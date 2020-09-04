Maitê Proença apresentará monólogo on-line na quarta-feira (9)

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?
Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]
Lives Musicais
Quarta de Raiz
Às 20h, no perfil no Instagram da casa de Bamba. Com Cecitonio Coelho.
Teresa Cristina
Teatro
O Pior de Mim
Monólogo com atuação e texto de Maitê Proença. Às 16h45h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 10, R$ 20; R$35; R$ 60; R$ 100; R$ 200. Venda: No site Sympla.
Tem Psicoterapeuta na Plateia na Sua Janela Digital
Monólogo com atuação de Daniel Cairo e texto do ator com Daniel Arcades. Às 20h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 10; R$ 15; R$ 30; R$ 40, R$ 50; R$ 100; R$ 150. Venda: No site Sympla.