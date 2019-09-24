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Show de Melim em Vitória

Trio carioca se apresenta na Praia do Canto como parte da festa Sextinha

Publicado em 

24 set 2019 às 11:38

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 11:38

Melim Crédito: Beto Gatti

Quando?

Dia 18 de outubro, sexta, às 21h.

Onde?

Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 870, Praia do Canto, Vitória.

Quanto?

Pista: R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira). Ingressos à venda no site.

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