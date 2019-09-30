Som de Fogueira recebe Casaca nesta terça (01/10)

Quando?
Dia 1º de outubro de 2019, terça, às 19h.
Onde?
Rua da Lama. Av. Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória.
Quanto?
Aberto ao público.
Informações:
(27) 3225-2164.
Publicado em
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