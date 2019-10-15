Temporada de "Revoada" pelas ruas de Vitória (16 a 20/10)

Revoada apresenta um paralelo entre o comportamento dos homens e dos pombos, um retrato animalesco do modo de existir contemporâneo. Pombos, assim como os seres humanos, se aglomeram nos espaços urbanos, revoam pelas ruas, praças e monumentos e chegam a obedecer a rotina da urbis. Na montagem, os intérpretes performam seres que transitam entre o pássaro, a peste urbana – e o humano, os corpos carregam características que se alternam entre humanas e animais para originarem um terceiro corpo, nem bicho e nem gente, meio animal e meio humano: um híbrido.