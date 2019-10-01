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Música ao vivo

Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho no Centro na quarta (02/10)

A dupla recebe Rodrigo Tristão para apresentação como parte do projeto "Quarta de Raiz"

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 16:21

Publicado em 

01 out 2019 às 16:21
Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho Crédito: Lino Feletti

Quando?

Dia 2 de outubro de 2019, quarta, às 20h.

Onde?

Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Quanto?

R$ 5.

Informações:

(27) 99663-2104.

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