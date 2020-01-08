Cinema de graça e shows em cinco praias do Espírito Santo

Cena do curta-metragem capixaba "Monazi" Crédito: Festival de Cinema de Vitória/Divulgação

Um charme no chique Festival de Cannes (com o seu tradicional Cinéma de la Plage), as sessões à beira-mar também ganharam fôlego por aqui. Um dos pioneiros no Espírito Santo, o Festival de Cinema de Vitória Itinerante chega a sua 26ª edição levando exibições gratuitas para Guarapari, Barra do Jucu (Vila Velha), Guriri (São Mateus), Piúma e Manguinhos (Serra).

A abertura acontece na Praia do Morro, em Guarapari, nesta sexta-feira (10), a partir das 19h. No cardápio, a estreia do curta-metragem capixaba "Monazi", produzido por alunos de escolas municipais e estaduais de Guarapari durante o mês de dezembro de 2019. O filme teve como base as oficinas de Trilha Sonora, comandada pelo músico Fábio de Carvalho, e as aulas de Realização em Cinema e Vídeo, ministradas pelo cineasta Bernard Lessa. A trilha sonora de "Monazi", inclusive, será tocada ao vivo na exibição de estreia.

Outro título a ser exibido na noite de inauguração é a (ótima) comédia cearense "Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral". Halder Gomes continua na direção. No elenco, Edmilson Filho, Chico Diaz e Samantha Schmutz.

A trama continua apostando no humor pastelão para fazer azeitadas críticas sociais. A popularização da TV obriga Francisgleydisson (Edmilson) a fechar seu adorado Cine Holliúdy. Após passar por uma experiência alienígena (!?), na qual um amigo foi abduzido, ele tem a ideia de rodar um longa-metragem de ficção científica onde Lampião enfrenta os seres extra-terrestres. Uma comédia inocente, que agrada a toda família. Após a exibição dos filmes, a noite termina com o show de Tunico da Vila. Abaixo, veja o trailer de "Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral".

No sábado (11), a "orgia cinematográfica" continua em Guarapari, agora com uma sessão exclusiva do 20º Festivalzinho de Cinema de Vitória. Para fechar a programação na Praia do Morro, a apresentação do BatuQdellas, bateria formada apenas por mulheres.

INCLUSÃO

Produtora Executiva do Festival de Cinema de Vitória Itinerante, Larissa Delbone acredita que a mostra consolida cada vez mais o consumo do produto cultural brasileiro. "Chegamos aos lugares onde as pessoas estão no verão. A cidade de Guarapari, por exemplo, recebe mais de 1 milhão de turistas. É a oportunidade que temos de fazer parte do entretenimento e da diversão dessas pessoas em seu momento de férias", acredita, afirmando que os grandes centros nos permite atingir um público que muitas vezes não tem acesso a esses filmes, pois a distribuição ainda é um gargalo da produção nacional.

"Montar uma tela de cinema na praia é uma oportunidade para o produto brasileiro ser cada vez mais visto, consolidando o mercado. A montagem de um produto cultural inteiramente gratuito movimenta vários setores da economia dessas cidades. Acabamos trazendo movimentação nos setores de serviços e manutenção, hotelaria, alimentação e no setor de estrutura. Tentamos fazer um impacto real na economia dessas cidades", complementa.

26º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA ITINERANTE