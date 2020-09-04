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Agenda

Maitê Proença apresentará monólogo on-line na quarta-feira (9)

O espetáculo se chama "O pior de Mim" e sua dramaturgia foi escrita pela própria atriz; confira a programação

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 15:05

Publicado em 

04 set 2020 às 15:05
A atriz Maitê Proença
A atriz Maitê Proença Crédito: Divulgação/TV Globo

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Lives Musicais 

Quarta de Raiz

Às 20h, no perfil no Instagram da casa de Bamba. Com Cecitonio Coelho.

Teresa Cristina

Teatro 

O Pior de Mim

Monólogo com atuação e texto de Maitê Proença. Às 16h45h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 10, R$ 20; R$35; R$ 60; R$ 100; R$ 200. Venda: No site Sympla.

Tem Psicoterapeuta na Plateia na Sua Janela Digital

Monólogo com atuação de Daniel Cairo e texto do ator com Daniel Arcades. Às 20h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 10; R$ 15; R$ 30; R$ 40, R$ 50; R$ 100; R$ 150. Venda: No site Sympla.

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