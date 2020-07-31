Caetano Veloso fará live na sexta-feira (7); confira a programação

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Shows Drive-in
Gordinho Drive In Show - Samba Junior e Sué
Às 20h, no Estacionamento do Estádio da Desportiva (R. Eng. José Himério Silva Oliveira, 1136, Jardim América, Cariacica). Ingressos: Com venda no site OnTicket. Custando R$ 60 (veículo com até 4 pessoas).
Gordinho Drive In Show - Alisson do Banjo e Herlon
Às 20h, no Estacionamento Multivix (R. José Alves, 135, Goiabeiras, Vitória). Ingressos: Com venda no site OnTicket. Custando 423 R$ 60 (veículo com até 4 pessoas).
Lives Musicais
Solange Almeida e Walkyria Santos
Às 20h, no YouTube. Com a apresentação “Elas Românticas”.
Seiva da Luz - Gustativo & Laura Catarina
Às 20h20, no perfil no Instagram do projeto.
Caetano Veloso
Às 21h30, no Globoplay. Live especial do aniversário de 78 anos do cantor.
Zé Neto e Cristiano
Às 19h, no canal no YouTube da dupla.
José Augusto
Às 22h30, no canal no YouTube do cantor.
Midiam Lima
Às 21h, no canal no YouTube da cantora.
Festival de Inverso Rio 2020
A partir das 19h, no canal no YouTube do evento. Com Thiago Martins, Ferrugem e Marcelo D2.
Leandro Lehart
Elton John - Gravado
Às 16, no canal no YouTube do cantor. Essa semana ele ira exibir seu show na Turquia em 2001.
Fernanda Marx
Às 20h, no canal no YouTube da cantora.
Banda Reverbera
Banda Crazy
Às 20h30, no canal no YouTube de Gabriel Skyline.
Cecitonio Coelho
Especial
Live Solidária Cultural
Às 19h, no perfil no Instagram da Academia de Letras de Vila Velha. A iniciativa visa angariar doações para ajudar 80 famílias da ocupação urbana Vale da Conquista, na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha.
Lançamento Literário Digital
Elegia do Corona: versos pandêmicos
Às 16h, no perfil no Instagram da editora Cousa. A obra de poesias sobre a pandemia é de Carlos Fonseca.
Teatro Online
Amor de Pai- O Musical
Às 17h, no Youtube, Facebook e Instagram da WB Produções.
A Frasqueira de Jacy
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com Quetéria Kelly.
Exposições digitais
“Reencontro com a Fé”
De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.
Cinema Online
FestCine Pedra Azul 2020
Acesso gratuito às obras da mostra através do site www.festcinepedraazul.com.br. Confira a programação de sexta-feira: