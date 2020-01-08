Cinema de graça e shows em cinco praias do Espírito Santo

Um charme no chique Festival de Cannes (com o seu tradicional Cinéma de la Plage), as sessões à beira-mar também ganharam fôlego por aqui. Um dos pioneiros no Espírito Santo, o Festival de Cinema de Vitória Itinerante chega a sua 26ª edição levando exibições gratuitas para Guarapari, Barra do Jucu (Vila Velha), Guriri (São Mateus), Piúma e Manguinhos (Serra).
A abertura acontece na Praia do Morro, em Guarapari, nesta sexta-feira (10), a partir das 19h. No cardápio, a estreia do curta-metragem capixaba "Monazi", produzido por alunos de escolas municipais e estaduais de Guarapari durante o mês de dezembro de 2019. O filme teve como base as oficinas de Trilha Sonora, comandada pelo músico Fábio de Carvalho, e as aulas de Realização em Cinema e Vídeo, ministradas pelo cineasta Bernard Lessa. A trilha sonora de "Monazi", inclusive, será tocada ao vivo na exibição de estreia.
Outro título a ser exibido na noite de inauguração é a (ótima) comédia cearense "Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral". Halder Gomes continua na direção. No elenco, Edmilson Filho, Chico Diaz e Samantha Schmutz.
A trama continua apostando no humor pastelão para fazer azeitadas críticas sociais. A popularização da TV obriga Francisgleydisson (Edmilson) a fechar seu adorado Cine Holliúdy. Após passar por uma experiência alienígena (!?), na qual um amigo foi abduzido, ele tem a ideia de rodar um longa-metragem de ficção científica onde Lampião enfrenta os seres extra-terrestres. Uma comédia inocente, que agrada a toda família. Após a exibição dos filmes, a noite termina com o show de Tunico da Vila. Abaixo, veja o trailer de "Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral".
No sábado (11), a "orgia cinematográfica" continua em Guarapari, agora com uma sessão exclusiva do 20º Festivalzinho de Cinema de Vitória. Para fechar a programação na Praia do Morro, a apresentação do BatuQdellas, bateria formada apenas por mulheres.
INCLUSÃO
Produtora Executiva do Festival de Cinema de Vitória Itinerante, Larissa Delbone acredita que a mostra consolida cada vez mais o consumo do produto cultural brasileiro. "Chegamos aos lugares onde as pessoas estão no verão. A cidade de Guarapari, por exemplo, recebe mais de 1 milhão de turistas. É a oportunidade que temos de fazer parte do entretenimento e da diversão dessas pessoas em seu momento de férias", acredita, afirmando que os grandes centros nos permite atingir um público que muitas vezes não tem acesso a esses filmes, pois a distribuição ainda é um gargalo da produção nacional.
"Montar uma tela de cinema na praia é uma oportunidade para o produto brasileiro ser cada vez mais visto, consolidando o mercado. A montagem de um produto cultural inteiramente gratuito movimenta vários setores da economia dessas cidades. Acabamos trazendo movimentação nos setores de serviços e manutenção, hotelaria, alimentação e no setor de estrutura. Tentamos fazer um impacto real na economia dessas cidades", complementa.
26º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA ITINERANTE
- PROGRAMAÇÃO
- SEXTA (10)
- ONDE: A partir das 19h, na Praia do Morro (próximo ao Quiosque 18), em Guarapari. Entrada franca
- ATRAÇÕES:
- Exibição do curta-metragem "Monazi", produzido nas oficinas de Realização em Cinema, Vídeo e Trilha Sonora, com alunos da rede de ensino municipal e estadual. A trilha será tocada ao vivo
- Exibição do longa-metragem "Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral"
- Sorteio de bicicleta e brindes
- Show com Tunico da Vila
- SÁBADO (11)
- ONDE: A partir das 19h, na Praia do Morro (próximo ao Quiosque 18), em Guarapari. Entranda franca
- ATRAÇÕES:
- Sessão 20º Festivalzinho de Cinema de Vitória, com os filmes "Lily´s Hair", "O Malabarista", "Na Casa da Bisa", "Metamorfose", "Arani Tempo Furioso", "Vida Real", "Guri" e "8 Patas"
- Sorteio de bicicleta e brindes
- Show com BatuQdellas
- DIA 14 DE JANEIRO
- ONDE: A partir das 19h, na Praça Valadares, Barra do Jucu/Vila Velha. Entrada franca
- ATRAÇÕES:
- Exibição do filme "Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral"
- Sorteio de bicicleta e brindes
- DIA 18 DE JANEIRO
- ONDE: A partir das 19h, na Praia da Guriri (São Mateus). Entrada franca
- ATRAÇÕES:
- Exibição do filme "Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral"
- Sorteio de bicicleta e brindes
- DIA 25 DE JANEIRO
- ONDE: A partir das 19h, na Praça Dona Carmen, em Piúma. Entrada franca
- ATRAÇÕES:
- Exibição do filme "Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral"
- Sorteio de bicicleta e brindes
- DIA 31 DE JANEIRO
- ONDE: A partir das 19h, na Praça São Sebastião, em Manguinhos (Serra). Entrada franca
- ATRAÇÕES:
- Exibição do filme "Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral"
- Sorteio de bicicleta e brindes
- Show com Samba pras Moças