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Música ao vivo

Samba no Centro na quarta (09/10)

Os músicos Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho se apresentam na Casa de Bamba como parte do projeto "Quarta de Raiz"

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 12:19

Publicado em 

07 out 2019 às 12:19
Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho Crédito: Lino Feletti

Quando?

Dia 9 de outubro de 2019, quarta, às 20h.

Onde?

Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Quanto?

R$ 5.

Informações:

(27) 99663-2104.

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