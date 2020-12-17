Virada Cultural de Linhares e mais shows nesta sexta (18/12)

SHOW
Samuca e Selva
Apresentações acontecem dentro do projeto “SESC AO VIVO”. Às 19h, no Instagram @sescaovivo e YouTube do Sesc SP.
Ray Lema
O pianista francês faz live sexta, 16h30, no Facebook do Bourbon Street, em comemoração aos 27 anos da casa de São Paulo.
Virada Cultural de Linhares
A partir das 17h30, lives culturais serão disponibilizadas no site do Viradão de Linhares. Programação: Oficina de Artesanato: Live Quadros de Areia, com Jovane Petri (17h30); Live Capoeira para todos (18h30); Live Minha Vida é Musica (19h30); Live Show Cainã e a Vizinhança do Espelho (20h45)
Festival Mana 2.0
Evento on-line traz os destaques femininos da música do Pará . Nesta sexta (18), shows de Nic Dias + Bruna BG (19h) e de MC Tha (20h). Transmissão no canal do festival na Twitch (twitch.tv/festivalmana).
Dani Black
Cantor, guitarrista, violonista e compositor, que já teve músicas gravadas por Ney Matogrosso, Gal Costa, Elba Ramalho, Zélia Duncan, Maria Gadú, entre outros, faz a live “Estamos Juntos” a partir das 20h, no canal dele no YouTube
Toquinho
O cantor e compositor faz live a partir das 22h45, no YouTube da Band FM e na Band.
Concerto "Natal Sons da Esperança"
Live da Orquestra Sinfônica SOm+Eu, com participação de Jorge Vercillo. O concerto virtual será transmitido diretamente da Cidade das Artes, com os alunos das unidades do Balneário Jardim Ana Clara e Campos Elíseos, a partir das 19h, no YouTube da orquestra.
TEATRO
Festival Arte como Respiro
A partir das 20h, com os espetáculos “QUAREN.TINA: o isolamento perfeito de Tina”, de Isabela Mariotto e Júlia Burnier; “Solitude: Poesia em Movimento”, de Bárbara Campos; “Cartas para o Novo Mundo”, de Hellen Audrey; e ”Galáxias”, da Polifônica Cia. No site do Itaú Cultural
TEATRO #EMCASACOMSESC
A partir das 21h, Renato Borghi e Elcio Nogueira Seixas, do Teatro Promíscuo, apresentam “Borghi em Revista - Origens”. No YouTube do Sesc São Paulo.
O Ensaio Invisível
Espetáculo do Coletivo de Teatro Off Off Broadway, que será apresentada às 20h. Sinopse: Num futuro distópico um grupo de pessoas se encontra clandestinamente para reuniões secretas. Após um acidente, as cidades colapsaram, houve doença e caos. Um grupo ideológico foi vencedor, o contato físico foi banido e o teatro foi esquecido. Sem saber exatamente o que fazem ali, ensaiam uma maneira do teatro continuar existindo enquanto existir a própria condição humana. Os ingressos são gratuitos, mas é necessário fazer reserva na plataforma Sympla e escolhendo de que forma quer assistir.