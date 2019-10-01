Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho no Centro na quarta (02/10)

Quando?
Dia 2 de outubro de 2019, quarta, às 20h.
Onde?
Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Quanto?
R$ 5.
Informações:
(27) 99663-2104.
Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 16:21
Publicado em
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