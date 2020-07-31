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Agenda

Caetano Veloso fará live na sexta-feira (7); confira a programação

Além dele, Solange Almeida e Marcelo D2 também estarão se apresentando de forma digital

Publicado em 

31 jul 2020 às 14:52

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 14:52

O cantor e compositor Caetano Veloso
O cantor e compositor Caetano Veloso Crédito: Reprodução Facebook

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Shows Drive-in 

Gordinho Drive In Show - Samba Junior e Sué

Às 20h, no Estacionamento do Estádio da Desportiva (R. Eng. José Himério Silva Oliveira, 1136, Jardim América, Cariacica). Ingressos: Com venda no site OnTicket. Custando  R$ 60 (veículo com até 4 pessoas).

Gordinho Drive In Show - Alisson do Banjo e Herlon

Às 20h, no Estacionamento Multivix (R. José Alves, 135, Goiabeiras, Vitória). Ingressos: Com venda no site OnTicket. Custando 423 R$ 60 (veículo com até 4 pessoas).

Lives Musicais 

Solange Almeida e Walkyria Santos

Às 20h, no YouTube. Com a apresentação “Elas Românticas”.

Seiva da Luz - Gustativo & Laura Catarina

Caetano Veloso

Às 21h30, no Globoplay. Live especial do aniversário de 78 anos do cantor. 

Zé Neto e Cristiano

José Augusto

Midiam Lima

Festival de Inverso Rio 2020

A partir das 19h, no canal no YouTube do evento. Com Thiago Martins, Ferrugem e Marcelo D2. 

Leandro Lehart

Elton John - Gravado

Às 16, no canal no YouTube do cantor. Essa semana ele ira exibir seu show na Turquia em 2001.

Fernanda Marx

Banda Reverbera

Banda Crazy

Cecitonio Coelho

Especial

Live Solidária Cultural

Às 19h, no perfil no Instagram da Academia de Letras de Vila Velha. A iniciativa visa angariar doações para ajudar 80 famílias da ocupação urbana Vale da Conquista, na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha.

Lançamento Literário Digital

Elegia do Corona: versos pandêmicos

Às 16h, no perfil no Instagram da editora Cousa.  A obra de poesias sobre a pandemia é de Carlos Fonseca. 

Teatro Online

Amor de Pai- O Musical

A Frasqueira de Jacy

Exposições digitais 

“Reencontro com a Fé”

De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

Cinema Online 

FestCine Pedra Azul 2020

Acesso gratuito às obras da mostra através do site www.festcinepedraazul.com.br. Confira a programação de sexta-feira:

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