Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Festa

Som de Fogueira recebe Casaca nesta terça (01/10)

Além de show da banda Casaca, também se apresenta a banda residente da festa

Publicado em 

30 set 2019 às 17:46

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 17:46

Casaca Crédito: Tiago Uliana

Quando?

Dia 1º de outubro de 2019, terça, às 19h.

Onde?

Rua da Lama. Av. Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória.

Quanto?

Aberto ao público.

Informações:

(27) 3225-2164.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados