charlies Angels, ou os anjos de Charlie, uma em referência ao dono da agência de detetives Charles Townsend, que nunca teve o rosto revelado até o último episódio da atração, em 1981.

"As Panteras" ditaram moda nas décadas de 1970 e 1980, sejam por sua maneira de se vestir, pelos cabelos armados e sempre impecáveis, ou mesmo pelo estilo independente de agir, numa época em que o sexo frágil ainda estava em busca de reconhecimento no mercado de trabalho. Um ponto em falso? As beldades apareciam em disfarces feitos caprichosamente para explorar o fetiche masculino, como usar roupas de patinadora, enfermeira e camareira. Isso quando o uniforme oficial não era apenas um biquíni minúsculo, com belas curvas à mostra.

Kate Jackson, hoje com 71 anos, atuou até 2007, quando participou da televisiva "Mentes Criminosas". Recentemente, enfrentou uma série de problemas financeiros por conta de um tumultuado divórcio. Jaclyn Smith e Cheryl Ladd ainda continuam amigas. Tanto que se reencontraram em fevereiro, numa festa que comemorou os 38 anos do fim da clássica atração policial.

Farrah Fawcett, por sua vez, faleceu em 2009, vitima de câncer. Ela abandonou a série logo após a primeira temporada por não aceitar o cachê proposto pela produtora. Shelley Hack, como Tiffany Welles, e Tanya Roberts, como Julie Rogers, integraram o elenco na quarta e quinta temporada da trama, respectivamente, mas com menos relevância.

"As Panteras" em nova versão: com a presença da loira Cheryl Ladd, vivendo Kris Crédito: Sony/Divulgação

NOVA ERA

Em 2000, a Sony Pictures, detentora dos direitos da série, resolveu renovar as Charlies Angels. Agora, o projeto era mais ambicioso: uma versão para os cinemas. A direção ficou a cargo de McG, um desconhecido publicitário estreando como diretor.

O longa contava com três estrelas como protagonistas: Cameron Diaz, como Natalie Cook, Drew Barrymore, vivendo Dylan Sanders, e Lucy Liu, encarnando Alex Munday. O sempre ótimo Bill Murray vivia Bosley, uma espécie de mentor das garotas.

Com movimentadas cenas de ação e uma produção caprichada, além de referências à cultura pop dos anos 1970 e 1980, o filme agradou o público, com duas sequências que renderam, juntas, quase US$ 600 milhões. O brasileiro Rodrigo Santor participou do segundo longa, "As Panteras: Detonando" (2003), como um capanga de uma ex-Pantera vingativa, vivida pela diva Demi Moore.

Belezura: Lucy Liu, Cameron Diaz e Drew Barrymore, na primeira versão de "As Panteras" (2000) para o cinema Crédito: Sony/Divulgação

Atualmente, Drew Barrymore trabalha como produtora e diretora. Seu último papel de destaque foi na série "Santa Clarita Diet" (2018), da Netflix. Lucy Liu, por sua vez, dedica-se às produções de TV. Estrelou "O Plano Imperfeito" (2018), também da empresa de Ted Sarandos, e, nas horas vagas, ataca de artista plástica. Cameron Diaz está afastada do cinema desde 2014, quando atuou no fracassado musical "Annie". O exílio é um mistério para seus fãs.

DERROCADA

Fracasso: Minka Kelly, Annie Ilonzeh e Rachael Taylor, na nova versão de "As Panteras" (2011) para a TV Crédito: ABC/Divulgação

Em 2011, Drew Barrymore tentou reviver novamente a história, atuando como produtora de uma série de TV estrelada por Annie Ilonzeh, Minka Kelly e Rachael Taylor, que são boas atrizes. Depois de apenas sete episódios, o fracasso foi tanto que a série foi cancelada pela ABC. Mas a atração teve um mérito: trazer a primeira pantera negra.

PANTERAS NA MÚSICA

Independente da derrocada da série de 2011, o glamour e marca no universo pop que "As Panteras" inseriram no mercado e nos corações dos fãs é tanto que elas influenciaram até o mundo da música. Artistas como extinto grupo Destiny's Child deixaram sua marca ao gravar o clipe de "Independent Woman, Pt 1" como espiãs da organização de Charlie. A música, que virou trilha do filme do início dos anos 2000, fez tanto sucesso quanto os longas.